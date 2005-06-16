Раздел: Фоторепортажи
Животные, обладающие необычными способностями. Фото
Природа умеет удивлять.
Многие животные обладают способностями, которые нам кажутся удивительными или даже сверхъестественными. Невероятные скорость и сила, умение выживать в любых условиях и различные манипуляции с собственным телом. Стоит признать, что за годы эволюции природа не на шутку разошлась в выдумывании всё новых и новых видов и наделении их невероятными способностями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Кто бы из нас не хотел получить какую-нибудь суперспособность, скажем, бегать как Флэш или летать как Супермен? Но, к сожалению, такое бывает только в комиксах и кинолентах. Хотя иногда встречаются уникумы с какой-то невероятной способностью.
Но это если говорить о людях, а вот в мире животных всё намного интереснее. Многие животные обладают способностями, которые нам кажутся удивительными или даже сверхъестественными. Невероятные скорость и сила, умение выживать в любых условиях и различные манипуляции с собственным телом.
Стоит признать, что за годы эволюции природа не на шутку разошлась в выдумывании всё новых и новых видов и наделении их невероятными способностями.
Утконос. Электрорецепция
Электрорецепция — это способность улавливать энергетические поля. Ею могут похвастаться многие обитатели океана, а вот среди наземных животных только утконос. Его клюв улавливает слабые поля, которые образуются при сокращении мышц рыб или раков. Незаменимая вещь при подводной охоте.
Сапсан. Суперскорость
Эти чрезвычайно удачливые хищники обитают по всему миру, кроме полюсов. Дело в том, что при пикировании на жертву сапсаны способны развивать скорость до 390 км/ч.
Паук Дарвина. Суперпрочность
Этот вид пауков открыли относительно недавно на острове Мадагаскар. Они привлекли внимание арахнологов своими паутинами. Несмотря на скромные размеры — от 6 до 18 мм, эти пауки могут сплести паутину размера 3 кв. м и длиной около 25 м. Как известно, паутина является самым прочным материалом, прочнее даже стали. Так вот, творение пауков Дарвина в 10 раз прочнее паутин всех остальных пауков.
Осьминог Thaumoctopus mimicus. Мимикрия
Все осьминоги умеют менять цвет и структуру собственного тела, но только этот вид способен еще и полностью скопировать чужое поведение. Эти животные в случае опасности всегда могут прикинуться угрем или какой-нибудь ядовитой тварью.
Жук-навозник. Суперсила
Без него список был бы неполным. Ведь эти жуки способны переносить предметы, которые тяжелее их в 1 400 раз. Для сравнения: человек с такой силой мог бы поднять сразу два танка Т-90 или один БелАз.
Тихоходка. Неуязвимость
Микроскопические «водяные медведи» способны выживать в поистине экстремальных условиях. Они переносят температуру от –272 до +151 градуса по Цельсию. Могут выжить при радиации в 570 000 рентген, притом что для человека смертельная доза — всего 500 рентген. Также они вполне могут пережить выход в открытый космос.
Волосатая лягушка. Когти
А вот самый настоящий Росомаха в мире животных. В случае опасности эта лягушка может сломать собственные кости, которые прорвутся сквозь кожу и выступят в роли своеобразных когтей. А после боя, как и персонаж Хью Джекмана, лягушка может втянуть их обратно и залечить все раны.
Рак-богомол. Суперзрение, суперсила
Рак-богомол способен наносить сокрушительные удары своими колотушками. Такой удар достигает скорости 80 км/ч, потому ученые содержат этих существ в пластиковых контейнерах, поскольку они с легкостью разбивают стекло. А еще рак-богомол обладает зрением, которое позволяет видеть ему в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. Некоторое виды даже могут засекать поляризованный свет.
Аксолотль. Регенерация
Казалось бы, регенерацией никого не удивишь, но это земноводное способно восстанавливать не только конечности, но и внутренние органы, челюсти и даже поврежденные участки мозга.
Креветка-щелкун. Суперсила
Пожалуй, самый удивительный супергерой в нашем списке. Эта креветка способна с такой силой щелкнуть клешней, что в небольшом радиусе оглушается всё живое. При щелчке формируется струя воды, скорость которой может достигать 100 км/ч. Внутри этой струи находится пузырек с горячим паром, который сразу же лопается с оглушительным шумом. Кроме того, сам щелчок вызывает ослепительную вспышку света, температура которой достигает солнечной — около 4 000 градусов.
Медуза Нутрикула. Бессмертие
Эти медузы существуют в двух формах — медузы и полипа. Когда взрослая особь стареет или получает серьезные повреждения, то превращается в форму полипа, из которого затем появляется новая медуза. Вот такой странный цикл жизни. Умереть медуза может, только если станет чьей-то добычей.
Пенница. Суперпрыжок
Эти насекомые с легкостью могут посрамить даже блох. При размере тела всего в 2 мм, они способны совершать прыжки на 70 см в высоту и 2 м в длину. И опять для сравнения: человек с такой способностью мог бы прыгнуть на 170 метров. Впечатляет.
Рыба-брызгун. Суперметкость
Эта рыба охотится при помощи струи воды. Она способна выплюнуть воду на расстояние около метра. Таким образом брызгун сбивает насекомых, которые присели отдохнуть возле водоема.
Рогатая ящерица. Суперстранно
Этот вид ящериц обладает довольно нестандартным методом самообороны. Чтобы отвадить хищника, они стреляют в него собственной кровью. Из глаза. Эта кровь содержит ферменты, которые очень неприятны на вкус, что отбивает у хищника желание полакомиться ящерицей.
Лирохвост. Суперподражание
Эти птички не только обладают волшебным голосом, но и могут воспроизвести абсолютно любой звук, который услышали. Даже звуки большого города.
Голый землекоп. Суперчувствительность
Если точнее, то почти полное ее отсутствие. Дело в том, что голый землекоп практически не чувствует боли. Жизнь под землей привела к изменениям в работе болевых рецепторов, поэтому они плохо реагируют на внешние раздражители. Но это не значит, что животные совсем не чувствуют боли, ведь это ощущение очень важно для всех живых организмов.
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Тихоокеанский кальмар. Суперполет
Представители этого вида кальмаров втягивают в себя воду, а затем выплевывают ее, в результате чего способны взлетать до 20 метров над водой. Но это не прыжок, а именно полет, поскольку над водой они могут пролетать около 50 метров. Зачастую так кальмары и путешествуют, посколько их скорость в воздухе в 50 раз быстрее, чем под водой.
Многие животные обладают способностями, которые нам кажутся удивительными или даже сверхъестественными. Невероятные скорость и сила, умение выживать в любых условиях и различные манипуляции с собственным телом. Стоит признать, что за годы эволюции природа не на шутку разошлась в выдумывании всё новых и новых видов и наделении их невероятными способностями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Кто бы из нас не хотел получить какую-нибудь суперспособность, скажем, бегать как Флэш или летать как Супермен? Но, к сожалению, такое бывает только в комиксах и кинолентах. Хотя иногда встречаются уникумы с какой-то невероятной способностью.
Но это если говорить о людях, а вот в мире животных всё намного интереснее. Многие животные обладают способностями, которые нам кажутся удивительными или даже сверхъестественными. Невероятные скорость и сила, умение выживать в любых условиях и различные манипуляции с собственным телом.
Стоит признать, что за годы эволюции природа не на шутку разошлась в выдумывании всё новых и новых видов и наделении их невероятными способностями.
Утконос. Электрорецепция
Электрорецепция — это способность улавливать энергетические поля. Ею могут похвастаться многие обитатели океана, а вот среди наземных животных только утконос. Его клюв улавливает слабые поля, которые образуются при сокращении мышц рыб или раков. Незаменимая вещь при подводной охоте.
Сапсан. Суперскорость
Эти чрезвычайно удачливые хищники обитают по всему миру, кроме полюсов. Дело в том, что при пикировании на жертву сапсаны способны развивать скорость до 390 км/ч.
Паук Дарвина. Суперпрочность
Этот вид пауков открыли относительно недавно на острове Мадагаскар. Они привлекли внимание арахнологов своими паутинами. Несмотря на скромные размеры — от 6 до 18 мм, эти пауки могут сплести паутину размера 3 кв. м и длиной около 25 м. Как известно, паутина является самым прочным материалом, прочнее даже стали. Так вот, творение пауков Дарвина в 10 раз прочнее паутин всех остальных пауков.
Осьминог Thaumoctopus mimicus. Мимикрия
Все осьминоги умеют менять цвет и структуру собственного тела, но только этот вид способен еще и полностью скопировать чужое поведение. Эти животные в случае опасности всегда могут прикинуться угрем или какой-нибудь ядовитой тварью.
Жук-навозник. Суперсила
Без него список был бы неполным. Ведь эти жуки способны переносить предметы, которые тяжелее их в 1 400 раз. Для сравнения: человек с такой силой мог бы поднять сразу два танка Т-90 или один БелАз.
Тихоходка. Неуязвимость
Микроскопические «водяные медведи» способны выживать в поистине экстремальных условиях. Они переносят температуру от –272 до +151 градуса по Цельсию. Могут выжить при радиации в 570 000 рентген, притом что для человека смертельная доза — всего 500 рентген. Также они вполне могут пережить выход в открытый космос.
Волосатая лягушка. Когти
А вот самый настоящий Росомаха в мире животных. В случае опасности эта лягушка может сломать собственные кости, которые прорвутся сквозь кожу и выступят в роли своеобразных когтей. А после боя, как и персонаж Хью Джекмана, лягушка может втянуть их обратно и залечить все раны.
Рак-богомол. Суперзрение, суперсила
Рак-богомол способен наносить сокрушительные удары своими колотушками. Такой удар достигает скорости 80 км/ч, потому ученые содержат этих существ в пластиковых контейнерах, поскольку они с легкостью разбивают стекло. А еще рак-богомол обладает зрением, которое позволяет видеть ему в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. Некоторое виды даже могут засекать поляризованный свет.
Аксолотль. Регенерация
Казалось бы, регенерацией никого не удивишь, но это земноводное способно восстанавливать не только конечности, но и внутренние органы, челюсти и даже поврежденные участки мозга.
Креветка-щелкун. Суперсила
Пожалуй, самый удивительный супергерой в нашем списке. Эта креветка способна с такой силой щелкнуть клешней, что в небольшом радиусе оглушается всё живое. При щелчке формируется струя воды, скорость которой может достигать 100 км/ч. Внутри этой струи находится пузырек с горячим паром, который сразу же лопается с оглушительным шумом. Кроме того, сам щелчок вызывает ослепительную вспышку света, температура которой достигает солнечной — около 4 000 градусов.
Медуза Нутрикула. Бессмертие
Эти медузы существуют в двух формах — медузы и полипа. Когда взрослая особь стареет или получает серьезные повреждения, то превращается в форму полипа, из которого затем появляется новая медуза. Вот такой странный цикл жизни. Умереть медуза может, только если станет чьей-то добычей.
Пенница. Суперпрыжок
Эти насекомые с легкостью могут посрамить даже блох. При размере тела всего в 2 мм, они способны совершать прыжки на 70 см в высоту и 2 м в длину. И опять для сравнения: человек с такой способностью мог бы прыгнуть на 170 метров. Впечатляет.
Рыба-брызгун. Суперметкость
Эта рыба охотится при помощи струи воды. Она способна выплюнуть воду на расстояние около метра. Таким образом брызгун сбивает насекомых, которые присели отдохнуть возле водоема.
Рогатая ящерица. Суперстранно
Этот вид ящериц обладает довольно нестандартным методом самообороны. Чтобы отвадить хищника, они стреляют в него собственной кровью. Из глаза. Эта кровь содержит ферменты, которые очень неприятны на вкус, что отбивает у хищника желание полакомиться ящерицей.
Лирохвост. Суперподражание
Эти птички не только обладают волшебным голосом, но и могут воспроизвести абсолютно любой звук, который услышали. Даже звуки большого города.
Голый землекоп. Суперчувствительность
Если точнее, то почти полное ее отсутствие. Дело в том, что голый землекоп практически не чувствует боли. Жизнь под землей привела к изменениям в работе болевых рецепторов, поэтому они плохо реагируют на внешние раздражители. Но это не значит, что животные совсем не чувствуют боли, ведь это ощущение очень важно для всех живых организмов.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Тихоокеанский кальмар. Суперполет
Представители этого вида кальмаров втягивают в себя воду, а затем выплевывают ее, в результате чего способны взлетать до 20 метров над водой. Но это не прыжок, а именно полет, поскольку над водой они могут пролетать около 50 метров. Зачастую так кальмары и путешествуют, посколько их скорость в воздухе в 50 раз быстрее, чем под водой.
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