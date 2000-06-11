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Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото

Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. ФотоПанда остается неизменным символом Китая

Фотограф Эми Витале вместе с командой из PBS и National Geographic Television побывала в горной провинции Сычуань, чтобы рассказать, как выращивают панд, которых вот-вот отпустят на волю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture

Панда остается неизменным символом Китая, но в то же время это редкий вид, который находится на грани вымирания. Из-за долгого истребления этих животных и резкого сокращения площади их ареала обитания в мире осталось около 1600 панд. Специалисты по охране окружающей среды годами пытались увеличить популяцию этих милых черно-белых мишек.

В 2005 году ученые из Национального заповедника Волонь в Китае ради эксперимента выпустили на волю молодого самца панды, но тот вскоре погиб, скорее всего, в результате драки с дикими пандами. Именно тогда директор заповедника Чжан Хемин, которого прозвали Папа Панда, и его команда поняли, что рожденные в неволе животные на самом деле не знают, как быть пандами. Тогда было принято решение переделать всю программу с нуля.

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Китайские специалисты решили, что лучший способ растить панд, пригодных для жизни в дикой природе, — это стереть все следы человеческого присутствия из их мира и позволить матерям воспитывать свое потомство самостоятельно.

Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
Как ухаживают за пандами в Китае: удивительные кадры. Фото
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 Теги: Китай, панда

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Сегодня, 18:01 » Автор: Татьяна Ларина
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