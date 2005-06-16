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«Вязаный» стрит-арт от 104-летней художницы. Фото
Она - самый старый стрит-арт художник в мире.
Вот тот случай, когда возраст — это всего лишь цифра, не состояние души. 104-летняя Грейс Бретт — не только самый старый стрит-арт художник в мире, но и самый необычный. Она своими руками связала украшения для города, который буквально преобразился, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
При поддержке Souter Stormers, группы единомышленников, они смогла оживить своими работами 46 достопримечательностей в шотландском графстве.
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«Я подумала, что это очень хорошая идея, декорировать город моим вязанием», — сказала Бретт прессе. Какая прелесть!
Вот тот случай, когда возраст — это всего лишь цифра, не состояние души. 104-летняя Грейс Бретт — не только самый старый стрит-арт художник в мире, но и самый необычный. Она своими руками связала украшения для города, который буквально преобразился, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
При поддержке Souter Stormers, группы единомышленников, они смогла оживить своими работами 46 достопримечательностей в шотландском графстве.
Читайте также: Чувственные картины от талантливой 18-летней художницы. Фото
«Я подумала, что это очень хорошая идея, декорировать город моим вязанием», — сказала Бретт прессе. Какая прелесть!
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