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Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото

Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. ФотоЕго картины похожи на волшебные сны.

Бывает так, что, рассматривая ту или иную работу художника, ловишь себя на мысли о том, что все его картины напоминают собой волшебные сны, наполненные яркими моментами, охватывающими множество миров за пределами нашей реальности. Эрик Ру-Фонтейн (Eric Roux-Fountaine) – как раз тот самый творец, который, смешивая явь и навь, создаёт красочные фрагменты, сотканные из фантазий и реалий повседневной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Для создания своих картин Эрик использует акрил и мраморный порошок. Такое необычное сочетание материалов позволяет художнику достигать тот самый натуральный объём и глубину цветов плавно перетекающих из одного в другой.

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Его творчество состоит из ускользающих моментов, которые живут лишь мгновение во снах и сновидениях, но стоит лишь открыть глаза, как картинка тут же исчезает, оставляя после себя смазанный след: «Я создаю театр. Театр, состоящий из отрывков и воспоминаний, где люди – актёры, безупречно играющие отведённые им роли. Вокруг них вращается мир, так похожий на карусель, на которой они катаются и в это самое время где-то на сцене разворачивается представление с птицами и Луной на фоне чёрного неба».

Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
Необычные картины, созданные с помощью мраморного порошка. Фото
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 Теги: искусство, художник

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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