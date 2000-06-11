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Каменная волна: австралийское чудо природы. Фото
Это стоит увидеть собственными глазами.
Побережье Австралии вообще славится своими волнами. Но есть здесь и совсем необычная каменная волна. К ней мы и направляемся, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. На юго-западе Австралии, неподалеку от городка Хайден есть удивительное место, где можно увидеть «застывшую» волну.
2. На самом деле, это просто 15-метровая скала причудливой формы, которая так и называется Wave Rock (Каменная волна).
3. Длина этого массива — 110 метров, и она занимает площадь в несколько гектаров.
4. По данным ученых, волна из камня образовалась еще 2700 миллионов лет назад, правда, тогда она имела совсем другую форму. На то, чем сейчас любуются тысячи туристов, повлияла вода.
5. На протяжении сотен лет осадки просачивались через почву и подтачивали основание плоского базальтового пласта, который под воздействием эрозии и ветров оказался на поверхности.
6. Вертикальные полосы, образовавшиеся в результате взаимодействия дождевой воды и химических отложений, могут быть серыми, желтыми или красными.
7. Сейчас Wave Rock одна из главных достопримечательностей Австралии. Кстати, осенью здесь проводят крупный музыкальный фестиваль Wave Rock Weekender.
Побережье Австралии вообще славится своими волнами. Но есть здесь и совсем необычная каменная волна. К ней мы и направляемся, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. На юго-западе Австралии, неподалеку от городка Хайден есть удивительное место, где можно увидеть «застывшую» волну.
2. На самом деле, это просто 15-метровая скала причудливой формы, которая так и называется Wave Rock (Каменная волна).
3. Длина этого массива — 110 метров, и она занимает площадь в несколько гектаров.
4. По данным ученых, волна из камня образовалась еще 2700 миллионов лет назад, правда, тогда она имела совсем другую форму. На то, чем сейчас любуются тысячи туристов, повлияла вода.
5. На протяжении сотен лет осадки просачивались через почву и подтачивали основание плоского базальтового пласта, который под воздействием эрозии и ветров оказался на поверхности.
6. Вертикальные полосы, образовавшиеся в результате взаимодействия дождевой воды и химических отложений, могут быть серыми, желтыми или красными.
7. Сейчас Wave Rock одна из главных достопримечательностей Австралии. Кстати, осенью здесь проводят крупный музыкальный фестиваль Wave Rock Weekender.
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