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Девушка решилась на большие изменения и стала «драконом». Фото
У девушки более 50 татуировок.
В 16 лет Эмбер Люк начала изменять своё тело и за 7 лет подвергла себя десяткам операций. К татуировкам и тоннелям в ушах добавился пирсинг, раздвоенный язык и изменённый цвет глазных яблок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Эмбер Люк (Amber Luke) всего 23 года, но у неё уже большой опыт в искусстве менять своё тело. Девушка начала наносить татуировки семь лет назад и с тех пор сильно продвинулась.
Если бы её встретил кто-то, с кем Эмбер последний раз виделась, учась в девятом классе, он бы её даже не узнал.
На теле у Эмбер уже больше 50 татуировок, и она продолжает наносить новые почти каждый месяц.
Когда-то в школе Эмбер сама себе не очень нравилась. Она не казалась себе ни красивой, ни особенной и решила это изменить.
За два года, оставшиеся до совершеннолетия, Эмбер сделала всего три татуировки, зато потом прорвало. Скольких у неё сейчас, девушка даже не знает — помнит, что точно больше пятидесяти.
Но главные изменения касаются не кожи: в этом году Эмбер сделала татуировку глаз. Это небезопасная и болезненная процедура. Краситель вводится прямо в глазное яблоко с помощью шприца.
"Процедура на глазах заняла всего 40 минут. Но это было очень непросто и очень больно. Мои глаза держали открытыми и сделали по четыре укола в каждый." - говорит Эмбер
"Я три недели ничего не видела. Изначально я хотела сделать глаза чёрными, но мой художник по телу убедил меня сделать голубые, потому что это усилит мой натуральный цвет глаз." - делится впечатлениями девушка.
Кроме того, Эмбер решила разрезать язык, чтобы сделать его похожим на змеиный.
"Сплит языка тоже был не очень-то приятным делом. Я потом неделю не могла ни есть, ни даже говорить. Уши делать было несложно. Просто вставили силиконовый имплант в кончики ушей, чтобы придать им форму." - говорит Эмбер
В 16 лет Эмбер Люк начала изменять своё тело и за 7 лет подвергла себя десяткам операций. К татуировкам и тоннелям в ушах добавился пирсинг, раздвоенный язык и изменённый цвет глазных яблок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Эмбер Люк (Amber Luke) всего 23 года, но у неё уже большой опыт в искусстве менять своё тело. Девушка начала наносить татуировки семь лет назад и с тех пор сильно продвинулась.
Если бы её встретил кто-то, с кем Эмбер последний раз виделась, учась в девятом классе, он бы её даже не узнал.
На теле у Эмбер уже больше 50 татуировок, и она продолжает наносить новые почти каждый месяц.
Когда-то в школе Эмбер сама себе не очень нравилась. Она не казалась себе ни красивой, ни особенной и решила это изменить.
За два года, оставшиеся до совершеннолетия, Эмбер сделала всего три татуировки, зато потом прорвало. Скольких у неё сейчас, девушка даже не знает — помнит, что точно больше пятидесяти.
Но главные изменения касаются не кожи: в этом году Эмбер сделала татуировку глаз. Это небезопасная и болезненная процедура. Краситель вводится прямо в глазное яблоко с помощью шприца.
"Процедура на глазах заняла всего 40 минут. Но это было очень непросто и очень больно. Мои глаза держали открытыми и сделали по четыре укола в каждый." - говорит Эмбер
"Я три недели ничего не видела. Изначально я хотела сделать глаза чёрными, но мой художник по телу убедил меня сделать голубые, потому что это усилит мой натуральный цвет глаз." - делится впечатлениями девушка.
Кроме того, Эмбер решила разрезать язык, чтобы сделать его похожим на змеиный.
"Сплит языка тоже был не очень-то приятным делом. Я потом неделю не могла ни есть, ни даже говорить. Уши делать было несложно. Просто вставили силиконовый имплант в кончики ушей, чтобы придать им форму." - говорит Эмбер
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