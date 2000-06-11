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Звезд не узнать на этих снимках. Фото

Звезд не узнать на этих снимках. ФотоОни предстали в необычных образах.

Некоторые эксперименты знаменитостей с волосами, макияжем и гардеробом осуществляются на регулярной основе – как у Леди Гаги и Кэти Перри. Другие звезды предпочитают смену стиля, когда они украшают обложку журналов. Будь то из-за Photoshop, освещения, макияжа или другого элемента, некоторые звезды выглядят неузнаваемо на журнальных обложках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Кристина Агилера была неузнаваема без макияжа на обложке журнала «Paper».

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


2. Тейлор Свифт на обложке 2014 Wonderland поразила поклонников.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


3. Обложка журнала W с Майли Сайрус доказывает, что брови полностью меняют внешний вид человека.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


4. Ариана Гранде убрала свой фирменный хвостик для британского Vogue, и это полностью изменило ее внешний вид.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


5. Ким Кардашян три года назад завладела обложкой британского журнала «Love».

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


6. Леди Гага на протяжении многих лет демонстрировала множество диких образов, но ее обложка для журнала 2014 Porter Magazine была шокирующей.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


7. Кэти Перри показала старую школу Голливудского гламура на этой обложке 2012 года.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


8. Горячие розовые волосы Джессики Честейн и смелые брови полностью меняют ее внешний вид.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото


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9. Брутальный Том Круз.

Звезд не узнать на этих снимках. Фото
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 Теги: звезды, обложка

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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