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Как в Африке охотятся на змей. Фото
Развлечение для самых смелых.
Во многих странах охота является разновидностью мужских игр. И хотя после охоты добычу выкладывают на стол, большинство охотников могли легко купить это мясо в любом продуктовом магазине. Но в некоторых странах охота — это средство выживания, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Например, в Африке охотятся на змей именно для того, чтобы поесть, ибо другой еды в ближайшее время не предвидится, да и шкура питона дорого ценится на рынке. Ниже показано, как охотники добывают 6-метрового африканского горного питона на живца.
1.
2. Для начала обматывают одну руку шкурой бизона. Предположительно, в эту руку вцепится гигантский змей.
3. Находят змеиную нору в горах и лезут туда головой вперед. Нора питона имеет длину около 10 метров. Чтобы не застрять в норе, на тело наносят специальную смазку.
4. Змей прекрасно видит в темноте. Вернее, у него инфракрасное зрение. Человек теплый, поэтому змей, увидевший «вкуснятину», саму приползшую к нему в нору, приготавливается к броску. Чтобы запутать змея и самому что-то увидеть, охотник зажигает ветки. Они гораздо теплее тела человека, это вводит змея в заблуждение.
5. Змей, свернувшись кольцами, лежит на яйцах (в кладке обычно не менее 100 штук).
6. Змей кидается на обед.
Но ловкий парень подставляет змею руку, обмотанную шкурой бизона. Дезориентированный змей пытается прокусить шкуру, а охотник свободной рукой перекрывает змею пищевод, чтобы тот случайно не сглотнул руку вместе со шкурой и самим охотником.
В принципе, даже трехметровый питон способен задушить человека, ну а шестиметровый, как в данном случае, заглатывает человека полностью. Причем сначала питоны впиваются зубами (зубы у питона в два ряда, загнуты назад, и вырваться можно, только оставив кусок своей плоти), потом постепенно обматываются вокруг кольцами, душа жертву и ломая ей кости. Ну а в конце, как чулок, «надеваются» на уже потерявшую сознание жертву, заглатывая ее целиком. Иногда жертва может прийти в сознание внутри питона, правда, большого смысла уже нет.
7. Вылезти обратно с шестиметровым змеем, весящим 10-15 кг за погонный метр, одному нереально.
Но для этого и есть голодные товарищи охотника. Они должны вытащить охотника за ноги вместе со змеем.
8. Охотник, держа за горло змея, появляется на поверхности.
Если под землей змей не может сильно сопротивляться, то на поверхности начинается настоящая битва.
Охотники должны: один — прижать рогатиной голову змея к земле, второй — держать за хвост, ну а сам охотник перерезает горло змею, стараясь не повредить кожу (ее можно продать).
Битва закончилась. Один из помощников лезет в нору и забирает оставшиеся без охраны яйца. Если их сварить на костре, они становятся настоящим деликатесом.
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9. Когда нагруженные добычей охотники появляются в деревне, их встречают как настоящих героев.
Во многих странах охота является разновидностью мужских игр. И хотя после охоты добычу выкладывают на стол, большинство охотников могли легко купить это мясо в любом продуктовом магазине. Но в некоторых странах охота — это средство выживания, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Например, в Африке охотятся на змей именно для того, чтобы поесть, ибо другой еды в ближайшее время не предвидится, да и шкура питона дорого ценится на рынке. Ниже показано, как охотники добывают 6-метрового африканского горного питона на живца.
1.
2. Для начала обматывают одну руку шкурой бизона. Предположительно, в эту руку вцепится гигантский змей.
3. Находят змеиную нору в горах и лезут туда головой вперед. Нора питона имеет длину около 10 метров. Чтобы не застрять в норе, на тело наносят специальную смазку.
4. Змей прекрасно видит в темноте. Вернее, у него инфракрасное зрение. Человек теплый, поэтому змей, увидевший «вкуснятину», саму приползшую к нему в нору, приготавливается к броску. Чтобы запутать змея и самому что-то увидеть, охотник зажигает ветки. Они гораздо теплее тела человека, это вводит змея в заблуждение.
5. Змей, свернувшись кольцами, лежит на яйцах (в кладке обычно не менее 100 штук).
6. Змей кидается на обед.
Но ловкий парень подставляет змею руку, обмотанную шкурой бизона. Дезориентированный змей пытается прокусить шкуру, а охотник свободной рукой перекрывает змею пищевод, чтобы тот случайно не сглотнул руку вместе со шкурой и самим охотником.
В принципе, даже трехметровый питон способен задушить человека, ну а шестиметровый, как в данном случае, заглатывает человека полностью. Причем сначала питоны впиваются зубами (зубы у питона в два ряда, загнуты назад, и вырваться можно, только оставив кусок своей плоти), потом постепенно обматываются вокруг кольцами, душа жертву и ломая ей кости. Ну а в конце, как чулок, «надеваются» на уже потерявшую сознание жертву, заглатывая ее целиком. Иногда жертва может прийти в сознание внутри питона, правда, большого смысла уже нет.
7. Вылезти обратно с шестиметровым змеем, весящим 10-15 кг за погонный метр, одному нереально.
Но для этого и есть голодные товарищи охотника. Они должны вытащить охотника за ноги вместе со змеем.
8. Охотник, держа за горло змея, появляется на поверхности.
Если под землей змей не может сильно сопротивляться, то на поверхности начинается настоящая битва.
Охотники должны: один — прижать рогатиной голову змея к земле, второй — держать за хвост, ну а сам охотник перерезает горло змею, стараясь не повредить кожу (ее можно продать).
Битва закончилась. Один из помощников лезет в нору и забирает оставшиеся без охраны яйца. Если их сварить на костре, они становятся настоящим деликатесом.
Читайте также: Фотограф показал необычную красоту ядовитых змей. Фото
9. Когда нагруженные добычей охотники появляются в деревне, их встречают как настоящих героев.
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