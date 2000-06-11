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Как выглядит новый дом принца Гарри и Меган Маркл. Фото
Дом ждет реконструкция.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл жить в отреставрированном старинном особняке в графстве Глостершир (юго-западная Англия), передает Хроника.инфо со ссылкой на uain.press.
В Букингемском дворце эту информацию пока не подтвердили. Однако Daily Mail сообщает, что будущими хозяевами дома станут именно молодые с королевской семье. Как один из аргументов, двор выкупили сразу после помолвки Гарри Меган Маркл в ноябре прошлого года.
По информации издания, реконструировать усадьбу будут не менее года. Изменят не только внешний вид, но и интерьер.
В доме появятся шесть спален, три гостиные и несколько комнат для прислуги - сотрудников службы безопасности, водителей и няни. На заднем дворе построят террасу, составляют декоративные цветочные клумбы и большое поле, украшенное кустарниковыми скульптурами - топиари.
Общая площадь загородного поместья составляет более полутора тысяч гектаров.
Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в новых мемах и фотожабах
Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились 19 мая. Пара обменялась обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекском.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл жить в отреставрированном старинном особняке в графстве Глостершир (юго-западная Англия), передает Хроника.инфо со ссылкой на uain.press.
В Букингемском дворце эту информацию пока не подтвердили. Однако Daily Mail сообщает, что будущими хозяевами дома станут именно молодые с королевской семье. Как один из аргументов, двор выкупили сразу после помолвки Гарри Меган Маркл в ноябре прошлого года.
По информации издания, реконструировать усадьбу будут не менее года. Изменят не только внешний вид, но и интерьер.
В доме появятся шесть спален, три гостиные и несколько комнат для прислуги - сотрудников службы безопасности, водителей и няни. На заднем дворе построят террасу, составляют декоративные цветочные клумбы и большое поле, украшенное кустарниковыми скульптурами - топиари.
Общая площадь загородного поместья составляет более полутора тысяч гектаров.
Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл в новых мемах и фотожабах
Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились 19 мая. Пара обменялась обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекском.
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