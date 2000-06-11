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Раздел: Фоторепортажи  
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Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото

Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. ФотоИногда достаточно просто оказаться в нужном месте в нужное время.

Эти фотографии являются доказательством того, что вам не нужно быть хорошим фотографом, чтобы сделать потрясающий снимок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Мы собрали еще один список фотографий, сделанных в самый подходящий момент, и он так же хорош, как и наши предыдущие.

Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото
Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото
Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото
Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото
Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото
Снимки сделанные в нужное время в нужном месте. Фото
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 Теги: Фото, нужное время

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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