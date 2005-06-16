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Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
На ее счету много побед.
Анна Куркурина - украинская спортсменка, которую называют самой сильной женщиной планеты. В свои 46 лет имея широкие плечи, накачанные руки и рельефный пресс. Ее фигуре может позавидовать каждый мужчина, а ведь раньше учительница биологии, присматривающая за животными в зоопарке даже и не думала о такой звездной карьере. За этой горой железных мышц и непоколебимой уверенности в собственных силах стоят годы упорных занятий и тренировок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Детство будущей спортсменки прошло в Краматорске, что в Донецкой области. Анна Куркурина родилась 25 августа 1966 года. Женщина вспоминает, что росла слабой девочкой, совершенно не спортивной.
При этом природа «наградила» Анну нестандартной для женщины фигурой: массивные плечи и узкие бедра с ранних лет заставляли девочку стесняться собственного тела и прятаться за мешковатой одеждой.
Сильные комплексы из-за внешности постоянно держали Анну Куркурину в напряжении, не позволяя подружиться со сверстниками: девочка ждала с их стороны только насмешек.
Возможно поэтому, окончив школу, Анна решила связать собственную жизнь с животными и отправилась учиться в университет имени Василия Стуса в Донецк, выбрав факультет биологии.
После университета Анна переехала в город Николаев, где устроилась работать в школу учителем биологии.
Спустя некоторое время Анна Куркурина воплотила давнюю мечту — стала сотрудником городского зоопарка, где и проводила время, свободное от школьных занятий.
Позже женщина признается, что работа с животными сильно изменила ее характер. Анне постоянно приходилось носить тяжести, убирать клетки и даже самостоятельно кормить детенышей, которые отказывались пить молоко матери.
Однако этот труд, который многим людям видится непосильным, сотворил чудо с Анной Куркуриной. Девушка обрела уверенность в собственных силах: и моральных, и физических.
Имелись у Анны и приятные обязанности: девушка должна была самостоятельно готовить фото- и видео отчеты о состоянии и поведении животных. Некоторые кадры, снятые Анной Куркуриной, получались столь забавными, что девушка отправляла съемки на программу «Сам себе режиссер» с Алексеем Лысенковым, и даже неоднократно занимала первые места.
Занятия спортом в биографии Анны Куркуриной также появились благодаря работе в зоопарке: женщина решила, что тяжелая физическая работа требует хорошей спортивной формы, и отправилась в тренажерный зал.
Сначала Анна, как и все девушки, попробовала освоить гимнастику и аэробику. Однако интенсивность и темпы такой нагрузки показались Куркуриной недостаточными, и Анна начала тренироваться вместе с мужчинами.
Спустя некоторое время Анна Куркурина начала помогать тренеру составлять программы тренировок и упражнений для новичков спортивного клуба, а затем и вовсе стала самостоятельно тренировать желающих. Стоит отметить, что желающих на самом деле было много: Анна проявила себя и как целеустремленный спортсмен, и как чуткий и внимательный наставник.
В 1998 году Анна Куркурина решилась исполнить еще одну мечту: женщина открыла собственный спортивный клуб под названием «Багира». Собственное дело Куркуриной оказалось успешным: клиенты и клиентки, довольные полученным результатом, приводили знакомых. Параллельно с работой в клубе Анна Куркурина начала вести канал на YouТube. Женщина снимала тренировки и давала полезные советы тем людям, которые хотят привести в порядок собственное тело, приучить организм к правильному питанию и ежедневной зарядке.
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В 2008, 2010 и 2012 годах Анна Куркурина становилась абсолютной мировой чемпионкой по пауэрлифтингу (силовому троеборью, требующему от спортсмена приседаний со штангой, отрыва штанги от помоста и поднимания штанги из положения лежа). Личная жизнь Анны Куркуриной сложилась счастливо. Женщина не скрывает собственной нетрадиционной ориентации. Избранница Анны, Елена Сербулова, моложе спортсменки на 24 года. Но разница в годах, по признанию Анны Куркуриной, ничуть не мешает женщинам быть счастливыми и радовать друг друга. Анна часто делится трогательными моментами, запечатленными на фото, в «Инстаграме» и других социальных сетях.
Анна Куркурина - украинская спортсменка, которую называют самой сильной женщиной планеты. В свои 46 лет имея широкие плечи, накачанные руки и рельефный пресс. Ее фигуре может позавидовать каждый мужчина, а ведь раньше учительница биологии, присматривающая за животными в зоопарке даже и не думала о такой звездной карьере. За этой горой железных мышц и непоколебимой уверенности в собственных силах стоят годы упорных занятий и тренировок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Детство будущей спортсменки прошло в Краматорске, что в Донецкой области. Анна Куркурина родилась 25 августа 1966 года. Женщина вспоминает, что росла слабой девочкой, совершенно не спортивной.
При этом природа «наградила» Анну нестандартной для женщины фигурой: массивные плечи и узкие бедра с ранних лет заставляли девочку стесняться собственного тела и прятаться за мешковатой одеждой.
Сильные комплексы из-за внешности постоянно держали Анну Куркурину в напряжении, не позволяя подружиться со сверстниками: девочка ждала с их стороны только насмешек.
Возможно поэтому, окончив школу, Анна решила связать собственную жизнь с животными и отправилась учиться в университет имени Василия Стуса в Донецк, выбрав факультет биологии.
После университета Анна переехала в город Николаев, где устроилась работать в школу учителем биологии.
Спустя некоторое время Анна Куркурина воплотила давнюю мечту — стала сотрудником городского зоопарка, где и проводила время, свободное от школьных занятий.
Позже женщина признается, что работа с животными сильно изменила ее характер. Анне постоянно приходилось носить тяжести, убирать клетки и даже самостоятельно кормить детенышей, которые отказывались пить молоко матери.
Однако этот труд, который многим людям видится непосильным, сотворил чудо с Анной Куркуриной. Девушка обрела уверенность в собственных силах: и моральных, и физических.
Имелись у Анны и приятные обязанности: девушка должна была самостоятельно готовить фото- и видео отчеты о состоянии и поведении животных. Некоторые кадры, снятые Анной Куркуриной, получались столь забавными, что девушка отправляла съемки на программу «Сам себе режиссер» с Алексеем Лысенковым, и даже неоднократно занимала первые места.
Занятия спортом в биографии Анны Куркуриной также появились благодаря работе в зоопарке: женщина решила, что тяжелая физическая работа требует хорошей спортивной формы, и отправилась в тренажерный зал.
Сначала Анна, как и все девушки, попробовала освоить гимнастику и аэробику. Однако интенсивность и темпы такой нагрузки показались Куркуриной недостаточными, и Анна начала тренироваться вместе с мужчинами.
Спустя некоторое время Анна Куркурина начала помогать тренеру составлять программы тренировок и упражнений для новичков спортивного клуба, а затем и вовсе стала самостоятельно тренировать желающих. Стоит отметить, что желающих на самом деле было много: Анна проявила себя и как целеустремленный спортсмен, и как чуткий и внимательный наставник.
В 1998 году Анна Куркурина решилась исполнить еще одну мечту: женщина открыла собственный спортивный клуб под названием «Багира». Собственное дело Куркуриной оказалось успешным: клиенты и клиентки, довольные полученным результатом, приводили знакомых. Параллельно с работой в клубе Анна Куркурина начала вести канал на YouТube. Женщина снимала тренировки и давала полезные советы тем людям, которые хотят привести в порядок собственное тело, приучить организм к правильному питанию и ежедневной зарядке.
Читайте также: Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
В 2008, 2010 и 2012 годах Анна Куркурина становилась абсолютной мировой чемпионкой по пауэрлифтингу (силовому троеборью, требующему от спортсмена приседаний со штангой, отрыва штанги от помоста и поднимания штанги из положения лежа). Личная жизнь Анны Куркуриной сложилась счастливо. Женщина не скрывает собственной нетрадиционной ориентации. Избранница Анны, Елена Сербулова, моложе спортсменки на 24 года. Но разница в годах, по признанию Анны Куркуриной, ничуть не мешает женщинам быть счастливыми и радовать друг друга. Анна часто делится трогательными моментами, запечатленными на фото, в «Инстаграме» и других социальных сетях.
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