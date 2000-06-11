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Раздел: Фоторепортажи  
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Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото

Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. ФотоОни сумели взять себя в руки и обуздать лень.

Трансформация из обычного толстяка в рельефного мачо: до и после, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Бороться с лишним весом никогда не поздно, и фотографии этих парней и мужчин являются тому доказательством.

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Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
Впечатляющие успехи парней, решивших записаться в тренажерный зал. Фото
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 Теги: тренировка, похудение

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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