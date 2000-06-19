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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото Все гениальное - просто.

Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы подобрали 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.

Когда хочется просто утонуть в мягкости

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Толстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливал

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Поднос с ручками и столик — два в одном

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Пригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимости

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Круг-джентльмен, который всегда составит вам компанию

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Маска для сна в виде раскрытой книжки

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Необычные бокалы для шампанского

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Чехол-невидимка

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Если после вечеринки осталось недопитое вино

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


С сюрпризом на дне

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Если нужно копить на несколько целей одновременно

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Часы «Затмение»

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Для любителей кофе с собой

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Для тех, кто не любит покупать много мебели

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Для самых мечтательных снов

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Самолет готов к посадке!

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Календарь, в котором роль листков выполняют салфетки

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Как можно выбирать другие намордники, увидев такой?

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнуть

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Вместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкать

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Часы, которые показывают только нужную цифру

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Визитка со встроенной мини-флешкой

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Чашки будто бы проваливаются сквозь стол

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


Тостер в виде дефибриллятора

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото


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Носочек для авокадо, чтоб не мерз

Необычные вещи, которые хотелось бы иметь многим. Фото
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 Теги: вещи, дизайн

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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