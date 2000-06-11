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Раздел: Фоторепортажи  
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Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. ФотоОни покорили сердца миллионов женщин.

Снимки голливудских красавчиков, которым возраст к лицу. Мнение большинства людей сходится в том, что с возрастом внешность может стать только хуже: в геометрической прогрессии будут размножаться морщины, кожа потеряет тонус, цвет лица станет блеклым, да и в целом вы будете иметь малопривлекательный вид. О, поверьте, это массовое заблуждение, которое вам срочно нужно выкинуть из своей головы! Только взгляните на этих знаменитых мужчин-красавцев, которые с возрастом стали выглядеть только лучше, став более мужественными и брутальными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Харрисон Форд

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Вин Дизель

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Джордж Клуни

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Зак Эфрон

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Джастин Тимберлэйк

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Джуд Лоу

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Пирс Броснан

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Ричард Гир

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Мэттью Льюис

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Уилл Смит

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Николас Кейдж

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Ченнинг Татум

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Шон Бин

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Жан-Клод Ван Дамм

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Джейсон Стэйтем

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Леонардо ДиКаприо

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Дуэйн Джонсон

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Хью Джекман

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото


Роберт Дауни-младший

Знаменитые мужчины, которые с годами лишь хорошеют. Фото
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 Теги: звезды, мужчины

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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