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Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото

Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. ФотоФотопроект с дорисованными человечками, созданный Лукасом Левитаном (Lucas Levitan) под названием «Фотовторжением» (Photo Invasion).

Лукас Левитан - бразильский художник, который превращает самые обычные фотографии в весёлые произведения искусства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

В качестве холста для своего творчества он использует фотографии других людей, помещая на них глупых, смешных или странных персонажей. В результате концепция фотографии изменяется полностью, и снимки получаются по-настоящему увлекательными.

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Впрочем, посмотрите сами

Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
Художник превращает обычные фотографии в забавные произведения искусства. Фото
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 Теги: художник, рисунки

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Сегодня, 15:13 » Автор: Татьяна Ларина
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