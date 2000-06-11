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Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото

Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. ФотоБельгиец опубликовал потрясающие фото из путешествия

Бельгийский фотограф Йохан Лолос объездил 17 европейских стран за пять месяцев, чтобы сделать невероятные фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

За это время ему удалось пообщаться с шотландскими коровами, замерзнуть на Монблане, увидеть самый живописный закат и еще много чего успеть.

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Поездка для него оказалась настолько вдохновляющей, что по приезде Йохан выпустил книгу с фотографиями и рассказами о своих приключениях.

Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
Неизведанная Европа: путешественник показал необычные снимки. Фото
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 Теги: Европа, путешествия

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Сегодня, 16:38 » Автор: Татьяна Ларина
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