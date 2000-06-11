Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото

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5 сказочных мест, которые на самом деле существуют. Фото Большинство из нас настолько привыкли к своему окружению, что мы даже понятия не имеем, что есть фантастические и нереальные места в других частях мира.