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Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. ФотоЗвезды показали свои детские фотографии.

Когда еще не было селфи и социальных медиа, а фотографии делали с помощью старых камер и поляроидов, эти дети еще и не подозревали, что станут кумирами миллионов, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Ольга Фреймут

Будущая телеведущая с ранних лет уже показывала свой сильный характер. Ольга самостоятельно выбирала, что надеть в детский сад, и любила всё контролировать.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Светлана Лобода

Тяга к музыке у Светланы появилась еще в детстве. Развитию музыкальных способностей девочки немало способствовали усилия как родителей, так и бабушки, в минувшие годы – оперной певицы.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Сергей Притула

Этот маленький мальчик еще не догадывался, что через несколько десятилетий разобьет не одно девичье сердце своим юмором и обаянием.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Святослав Вакарчук

Этот милый малыш и не подозревал, что его будет знать, слушать и любить вся Украина.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Даша Астафьева

Из-за своей невыразительной внешности и не самых примерных стандартов поведения Даша была изгоем в школе. А уже через несколько лет она стала секс-символом страны и покорила многих за пределами Украины своей магнетической

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Потап

Несмотря на сильнейшую занятость в школе и спорте, Потапенко увлекался написанием песен и стихов. С 13-ти лет писал первые тексты песен, пробовал записывать собственные композиции. Родители не воспринимали всерьез увлечения сына.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Настя Каменских

Певица уверена, что своим успехам она целиком и полностью обязана родителям, которые приучили ее к железной дисциплине и привили умение правильно распределять свое время.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Владимир Зеленский

С детства маленький Вова был шустрым и озорным. Со временем он использовал свой талант и энергию – и стал одним из самых узнаваемых звезд на украинском телевидении.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Оля Полякова

С детства маленькая Оля отличалась своей экстравагантностью и тягой к искусству. Параллельно с обучением в средней школе, Оля обучалась игре на фортепиано и вокалу в школе искусств.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


Тина Кароль

Уже во время учебы в школе Тина стала настоящей звездой. Она выступала на всех концертах, солировала в школьном ансамбле, а также всегда получала главные роли во всех театральных постановках. Возможно, именно в этот период Тина Кароль четко поняла, что хочет стать певицей.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото
Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото


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Вера Брежнева

Дети, которые порой бывают очень жестоки к своим сверстникам, издевались над Верой из-за ее внешнего вида и бедности. А вскоре Вера стала одной из самых сексуальных женщин шоу-бизнеса.

Как выглядели в детстве украинские знаменитости. Фото
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 Теги: звезды, детство

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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