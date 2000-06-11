Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото

Они покорили сердца миллионов женщин.



Снимки голливудских красавчиков, которым возраст к лицу. Мнение большинства людей сходится в том, что с возрастом внешность может стать только хуже: в геометрической прогрессии будут размножаться морщины, кожа потеряет тонус, цвет лица станет блеклым, да и в целом вы будете иметь малопривлекательный вид. О, поверьте, это массовое заблуждение, которое вам срочно нужно выкинуть из своей головы! Только взгляните на этих знаменитых мужчин-красавцев, которые с возрастом стали выглядеть только лучше, став более мужественными и брутальными, передает



Харрисон Форд







Вин Дизель







Джордж Клуни







Зак Эфрон







Джастин Тимберлэйк







Джуд Лоу







Пирс Броснан







Ричард Гир







Мэттью Льюис







Уилл Смит







Николас Кейдж







Ченнинг Татум







Шон Бин







Жан-Клод Ван Дамм







Джейсон Стэйтем







Леонардо ДиКаприо







Дуэйн Джонсон







Хью Джекман







Роберт Дауни-младший



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Снимки голливудских красавчиков, которым возраст к лицу. Мнение большинства людей сходится в том, что с возрастом внешность может стать только хуже: в геометрической прогрессии будут размножаться морщины, кожа потеряет тонус, цвет лица станет блеклым, да и в целом вы будете иметь малопривлекательный вид. О, поверьте, это массовое заблуждение, которое вам срочно нужно выкинуть из своей головы! Только взгляните на этих знаменитых мужчин-красавцев, которые с возрастом стали выглядеть только лучше, став более мужественными и брутальными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Харрисон ФордВин ДизельДжордж КлуниЗак ЭфронДжастин ТимберлэйкДжуд ЛоуПирс БроснанРичард ГирМэттью ЛьюисУилл СмитНиколас КейджЧеннинг ТатумШон БинЖан-Клод Ван ДаммДжейсон СтэйтемЛеонардо ДиКаприоДуэйн ДжонсонХью ДжекманРоберт Дауни-младший



