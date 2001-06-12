Раздел: Фоторепортажи
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Подборка фотографий повседневной жизни в Афганистане.
Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Одна из беднейших стран мира.
Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Жестокие реалии жизни в Палестине. Фото
Одна из беднейших стран мира.
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