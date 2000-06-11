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Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. Фото

Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. ФотоДом ждет реконструкция.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл жить в отреставрированном старинном особняке в графстве Глостершир (юго-западная Англия), передает Хроника.инфо со ссылкой на uain.press.

В Букингемском дворце эту информацию пока не подтвердили. Однако Daily Mail сообщает, что будущими хозяевами дома станут именно молодые с королевской семье. Как один из аргументов, двор выкупили сразу после помолвки Гарри Меган Маркл в ноябре прошлого года.

По информации издания, реконструировать усадьбу будут не менее года. Изменят не только внешний вид, но и интерьер.

В доме появятся шесть спален, три гостиные и несколько комнат для прислуги - сотрудников службы безопасности, водителей и няни. На заднем дворе построят террасу, составляют декоративные цветочные клумбы и большое поле, украшенное кустарниковыми скульптурами - топиари.

Общая площадь загородного поместья составляет более полутора тысяч гектаров.
 
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Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились 19 мая. Пара обменялась обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекском.

Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. Фото
Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. Фото
Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. Фото
Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. Фото
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 Теги: Меган Маркл, Принц Гарри

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Сегодня, 16:49 » Автор: Анна Мартынова
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