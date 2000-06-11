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Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото

Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото Это кладбище находится между Донецком и Макеевкой.

Цыгане с особым трепетом относятся к усопшим и надгробья оформляют особенно старательно. В Румынии, где концентрация цыган особенно велика, кладбища выглядят очень роскошно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Предлагаем прогуляться по цыганскому кладбищу в Донецке и посмотреть на могилы как криминальных авторитетов, так и простого народа.

Цыганских поселков в Донецке несколько. Но есть места, где обычаи ромов предстают перед нами во всем великолепии. Это цыганские кладбища.

Как и повсюду в мире, места компактного проживания ромов на Донбассе — территории со своими законами и обычаями, куда коренное украинское население старается без особой нужды не заглядывать. Общины цыган, как правило, очень закрыты. Чужакам туда вход заказан.

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Одно из таких кладбищ расположено на границе Донецка и Макеевки, в поселке завода «Стройдеталь», который является местом компактного проживания ромов. Хоронят на нем не только цыган, но цыганские захоронения составляют значительную часть.

Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
Цыганские памятники на кладбище в оккупированной части Донбасса. Фото
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 Теги: цыгане, кладбище, памятники

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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