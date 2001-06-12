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Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. ФотоТаинственный гангстерский мир.

Знаменитых гангстеров всегда окружали женщины: ветреные красавицы-любовницы, невзрачные верные жены, знаменитые в ту пору актриски и криминальные подельницы, которые «стояли на шухере» и палили с двух рук из пистолетов, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Мы не раз видели в кино подруг преступников, ведь живой интерес к культуре мафиози не угасает уже много десятилетий. Но как же выглядели в реальности женщины гангстерского мира? Как сложилась судьба этих незаурядных барышень, которые были женами или любовницами бандитов и нередко сами совершали преступления?

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Смитти Вайт под арестом после того, как ее бойфренд Ральф Приско был застрелен полицейскими во время неудачного ограбления, 1942 год. Женщин, которые решились связать свою жизнь с гангстерами, называли mob moll или gun moll. Этот термин вошел в обиход в самом начале 20 века, при этом «Молл» — производное от «Молли», именно так в Англии 17 века называли девиц легкого поведения.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Мэй Капоне, жена знаменитого гангстера Аль Капоне, кутается в меха, пытаясь скрыться от камер журналистов во время посещения мужа в тюрьме Алькатрас, 1929 год. Мэй, девушка из уважаемой ирландской семьи, вышла замуж в 1918 году и тогда же родила мужу их единственного сына Сонни. Муж заразил ее и ребенка сифилисом, но, несмотря ни на что, она до самой его смерти оставалась верной и заботливой женой. Мэй прожила долгую жизнь, покинув этот мир в 1986 году, в возрасте 89 лет.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Любовь и кровь: в актрису Алису Гранвиль стрелял ее же муж, Пит Донахью, гангстер из группировки Голландца Шульца, 1931 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Красавица-скандалистка Вирджиния Хилл — одна из наиболее известных женщин гангстерского мира. Она была курьером по перевозке «черного нала» и любовницей знаменитого Багси Сигела. На фото Вирджиния в конце своей преступной карьеры в зале суда в 1951 году, где предстала перед комитетом Кефовера по обвинению в неуплате налогов. В том же 1951-м она бежала от американского правосудия в Европу, а спустя 15 лет покончила с собой в Австрии, где жила в бедности и забвении.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Джанис Дрейк занимает особое место в списке женщин, связанных с организованной преступностью. Королева красоты, бывшая Мисс Нью-Джерси, она провела бессчетное количество времени в клубах и ресторанах в компании с самыми маститыми фигурами организованной преступности, несмотря на то, что была замужем за комиком Аланом Дрейком, от которого родила сына.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Дважды Дрейк ужинала с мужчинами, которых на следующий день после роковой встречи с красавицей находили мертвыми. На этом снимке, сделанном в 1952 году, Дрейк сфотографировали в полиции, куда ее вызвали на допрос, после того как был убит знаменитый плейбой Нат Нельсон. Девушку видели с ним за пару часов до смерти.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Конец Джанис Дрейк был печальным: в 1959 году она была застрелена вместе с мафиози Маленьким Оджи Пизано. Окровавленное тело бывшей королевы красоты нашли на переднем сиденье кадиллака мафиози. Девушка и гангстер были убиты выстрелами в затылок.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


19-летняя Вирджиния Орнмарк и 24-летний Фред Шмидт обвиняются в убийстве продавца кружев, 1944 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


15-летнюю Кармен Мартинез ведут в зал суда. Она обвиняется в убийстве своего 17-летнего бойфренда Рауля Банучи, 1959 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Марго Донохью была задержана при попытке передать пистолет своему сообщнику Вильяму Матеа, 1961 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Убитая горем Лотти Колл, жена ирландского гангстера Винстента Дикого Пса Колла в зале суда, 1933 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Танцовщица варьете Марион Кики Робертс также была связана с мафией, поскольку была любовницей гангстера времен позднего «сухого закона» Джека Легса Даймондса. Джек был застрелен неизвестными, а на фото девушка со снимком еще одного своего любовника — актера Джека Ла Ру, 1937 год

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


А вот как выглядел гангстер Джек Легс Даймондс, чью подругу вы видели на фото выше. Здесь он позирует фотографу вместе со своей многострадальной женой Алисой. Алиса была глубоко религиозной женщиной, преданной своему мужу несмотря на его многочисленные преступления и измены. Через два года после смерти Джека его вдову, к тому времени уже давно позабытую публикой и прессой, нашли застреленной в ее скромной квартирке в Бруклине. Убийцу Алисы так никогда и не нашли.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Рита Рио — любовница гангстера Луиса Амберга, правой руки знаменитого Голландца Шульца. Сама красавица утверждала, что понятия не имела о роде деятельности и источнике доходов своего возлюбленного. Мафиози, как водится, плохо кончил: его нашли сожженным заживо в автомобиле.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Арестованные любовники Маргарет Келли и Френк Палумбо. Эту парочку арестовали за ограбление дэнсхолла и убийство в 1932 году.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Палма Виталь, любовница гангстера Сальваторе Дамброзио, показывает чудеса самообладания. Ее лицо совершенно безэмоционально, в то время как ее судят за лжесвидетельство в 1961 году.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


17-летняя Ненси Сервилл арестована за то, что «стояла на шухере» во время налета гангстерской банды в нью-йоркском районе Квинс, 1936 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Флоренс Геррити была задержана полицией в 1948 году вместе с пятью сообщниками. На допросе девушка сказала о предводителе банды Джордже Фоули: «До встречи с ним жизнь была скучной».

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Огнестрельное оружие не лучший аксессуар для девушки. 23-летняя Лилиан Станг на допросе в 1947 году. Ее арестовали за незаконное ношение оружия.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Хотя гангстеры старались не светить «работу», которую для них делали боевые подруги, многих женщин правосудие все же настигало. 1933 год, Мэри Бейкер, известная по кличке Девушка с двумя пистолетами, рыдает в полицейском участке Бронкса после ареста.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Эта девушка выглядит такой невинной, но на самом деле таковой не является: Джеан Хантовер, любовница Джона Зеллера, арестована после очередного бруклинского ограбления, 1935 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Лотти Кол, вдова Винсента Кола, вместе с двумя соучастниками-мафиози обвиняется в убийстве прохожего во время ограбления, 1933 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Она совсем не раскаивается! Маргарет Кейн улыбается, в то время как ее выводят из здания суда, где эту подругу гангстера признали виновной, 1932 год.

Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Вы можете подумать, что это мужчина, но это связанная с мафией девушка Мэри Дьюк. Ее сфотографировали в полицейском участке с перебинтованной рукой, после того как она была ранена на гангстерской дуэли, 1943 год.

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Женщины гангстеров в редких ретро снимках. Фото


Старлетка Луиза Рольфе и ее супруг, печально известный гангстер Джек МакГурн, незадолго после их свадьбы в 1931 году. В течение долгих десятилетий Луиза была подругой членов мафии, за двумя из которых была замужем. Про эту женщину в 1980-х сняли документальный фильм. В отличие от многих других боевых подруг, она прожила долгую жизнь и умерла в 1995 году в почтенном возрасте 89 лет.
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 Теги: Женщины, гангстеры

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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