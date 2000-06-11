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Как в Африке охотятся на змей. Фото

Как в Африке охотятся на змей. ФотоРазвлечение для самых смелых.

Во многих странах охота является разновидностью мужских игр. И хотя после охоты добычу выкладывают на стол, большинство охотников могли легко купить это мясо в любом продуктовом магазине. Но в некоторых странах охота — это средство выживания, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Например, в Африке охотятся на змей именно для того, чтобы поесть, ибо другой еды в ближайшее время не предвидится, да и шкура питона дорого ценится на рынке. Ниже показано, как охотники добывают 6-метрового африканского горного питона на живца.

1.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


2. Для начала обматывают одну руку шкурой бизона. Предположительно, в эту руку вцепится гигантский змей.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


3. Находят змеиную нору в горах и лезут туда головой вперед. Нора питона имеет длину около 10 метров. Чтобы не застрять в норе, на тело наносят специальную смазку.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


4. Змей прекрасно видит в темноте. Вернее, у него инфракрасное зрение. Человек теплый, поэтому змей, увидевший «вкуснятину», саму приползшую к нему в нору, приготавливается к броску. Чтобы запутать змея и самому что-то увидеть, охотник зажигает ветки. Они гораздо теплее тела человека, это вводит змея в заблуждение.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


5. Змей, свернувшись кольцами, лежит на яйцах (в кладке обычно не менее 100 штук).

Как в Африке охотятся на змей. Фото


6. Змей кидается на обед.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


Но ловкий парень подставляет змею руку, обмотанную шкурой бизона. Дезориентированный змей пытается прокусить шкуру, а охотник свободной рукой перекрывает змею пищевод, чтобы тот случайно не сглотнул руку вместе со шкурой и самим охотником.

В принципе, даже трехметровый питон способен задушить человека, ну а шестиметровый, как в данном случае, заглатывает человека полностью. Причем сначала питоны впиваются зубами (зубы у питона в два ряда, загнуты назад, и вырваться можно, только оставив кусок своей плоти), потом постепенно обматываются вокруг кольцами, душа жертву и ломая ей кости. Ну а в конце, как чулок, «надеваются» на уже потерявшую сознание жертву, заглатывая ее целиком. Иногда жертва может прийти в сознание внутри питона, правда, большого смысла уже нет.

7. Вылезти обратно с шестиметровым змеем, весящим 10-15 кг за погонный метр, одному нереально.

Но для этого и есть голодные товарищи охотника. Они должны вытащить охотника за ноги вместе со змеем.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


8. Охотник, держа за горло змея, появляется на поверхности.

Если под землей змей не может сильно сопротивляться, то на поверхности начинается настоящая битва.

Охотники должны: один — прижать рогатиной голову змея к земле, второй — держать за хвост, ну а сам охотник перерезает горло змею, стараясь не повредить кожу (ее можно продать).

Битва закончилась. Один из помощников лезет в нору и забирает оставшиеся без охраны яйца. Если их сварить на костре, они становятся настоящим деликатесом.

Как в Африке охотятся на змей. Фото


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9. Когда нагруженные добычей охотники появляются в деревне, их встречают как настоящих героев.

Как в Африке охотятся на змей. Фото
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 Теги: Африка, змея

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Сегодня, 15:29 » Автор: Анна Мартынова
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