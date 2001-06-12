Раздел: Фоторепортажи
Самые странные предметы, изъятые у заключенных. Фото
Вашему вниманию подборка предметов, которые изъяли в тюрьмах.
Перед вами различные предметы, которые были изъяты у заключенных тюрем или у их сообщников в момент попытки контрабанды, закончившейся полным провалом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Перед вами различные предметы, которые были изъяты у заключенных тюрем или у их сообщников в момент попытки контрабанды, закончившейся полным провалом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Самые странные предметы, проданные через интернет. Фото
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