Раздел: Фоторепортажи
Эту девушку называют «берлинской Барби». Фото
Девушка увлеклась пластикой.
Фото настоящей Барби из Берлина, каждая грудь которой весит по 4 кг. 27-летняя Пэрис Хермс , более известная как "настоящая Барби из Берлина", вставила в грудь силиконовые импланты сверхбольшого размера. Теперь ее груди весят более четырех килограммов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она представляет собой женственность", — рассказала она.
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Пэрис в общей сложности потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 210 тысяч подписчиков.
Фото настоящей Барби из Берлина, каждая грудь которой весит по 4 кг. 27-летняя Пэрис Хермс , более известная как "настоящая Барби из Берлина", вставила в грудь силиконовые импланты сверхбольшого размера. Теперь ее груди весят более четырех килограммов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она представляет собой женственность", — рассказала она.
Читайте также: Эту девушку называют польской «куклой Барби». Фото
Пэрис в общей сложности потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 210 тысяч подписчиков.
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