Раздел: Фоторепортажи
Создан идеальный дом для 40-летнего холостяка. Фото
Идеальная "холостяцкая берлога".
Архитекторы Govaert & Vanhoutte создали в Бельгии для своего клиента идеальное холостяцкое жилище, в котором есть все, что только мог пожелать их 40-летний заказчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
К примеру, в этом доме есть большой бассейн, вид на реку, танцпол с диджейским пультом, винный погреб, встроенный шкаф для дорогих сигар и, конечно же, специально оборудованный гараж для эксклюзивной коллекции автомобилей.
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Помимо всего прочего, на крыше особняка построена специальная открытая терраса с шикарным видом, вход на которую имеется только лишь из хозяйской спальни. Что тут еще добавить? Красиво жить не запретишь.
Архитекторы Govaert & Vanhoutte создали в Бельгии для своего клиента идеальное холостяцкое жилище, в котором есть все, что только мог пожелать их 40-летний заказчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
К примеру, в этом доме есть большой бассейн, вид на реку, танцпол с диджейским пультом, винный погреб, встроенный шкаф для дорогих сигар и, конечно же, специально оборудованный гараж для эксклюзивной коллекции автомобилей.
Читайте также: В США создан идеальный тягач для дальнобойщиков. Фото
Помимо всего прочего, на крыше особняка построена специальная открытая терраса с шикарным видом, вход на которую имеется только лишь из хозяйской спальни. Что тут еще добавить? Красиво жить не запретишь.
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