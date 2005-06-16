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«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото

«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. ФотоОна - самый старый стрит-арт художник в мире.

Вот тот случай, когда возраст — это всего лишь цифра, не состояние души. 104-летняя Грейс Бретт — не только самый старый стрит-арт художник в мире, но и самый необычный. Она своими руками связала украшения для города, который буквально преобразился, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

При поддержке Souter Stormers, группы единомышленников, они смогла оживить своими работами 46 достопримечательностей в шотландском графстве.

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«Я подумала, что это очень хорошая идея, декорировать город моим вязанием», — сказала Бретт прессе. Какая прелесть!

«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото
«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото
«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото
«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото
«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото
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 Теги: стрит-арт, дизайн

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Сегодня, 07:22 » Автор: Анна Мартынова
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