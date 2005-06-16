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Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. ФотоНа ее счету много побед.

Анна Куркурина - украинская спортсменка, которую называют самой сильной женщиной планеты. В свои 46 лет имея широкие плечи, накачанные руки и рельефный пресс. Ее фигуре может позавидовать каждый мужчина, а ведь раньше учительница биологии, присматривающая за животными в зоопарке даже и не думала о такой звездной карьере. За этой горой железных мышц и непоколебимой уверенности в собственных силах стоят годы упорных занятий и тренировок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Детство будущей спортсменки прошло в Краматорске, что в Донецкой области. Анна Куркурина родилась 25 августа 1966 года. Женщина вспоминает, что росла слабой девочкой, совершенно не спортивной.

При этом природа «наградила» Анну нестандартной для женщины фигурой: массивные плечи и узкие бедра с ранних лет заставляли девочку стесняться собственного тела и прятаться за мешковатой одеждой.

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото


Сильные комплексы из-за внешности постоянно держали Анну Куркурину в напряжении, не позволяя подружиться со сверстниками: девочка ждала с их стороны только насмешек.

Возможно поэтому, окончив школу, Анна решила связать собственную жизнь с животными и отправилась учиться в университет имени Василия Стуса в Донецк, выбрав факультет биологии.

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото


После университета Анна переехала в город Николаев, где устроилась работать в школу учителем биологии.

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото


Спустя некоторое время Анна Куркурина воплотила давнюю мечту — стала сотрудником городского зоопарка, где и проводила время, свободное от школьных занятий.

Позже женщина признается, что работа с животными сильно изменила ее характер. Анне постоянно приходилось носить тяжести, убирать клетки и даже самостоятельно кормить детенышей, которые отказывались пить молоко матери.

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото


Однако этот труд, который многим людям видится непосильным, сотворил чудо с Анной Куркуриной. Девушка обрела уверенность в собственных силах: и моральных, и физических.

Имелись у Анны и приятные обязанности: девушка должна была самостоятельно готовить фото- и видео отчеты о состоянии и поведении животных. Некоторые кадры, снятые Анной Куркуриной, получались столь забавными, что девушка отправляла съемки на программу «Сам себе режиссер» с Алексеем Лысенковым, и даже неоднократно занимала первые места.

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото


Занятия спортом в биографии Анны Куркуриной также появились благодаря работе в зоопарке: женщина решила, что тяжелая физическая работа требует хорошей спортивной формы, и отправилась в тренажерный зал.

Сначала Анна, как и все девушки, попробовала освоить гимнастику и аэробику. Однако интенсивность и темпы такой нагрузки показались Куркуриной недостаточными, и Анна начала тренироваться вместе с мужчинами.

Спустя некоторое время Анна Куркурина начала помогать тренеру составлять программы тренировок и упражнений для новичков спортивного клуба, а затем и вовсе стала самостоятельно тренировать желающих. Стоит отметить, что желающих на самом деле было много: Анна проявила себя и как целеустремленный спортсмен, и как чуткий и внимательный наставник.

Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото
Эту украинку называют самой сильной женщиной планеты. Фото


В 1998 году Анна Куркурина решилась исполнить еще одну мечту: женщина открыла собственный спортивный клуб под названием «Багира». Собственное дело Куркуриной оказалось успешным: клиенты и клиентки, довольные полученным результатом, приводили знакомых. Параллельно с работой в клубе Анна Куркурина начала вести канал на YouТube. Женщина снимала тренировки и давала полезные советы тем людям, которые хотят привести в порядок собственное тело, приучить организм к правильному питанию и ежедневной зарядке.

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В 2008, 2010 и 2012 годах Анна Куркурина становилась абсолютной мировой чемпионкой по пауэрлифтингу (силовому троеборью, требующему от спортсмена приседаний со штангой, отрыва штанги от помоста и поднимания штанги из положения лежа). Личная жизнь Анны Куркуриной сложилась счастливо. Женщина не скрывает собственной нетрадиционной ориентации. Избранница Анны, Елена Сербулова, моложе спортсменки на 24 года. Но разница в годах, по признанию Анны Куркуриной, ничуть не мешает женщинам быть счастливыми и радовать друг друга. Анна часто делится трогательными моментами, запечатленными на фото, в «Инстаграме» и других социальных сетях.
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 Теги: силачка, украинка

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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