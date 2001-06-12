Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят самые необычные в мире футбольные поля. Фото
Здесь игроков ждет необычные матчи.
Посмотрим на самые эпичные и необычные футбольные поля в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Начнем с футбольного поля на льдине около Гренландии, 22 марта 2018. Романтика. (Фото Marius Vagenes Villanger):
2. Футбольный стадион на норвежских Лофотенских островах с красивыми видами, 8 марта 2018. (Фото Olivier Morin):
3. А это уличный футбол в Порт-о-Пренсе, Гаити. И поле попроще. (Фото Andres Martinez Casares):
4. Футбольный стадион среди фавел в Рио-де-Жанейро, Бразилия. (Фото Yasuyoshi Chiba):
5. Футбольное поле в Икононзо, Колумбия. Когда нет кроссовок, но играть надо. (Фото Raul Arboleda):
6. Стадион из соломы в поселке Красное в Ставропольском крае России. (Фото Eduard Korniyenko):
7. Футбольное поле в Риме, Италия. (Фото Filippo Monteforte):
8. А это стадион в Могадишо, Сомали, 7 июня 2018. (Фото Mohamed Abdiwahab):
9. Футбольное поле в экологичном месте — в деревне в Рио-Негро около Манауса. (Фото Siphiwe Sibeko):
10. Плавучее футбольное поле в южной провинции Таиланда Пханг Нга. (Фото Christophe Archambault):
11. Лондон, Англия. (Фото Henry Nicholls):
12. Футбольное поле перед угольной электростанцией в Англии, 2 апреля 2016. (Фото Oli Scarff):
13. Вратарь в Фуэртевентуре, Испания, 18 февраля 2018. (Фото Alexandra Beier):
14. Футбольный стадион на развязке в Шэньяне, Китае.
15. А это футбольное поле на крышке дома в Турине, Италия. (Фото Marco Bertorello):
16. Еще одно красивое место для футбольного поля — Женевское озеро. (Фото Fabrice Coffrini):
17. Еще один стадион в трущобах в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 27 мая 2018. (Фото Carl De Souza):
18. Футбол с курицами недалеко от Саратамата. Это административный центр провинции Пенама островного государства Вануату. (Фото Rick Rycroft):
19. Футбольное поле на леднике Аллалин в Саас-Фее, Швейцария. (Фото Ruben Sprich):
20. Грязефутбол недалеко от Лейпцига, Германия. (Фото Jens Schlueter):
21. Футбольное поле в Бразилии. Только за мячом приходится часто лазить. (Фото Bruno Kelly):
22. А это их вратарь. (Фото Bruno Kelly):
23. Футбол на берегах реки Янгон в Янгоне, 21 мая 2018. (Фото Ye Aung Thu):
24. Красивое футбольное поле в Швейцарских Альпах. (Фото Michael Buholzer):
25. Футбол на закате в Малкию, Бахрейн. (Фото Hasan Jamali):
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26. Слонофутбол в древнем тайском городе Аюттхая, 12 июня 2018. (Фото Krit Phromsakla Na Sakolnakorn):
Посмотрим на самые эпичные и необычные футбольные поля в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Начнем с футбольного поля на льдине около Гренландии, 22 марта 2018. Романтика. (Фото Marius Vagenes Villanger):
2. Футбольный стадион на норвежских Лофотенских островах с красивыми видами, 8 марта 2018. (Фото Olivier Morin):
3. А это уличный футбол в Порт-о-Пренсе, Гаити. И поле попроще. (Фото Andres Martinez Casares):
4. Футбольный стадион среди фавел в Рио-де-Жанейро, Бразилия. (Фото Yasuyoshi Chiba):
5. Футбольное поле в Икононзо, Колумбия. Когда нет кроссовок, но играть надо. (Фото Raul Arboleda):
6. Стадион из соломы в поселке Красное в Ставропольском крае России. (Фото Eduard Korniyenko):
7. Футбольное поле в Риме, Италия. (Фото Filippo Monteforte):
8. А это стадион в Могадишо, Сомали, 7 июня 2018. (Фото Mohamed Abdiwahab):
9. Футбольное поле в экологичном месте — в деревне в Рио-Негро около Манауса. (Фото Siphiwe Sibeko):
10. Плавучее футбольное поле в южной провинции Таиланда Пханг Нга. (Фото Christophe Archambault):
11. Лондон, Англия. (Фото Henry Nicholls):
12. Футбольное поле перед угольной электростанцией в Англии, 2 апреля 2016. (Фото Oli Scarff):
13. Вратарь в Фуэртевентуре, Испания, 18 февраля 2018. (Фото Alexandra Beier):
14. Футбольный стадион на развязке в Шэньяне, Китае.
15. А это футбольное поле на крышке дома в Турине, Италия. (Фото Marco Bertorello):
16. Еще одно красивое место для футбольного поля — Женевское озеро. (Фото Fabrice Coffrini):
17. Еще один стадион в трущобах в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 27 мая 2018. (Фото Carl De Souza):
18. Футбол с курицами недалеко от Саратамата. Это административный центр провинции Пенама островного государства Вануату. (Фото Rick Rycroft):
19. Футбольное поле на леднике Аллалин в Саас-Фее, Швейцария. (Фото Ruben Sprich):
20. Грязефутбол недалеко от Лейпцига, Германия. (Фото Jens Schlueter):
21. Футбольное поле в Бразилии. Только за мячом приходится часто лазить. (Фото Bruno Kelly):
22. А это их вратарь. (Фото Bruno Kelly):
23. Футбол на берегах реки Янгон в Янгоне, 21 мая 2018. (Фото Ye Aung Thu):
24. Красивое футбольное поле в Швейцарских Альпах. (Фото Michael Buholzer):
25. Футбол на закате в Малкию, Бахрейн. (Фото Hasan Jamali):
Читайте также: Так выглядят самые необычные фрукты мира. Фото
26. Слонофутбол в древнем тайском городе Аюттхая, 12 июня 2018. (Фото Krit Phromsakla Na Sakolnakorn):
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