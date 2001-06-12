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Раздел: Фоторепортажи  
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Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото

Жестокие реалии жизни в Афганистане. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Афганистане.

Это государство на Среднем Востоке, не имеет выхода к морю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Одна из беднейших стран мира.

Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
Жестокие реалии жизни в Афганистане. Фото
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 Теги: Афганистан, повседневная жизнь

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Сегодня, 09:41 » Автор: Татьяна Ларина
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