Раздел: Фоторепортажи
Звезд не узнать на этих снимках. Фото
Они предстали в необычных образах.
Некоторые эксперименты знаменитостей с волосами, макияжем и гардеробом осуществляются на регулярной основе – как у Леди Гаги и Кэти Перри. Другие звезды предпочитают смену стиля, когда они украшают обложку журналов. Будь то из-за Photoshop, освещения, макияжа или другого элемента, некоторые звезды выглядят неузнаваемо на журнальных обложках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Кристина Агилера была неузнаваема без макияжа на обложке журнала «Paper».
2. Тейлор Свифт на обложке 2014 Wonderland поразила поклонников.
3. Обложка журнала W с Майли Сайрус доказывает, что брови полностью меняют внешний вид человека.
4. Ариана Гранде убрала свой фирменный хвостик для британского Vogue, и это полностью изменило ее внешний вид.
5. Ким Кардашян три года назад завладела обложкой британского журнала «Love».
6. Леди Гага на протяжении многих лет демонстрировала множество диких образов, но ее обложка для журнала 2014 Porter Magazine была шокирующей.
7. Кэти Перри показала старую школу Голливудского гламура на этой обложке 2012 года.
8. Горячие розовые волосы Джессики Честейн и смелые брови полностью меняют ее внешний вид.
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9. Брутальный Том Круз.
Некоторые эксперименты знаменитостей с волосами, макияжем и гардеробом осуществляются на регулярной основе – как у Леди Гаги и Кэти Перри. Другие звезды предпочитают смену стиля, когда они украшают обложку журналов. Будь то из-за Photoshop, освещения, макияжа или другого элемента, некоторые звезды выглядят неузнаваемо на журнальных обложках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Кристина Агилера была неузнаваема без макияжа на обложке журнала «Paper».
2. Тейлор Свифт на обложке 2014 Wonderland поразила поклонников.
3. Обложка журнала W с Майли Сайрус доказывает, что брови полностью меняют внешний вид человека.
4. Ариана Гранде убрала свой фирменный хвостик для британского Vogue, и это полностью изменило ее внешний вид.
5. Ким Кардашян три года назад завладела обложкой британского журнала «Love».
6. Леди Гага на протяжении многих лет демонстрировала множество диких образов, но ее обложка для журнала 2014 Porter Magazine была шокирующей.
7. Кэти Перри показала старую школу Голливудского гламура на этой обложке 2012 года.
8. Горячие розовые волосы Джессики Честейн и смелые брови полностью меняют ее внешний вид.
Читайте также: Лучшие анекдоты для позитивного утра
9. Брутальный Том Круз.
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