Раздел: Фоторепортажи
Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото
Здесь есть на что посмотреть.
Мы все хорошо знаем 7 чудес света. Все они выглядят интересно, но почти привычно: о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть совершенно невероятные чудеса природы. Мы насчитали их 5, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Шанай Тимпишка
Температура воды в этой странной реке очень высока. Собственно говоря, она всего на пару градусов ниже температуры кипения. Ученые не имеют никакого понятия, почему так. Ни вулкана, ни термоисточников поблизости нет.
Пещера Мовиле
На юго-востоке Румынии есть пещера, куда солнечный свет не проникал уже пять с половиной миллионов лет. Воздух здесь токсичен и заполнен сероводородом. Исследователи обнаружили совершенно уникальных созданий, каким-то образом сумевших приспособиться к жизни в таких странных условиях.
Карачай
Здесь неподалеку когда-то стоял завод по производству ядерного вооружения. Само озеро использовалось в качестве свалки «горячих» отходов. В 1957 году на заводе произошла техногенная авария. Граница зоны загрязнения была проведена по изолинии с плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв.км и охватила территорию, площадью 23 тыс. кв.км.. Карачай стал настолько опасным, что даже стоять с ним рядом в течение часа — уже смертельно.
Грюнер-Зе
Эта местность в австрийских горах наполняется весенним половодьем до такой степени, что превращается в настоящее озеро. Небольшие парковые дорожки, скамейки, деревья — под воду уходит все.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Грозовой Маракайбо
У реки Кататумбо, Западная Венесуэла, шторм не прекращается почти никогда. Форма окружающих гор, холодный воздух Анд, испаряющаяся вода реки и метановые залежи поддерживают грозы на протяжении 340 дней в году.
Мы все хорошо знаем 7 чудес света. Все они выглядят интересно, но почти привычно: о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть совершенно невероятные чудеса природы. Мы насчитали их 5, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Шанай Тимпишка
Температура воды в этой странной реке очень высока. Собственно говоря, она всего на пару градусов ниже температуры кипения. Ученые не имеют никакого понятия, почему так. Ни вулкана, ни термоисточников поблизости нет.
Пещера Мовиле
На юго-востоке Румынии есть пещера, куда солнечный свет не проникал уже пять с половиной миллионов лет. Воздух здесь токсичен и заполнен сероводородом. Исследователи обнаружили совершенно уникальных созданий, каким-то образом сумевших приспособиться к жизни в таких странных условиях.
Карачай
Здесь неподалеку когда-то стоял завод по производству ядерного вооружения. Само озеро использовалось в качестве свалки «горячих» отходов. В 1957 году на заводе произошла техногенная авария. Граница зоны загрязнения была проведена по изолинии с плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв.км и охватила территорию, площадью 23 тыс. кв.км.. Карачай стал настолько опасным, что даже стоять с ним рядом в течение часа — уже смертельно.
Грюнер-Зе
Эта местность в австрийских горах наполняется весенним половодьем до такой степени, что превращается в настоящее озеро. Небольшие парковые дорожки, скамейки, деревья — под воду уходит все.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Грозовой Маракайбо
У реки Кататумбо, Западная Венесуэла, шторм не прекращается почти никогда. Форма окружающих гор, холодный воздух Анд, испаряющаяся вода реки и метановые залежи поддерживают грозы на протяжении 340 дней в году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
416
0
Также советуем посмотреть
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
- Уморительные фотки людей, точно знающих, что такое наглость
- Смешные ситуации, знакомые почти всем девушкам
- Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
- Спорт тепер частина пропагандистської машини
- Активист устроил «стриптиз» перед Тимошенко
Оставьте свой комментарий