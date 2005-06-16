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Свежие снимки «самого красивого в мире» игрока в покер. Фото
У девушки уже более 9 миллионов подписчиков.
Известная американская фотомодель и профессиональный игрок в покер Сара Джин Андервуд в очередной раз сфотографировалась полностью оголенной на фоне красивого пейзажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, 34-летняя Сара опубликовала несколько пикантных фото, на которых изображена в соблазнительных бикини или полностью обнаженной. Снимки размещены в ее Instagram-аккаунте.
На одном из них Андервуд позирует в откровенном бикини красного цвета, которое едва прикрывает ее сочное тело.
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В сумме несколько фотографий самого сексуального игрока в покер собрали более 720 тысяч лайков от фанатов.
Известная американская фотомодель и профессиональный игрок в покер Сара Джин Андервуд в очередной раз сфотографировалась полностью оголенной на фоне красивого пейзажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, 34-летняя Сара опубликовала несколько пикантных фото, на которых изображена в соблазнительных бикини или полностью обнаженной. Снимки размещены в ее Instagram-аккаунте.
На одном из них Андервуд позирует в откровенном бикини красного цвета, которое едва прикрывает ее сочное тело.
Читайте также: На борту самого красивого самолета в мире. Фото
В сумме несколько фотографий самого сексуального игрока в покер собрали более 720 тысяч лайков от фанатов.
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