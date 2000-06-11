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Раздел: Фоторепортажи  
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Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото

Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото Кругом вулканический пепел.

Время может «замораживаться» не только в Матрице или вселенной Марвел, но и в реальной жизни. Например, вулкан может остановить в отдельно взятом месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info

Недавнее извержение вулкана Фуэго в Гватемале унесло жизни как минимум 117 человек 3 июня, еще 197 считаются пропавшими без вести. 12.4 тысячи были эвакуированы и 4.2 тысячи находятся во временных убежищах. В общей сложности стихия затронула 17 млн человек.

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Людям пришлось уехать, бросив свои дома и вещи. Засыпанные пеплом, сейчас эти места выглядят так, как-будто здесь остановилось время. И его остановил Вулкан Фуэго.

Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
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 Теги: вулкан, извержение

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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