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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото

Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. ФотоЗдесь есть на что посмотреть.

Мы все хорошо знаем 7 чудес света. Все они выглядят интересно, но почти привычно: о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть совершенно невероятные чудеса природы. Мы насчитали их 5, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото


Шанай Тимпишка

Температура воды в этой странной реке очень высока. Собственно говоря, она всего на пару градусов ниже температуры кипения. Ученые не имеют никакого понятия, почему так. Ни вулкана, ни термоисточников поблизости нет.

Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото


Пещера Мовиле

На юго-востоке Румынии есть пещера, куда солнечный свет не проникал уже пять с половиной миллионов лет. Воздух здесь токсичен и заполнен сероводородом. Исследователи обнаружили совершенно уникальных созданий, каким-то образом сумевших приспособиться к жизни в таких странных условиях.

Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото


Карачай

Здесь неподалеку когда-то стоял завод по производству ядерного вооружения. Само озеро использовалось в качестве свалки «горячих» отходов. В 1957 году на заводе произошла техногенная авария. Граница зоны загрязнения была проведена по изолинии с плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв.км и охватила территорию, площадью 23 тыс. кв.км.. Карачай стал настолько опасным, что даже стоять с ним рядом в течение часа — уже смертельно.

Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото


Грюнер-Зе

Эта местность в австрийских горах наполняется весенним половодьем до такой степени, что превращается в настоящее озеро. Небольшие парковые дорожки, скамейки, деревья — под воду уходит все.

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Необычные места, заслуживающие звания чуда природы. Фото


Грозовой Маракайбо

У реки Кататумбо, Западная Венесуэла, шторм не прекращается почти никогда. Форма окружающих гор, холодный воздух Анд, испаряющаяся вода реки и метановые залежи поддерживают грозы на протяжении 340 дней в году.
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 Теги: чудо, природа

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Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
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