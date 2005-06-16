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Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото

Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото Идеальная "холостяцкая берлога".

Архитекторы Govaert & Vanhoutte создали в Бельгии для своего клиента идеальное холостяцкое жилище, в котором есть все, что только мог пожелать их 40-летний заказчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

К примеру, в этом доме есть большой бассейн, вид на реку, танцпол с диджейским пультом, винный погреб, встроенный шкаф для дорогих сигар и, конечно же, специально оборудованный гараж для эксклюзивной коллекции автомобилей.

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Помимо всего прочего, на крыше особняка построена специальная открытая терраса с шикарным видом, вход на которую имеется только лишь из хозяйской спальни. Что тут еще добавить? Красиво жить не запретишь.

Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото

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 Теги: дом, холостяки

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Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
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