Раздел: Фоторепортажи
Фотографы показали, как выглядят люди из разных стран за работой. Фото
У каждого из них свои обязанности.
Если кажется, что вы слишком устаете в офисе, предлагаем вам посмотреть, как выглядит рабочий день людей, которые трудятся в разных частях света, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Именно рабочим местам со всего мира был посвящён фотоконкурс, организованный сообществом Photocrowd, лучшими снимками которого мы и хотим поделиться с вами.
Изготовители риса. Индия
Мойщики стекол на небоскребе. Стамбул, Турция
Рабочий на заводе. Бриджент-Таун, Англия
Литейщик. Калькутта, Индия
Кожевенник изготавливает ремень. Телфорд, Шотландия
Сборщики мусора. Джамби, Индонезия
Рабочий. Англия
Продавец магазина винтажных вещей. Экс-ан-Прованс, Франция
Кочевые парикмахеры. Калькутта, Индия
Рабочие переносят глыбы серы из кратера вулкана. Остров Ява, Индонезия
Пожарные за работой. Дублин, Ирландия
Продавщицы идут на рынок. Остров Нуса-Лембонган, Индонезия
Женщина просеивает крупу. Непал
Оператор строительного крана. Франция
Женщины племени масаи собирают ветки для строительства хижины. Кения
Сборщицы риса. Индонезия
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Рабочие моют циферблат Биг-Бена. Лондон, Англия
Если кажется, что вы слишком устаете в офисе, предлагаем вам посмотреть, как выглядит рабочий день людей, которые трудятся в разных частях света, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Именно рабочим местам со всего мира был посвящён фотоконкурс, организованный сообществом Photocrowd, лучшими снимками которого мы и хотим поделиться с вами.
Изготовители риса. Индия
Мойщики стекол на небоскребе. Стамбул, Турция
Рабочий на заводе. Бриджент-Таун, Англия
Литейщик. Калькутта, Индия
Кожевенник изготавливает ремень. Телфорд, Шотландия
Сборщики мусора. Джамби, Индонезия
Рабочий. Англия
Продавец магазина винтажных вещей. Экс-ан-Прованс, Франция
Кочевые парикмахеры. Калькутта, Индия
Рабочие переносят глыбы серы из кратера вулкана. Остров Ява, Индонезия
Пожарные за работой. Дублин, Ирландия
Продавщицы идут на рынок. Остров Нуса-Лембонган, Индонезия
Женщина просеивает крупу. Непал
Оператор строительного крана. Франция
Женщины племени масаи собирают ветки для строительства хижины. Кения
Сборщицы риса. Индонезия
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Рабочие моют циферблат Биг-Бена. Лондон, Англия
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