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Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото

Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото Женщина имела широкую известность.

Имя этой скандинавской красавицы может показаться вам незнакомым, но уж в чертах этой изящной леди вы наверняка узнаете ее дочь — Уму Турман. Нена фон Шлебрюгге была весьма известной моделью в 60-х, а ее симпатичное личико не раз появлялось в журналах Vogue и Harper’s Bazaar, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В 1941 году в Мехико в семье шведки Биргит Холмквист и немецкого аристократа Колонела Барона Фридриха Карла фон Шлебрюгге родилась дочь, Бригитт Каролин.

От мамы дочь унаследовала необыкновенную внешность, а от отца — аристократический шарм.

Мать Нены, Биргит Холмквист, в молодости позировала в стиле ню именитому скульптору Акселю Эббе для статуи «Объятия», изображавшей нагую диву. Это трепетное изваяние 1930 года и в наши дни встречает корабли в порту небольшого мыса на самой южной точке Скандинавского полуострова.

В 1955 году известный фотограф Норман Паркинсон, работавший в Vogue, поехал по служебным делам в Стокгольм. Там-то он и увидел 14-летнюю Нену. Эта встреча стала началом модельной карьеры юной красавицы. Всего через два года Нена перебралась в Лондон, где серьезно занялась работой в мире высокой моды.

На новом поприще девушку ждал ошеломительный успех — молодой шведке тут же предложили контракт с модельным агентством Ford, находившимся в Нью-Йорке.

Нена с удовольствием приняла предложение и отправилась на другой континент. Там ее ждало сотрудничество с журналами Vogue и Harper’s Bazaar, ее снимали лучшие фотографы того времени — Ричард Аведон, Уильям Кляйн, Берт Штерн и уже упомянутый Норман Паркинсон.

Фотографы культивировали ее аристократизм, утонченность, шарм и доверяли ей позировать в самых умопомрачительных нарядах и дворцовых интерьерах, в которых Нена смотрелась органично и естественно, как и подобает настоящей аристократке по рождению.

Утонченная красота Нены вдохновляла многих фотографов и художников современности. Поговаривают, что девушка стала музой и для великого Сальвадора Дали, который в 1963 году познакомил уже известную к тому времени красавицу с врачом-психиатром Тимоти Лири, прославившимся работами в области действия психоделиков на нервную систему.

Всего через год Тимоти и Нена поженились в особняке миллиардера Уильяма Хичкока в Милбруке. Эту довольно необычную свадебную церемонию запечатлел на пленку документалист Донн Пеннебейкер.

Брак с Тимоти Лири продлился всего год, в 1965-м Нена подала на развод. Через два года она вышла за еще более экстравагантного человека — Роберта Турмана. Муж Нены стал первым американцем, постриженным в буддийские монахи лично далай-ламой.

Это был брак, освященный кем-то наверху, — слились воедино две гармоничные души, которые по сей день живут в мире и согласии и несут божественный свет доброты людям. Вскоре у пары родился первенец Ганден.

Всего от Роберта Турмана у Нены четверо детей, среди них — знаменитая актриса Ума Турман, которая очень похожа на свою мать.

Ума появилась на свет в 1970 году. Ее имя обозначает «дарующая блаженство». Тогда Нена надумала завершить карьеру модели и отдать себя семье. Кроме того, она настолько прониклась идеями мужа, что тоже увлеклась активной популяризацией буддизма в Штатах и даже стала дипломированным психологом.

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Сегодня Нена — исполнительный директор центра тибетской медицины Menla Mountain Retreat и гордится своими талантливыми и успешными детьми с уникальными именами, связанными с древнейшей буддийской философией, — Ганденом, Умой, Деченом, Мипамом. А еще она остается все той же аристократкой-красавицей и просто счастливой женщиной.

Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
Снимки матери Умы Турман, которая была известной моделью 60-х. Фото
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 Теги: Ума Турман, мать

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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