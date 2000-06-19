Раздел: Фоторепортажи
Дубровник: пейзажи туристической «жемчужины» Хорватии. Фото
Это особенное место.
Город Дубровник сильно отличается от всей остальной Хорватии. Не зря он стоит обособленно от основной части страны. Город, сменивший 6 владельцев за последние 200 лет и ставший главной туристической точкой Хорватии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Дубровник крошечный, поэтому спрятаться от огромного потока туристов в этом городе сложно. Историческое ядро сосредоточено в стенах бывшей средневековой крепости. Та тишина и спокойствие, которые мне понравились в других городах этой страны, здесь растворяются в тесных улицах.
Город Дубровник сильно отличается от всей остальной Хорватии. Не зря он стоит обособленно от основной части страны. Город, сменивший 6 владельцев за последние 200 лет и ставший главной туристической точкой Хорватии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Пейзажи «Аватара»: прогулка по парку Чжанцзяцзе. Фото
Дубровник крошечный, поэтому спрятаться от огромного потока туристов в этом городе сложно. Историческое ядро сосредоточено в стенах бывшей средневековой крепости. Та тишина и спокойствие, которые мне понравились в других городах этой страны, здесь растворяются в тесных улицах.
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