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Раздел: Фоторепортажи  
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В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото

В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото Дизайнер создала крышку в форме человеческих губ.

Крышечка от бумажного или пластикового стаканчика с кофе — зачастую первая вещь, которой вы утром касаетесь губами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Южнокорейский дизайнер Чан ВуСеок создал концепцию крышечки для кофейного стакана с губами!

Крышка выглядит как человеческое лицо — можно одновременно пить кофе и целоваться!

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«Кофе на вынос — символ городской культуры и моды. Форма губ тоже определенный символ, потому сочетание этих двух символов — это забавно», — говорит дизайнер.

В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
В Корее создали самую необычную крышку для кофейных стаканчиков. Фото
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 Теги: кофе, крышечка, губы

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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