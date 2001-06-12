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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото У каждого из них свои обязанности.

Если кажется, что вы слишком устаете в офисе, предлагаем вам посмотреть, как выглядит рабочий день людей, которые трудятся в разных частях света, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Именно рабочим местам со всего мира был посвящён фотоконкурс, организованный сообществом Photocrowd, лучшими снимками которого мы и хотим поделиться с вами.

Изготовители риса. Индия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Мойщики стекол на небоскребе. Стамбул, Турция

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Рабочий на заводе. Бриджент-Таун, Англия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Литейщик. Калькутта, Индия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Кожевенник изготавливает ремень. Телфорд, Шотландия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Сборщики мусора. Джамби, Индонезия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Рабочий. Англия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Продавец магазина винтажных вещей. Экс-ан-Прованс, Франция

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Кочевые парикмахеры. Калькутта, Индия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Рабочие переносят глыбы серы из кратера вулкана. Остров Ява, Индонезия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Пожарные за работой. Дублин, Ирландия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Продавщицы идут на рынок. Остров Нуса-Лембонган, Индонезия

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Женщина просеивает крупу. Непал

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Оператор строительного крана. Франция

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Женщины племени масаи собирают ветки для строительства хижины. Кения

Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Сборщицы риса. Индонезия

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Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото


Рабочие моют циферблат Биг-Бена. Лондон, Англия
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 Теги: фотограф, работа

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Сегодня, 14:57 » Автор: Анна Мартынова
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