Раздел: Фоторепортажи
Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото
Все гениальное - просто.
Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы подобрали 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.
Когда хочется просто утонуть в мягкости
Толстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливал
Поднос с ручками и столик — два в одном
Пригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимости
Круг-джентльмен, который всегда составит вам компанию
Маска для сна в виде раскрытой книжки
Необычные бокалы для шампанского
Чехол-невидимка
Если после вечеринки осталось недопитое вино
С сюрпризом на дне
Если нужно копить на несколько целей одновременно
Часы «Затмение»
Для любителей кофе с собой
Для тех, кто не любит покупать много мебели
Для самых мечтательных снов
Самолет готов к посадке!
Календарь, в котором роль листков выполняют салфетки
Как можно выбирать другие намордники, увидев такой?
Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнуть
Вместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкать
Часы, которые показывают только нужную цифру
Визитка со встроенной мини-флешкой
Чашки будто бы проваливаются сквозь стол
Тостер в виде дефибриллятора
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Носочек для авокадо, чтоб не мерз
Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы подобрали 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.
Когда хочется просто утонуть в мягкости
Толстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливал
Поднос с ручками и столик — два в одном
Пригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимости
Круг-джентльмен, который всегда составит вам компанию
Маска для сна в виде раскрытой книжки
Необычные бокалы для шампанского
Чехол-невидимка
Если после вечеринки осталось недопитое вино
С сюрпризом на дне
Если нужно копить на несколько целей одновременно
Часы «Затмение»
Для любителей кофе с собой
Для тех, кто не любит покупать много мебели
Для самых мечтательных снов
Самолет готов к посадке!
Календарь, в котором роль листков выполняют салфетки
Как можно выбирать другие намордники, увидев такой?
Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнуть
Вместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкать
Часы, которые показывают только нужную цифру
Визитка со встроенной мини-флешкой
Чашки будто бы проваливаются сквозь стол
Тостер в виде дефибриллятора
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Носочек для авокадо, чтоб не мерз
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