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Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото

Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. ФотоЭто особенное место.

Город Дубровник сильно отличается от всей остальной Хорватии. Не зря он стоит обособленно от основной части страны. Город, сменивший 6 владельцев за последние 200 лет и ставший главной туристической точкой Хорватии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Дубровник крошечный, поэтому спрятаться от огромного потока туристов в этом городе сложно. Историческое ядро сосредоточено в стенах бывшей средневековой крепости. Та тишина и спокойствие, которые мне понравились в других городах этой страны, здесь растворяются в тесных улицах.

Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
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 Теги: Дубровник, Хорватия

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Сегодня, 00:27 » Автор: Анна Мартынова
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