Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото

Все гениальное - просто.



Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями, передает



Мы подобрали 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.



Когда хочется просто утонуть в мягкости







Толстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливал







Поднос с ручками и столик — два в одном







Пригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимости







Круг-джентльмен, который всегда составит вам компанию







Маска для сна в виде раскрытой книжки







Необычные бокалы для шампанского







Чехол-невидимка







Если после вечеринки осталось недопитое вино







С сюрпризом на дне







Если нужно копить на несколько целей одновременно







Часы «Затмение»







Для любителей кофе с собой







Для тех, кто не любит покупать много мебели







Для самых мечтательных снов







Самолет готов к посадке!







Календарь, в котором роль листков выполняют салфетки







Как можно выбирать другие намордники, увидев такой?







Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнуть







Вместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкать







Часы, которые показывают только нужную цифру







Визитка со встроенной мини-флешкой







Чашки будто бы проваливаются сквозь стол







Тостер в виде дефибриллятора







Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото



Носочек для авокадо, чтоб не мерз



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы подобрали 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.Когда хочется просто утонуть в мягкостиТолстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливалПоднос с ручками и столик — два в одномПригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимостиКруг-джентльмен, который всегда составит вам компаниюМаска для сна в виде раскрытой книжкиНеобычные бокалы для шампанскогоЧехол-невидимкаЕсли после вечеринки осталось недопитое виноС сюрпризом на днеЕсли нужно копить на несколько целей одновременноЧасы «Затмение»Для любителей кофе с собойДля тех, кто не любит покупать много мебелиДля самых мечтательных сновСамолет готов к посадке!Календарь, в котором роль листков выполняют салфеткиКак можно выбирать другие намордники, увидев такой?Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнутьВместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкатьЧасы, которые показывают только нужную цифруВизитка со встроенной мини-флешкойЧашки будто бы проваливаются сквозь столТостер в виде дефибриллятораНосочек для авокадо, чтоб не мерз



