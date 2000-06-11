Раздел: Фоторепортажи
Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото
Они покорили сердца миллионов женщин.
Снимки голливудских красавчиков, которым возраст к лицу. Мнение большинства людей сходится в том, что с возрастом внешность может стать только хуже: в геометрической прогрессии будут размножаться морщины, кожа потеряет тонус, цвет лица станет блеклым, да и в целом вы будете иметь малопривлекательный вид. О, поверьте, это массовое заблуждение, которое вам срочно нужно выкинуть из своей головы! Только взгляните на этих знаменитых мужчин-красавцев, которые с возрастом стали выглядеть только лучше, став более мужественными и брутальными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Харрисон Форд
Вин Дизель
Джордж Клуни
Зак Эфрон
Джастин Тимберлэйк
Джуд Лоу
Пирс Броснан
Ричард Гир
Мэттью Льюис
Уилл Смит
Николас Кейдж
Ченнинг Татум
Шон Бин
Жан-Клод Ван Дамм
Джейсон Стэйтем
Леонардо ДиКаприо
Дуэйн Джонсон
Хью Джекман
Роберт Дауни-младший
Снимки голливудских красавчиков, которым возраст к лицу. Мнение большинства людей сходится в том, что с возрастом внешность может стать только хуже: в геометрической прогрессии будут размножаться морщины, кожа потеряет тонус, цвет лица станет блеклым, да и в целом вы будете иметь малопривлекательный вид. О, поверьте, это массовое заблуждение, которое вам срочно нужно выкинуть из своей головы! Только взгляните на этих знаменитых мужчин-красавцев, которые с возрастом стали выглядеть только лучше, став более мужественными и брутальными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Харрисон Форд
Вин Дизель
Джордж Клуни
Зак Эфрон
Джастин Тимберлэйк
Джуд Лоу
Пирс Броснан
Ричард Гир
Мэттью Льюис
Уилл Смит
Николас Кейдж
Ченнинг Татум
Шон Бин
Жан-Клод Ван Дамм
Джейсон Стэйтем
Леонардо ДиКаприо
Дуэйн Джонсон
Хью Джекман
Роберт Дауни-младший
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