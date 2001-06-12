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Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото

Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. ФотоВот это талант!

Индиец Арун Кумар Баджадж (Arun Kumar Bajaj) может похвастаться феноменальным навыком создания невероятных вышитых картин. Просто не верится, что они сделаны с помощью обычной швейной машинки: уровень их детализации такой, что издали они похожи на гиперреалистичные живописные полотна, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Арун Кумар с самого детства хорошо рисовал и мечтал стать знаменитым художником. Но когда ему стукнуло 15 лет, внезапная смерть отца перечеркнула все планы. Мальчику пришлось бросить школу, чтобы заниматься семейным делом.

Арун Кумар, как и его отец, стал работать портным, но его творческое начало взяло верх. Вместо кистей и красок он стал использовать иголку и нитки, создавая с помощью швейной машинки настоящие шедевры. Теперь, благодаря своей уникальной технике, он постепенно приобретает известность во всем мире.

Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото


Во многих странах существуют давние традиции создания гобеленов и вышитых картин, однако Арун Кумар стал первым человеком, который создает вышивки такого уровня детализации на обычной швейной машинке.

«Я строчу на машинке вот уже 23 года, с 12 лет, — рассказал индийским журналистам 35-летний художник. — Мой отец-портной рано умер, поэтому мне пришлось бросить школу, чтобы заниматься его делом. Но я смог соединить эти два искусства».

Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото
Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото


Одной из самых впечатляющих работ Человека-иголки стало внушительное вышитое полотно с изображением Кришны. На создание этой работы размером 183 на 122 см у художника ушло 3 года и приблизительно 2840 километров ниток. Также среди его произведений есть вышитая картина суда махараджи Пенджаба Ранджита Сингха, на которой изображено примерно 2000 человеческих фигур. На ее создание у художника ушло около года.

«В моей работе нет права на ошибку: если шов ложится на ткань, его уже не убрать. Я обычно не делаю вышивку в несколько слоев, так она выглядит аккуратнее».

Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото


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Арун Кумар продолжает заниматься швейным бизнесом на базаре Адалат в городе Патиала на севере Индии, но также много времени посвящает искусству. Другие работы необычного художника можно увидеть на его странице в фейсбуке.

Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото
Художник вышивает картины, которые сложно отличить от фотографий. Фото
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 Теги: художник, картины

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Сегодня, 16:23 » Автор: Анна Мартынова
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