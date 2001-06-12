» » Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото

Самые странные предметы, изъятые у заключенных. ФотоВашему вниманию подборка предметов, которые изъяли в тюрьмах.

Перед вами различные предметы, которые были изъяты у заключенных тюрем или у их сообщников в момент попытки контрабанды, закончившейся полным провалом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Самые странные предметы, проданные через интернет. Фото

Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тюрьма, заключенные

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:44 » Автор: Татьяна Ларина
     229
     0

Похожие новости по теме

Врачи показали самые странные предметы, найденные в организме человека. Фото Врачи показали самые странные предметы, найденные в организме человека. Фото

Все эти вещи найдены в теле пациентов.

Как время влияет на различные предметы. Фото Как время влияет на различные предметы. Фото

Все подвластно времени.

Самые дорогие предметы искусства, проданные в этом году на аукционах. Фото Самые дорогие предметы искусства, проданные в этом году на аукционах. Фото

Стоимость этих работ просто поражает.

Самые странные предметы, проданные через интернет. Фото Самые странные предметы, проданные через интернет. Фото

На эти странные вещи нашлись покупатели.

Самые странные самодельные транспортные средства. Фото Самые странные самодельные транспортные средства. Фото

Подборка самых невероятных самодельных авто.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх