Раздел: Фоторепортажи
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Фотопроект с дорисованными человечками, созданный Лукасом Левитаном (Lucas Levitan) под названием «Фотовторжением» (Photo Invasion).
Лукас Левитан - бразильский художник, который превращает самые обычные фотографии в весёлые произведения искусства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В качестве холста для своего творчества он использует фотографии других людей, помещая на них глупых, смешных или странных персонажей. В результате концепция фотографии изменяется полностью, и снимки получаются по-настоящему увлекательными.
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Впрочем, посмотрите сами
Лукас Левитан - бразильский художник, который превращает самые обычные фотографии в весёлые произведения искусства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
В качестве холста для своего творчества он использует фотографии других людей, помещая на них глупых, смешных или странных персонажей. В результате концепция фотографии изменяется полностью, и снимки получаются по-настоящему увлекательными.
Читайте также: Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Впрочем, посмотрите сами
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