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Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото

Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. ФотоМесто встречи японских парочек.

Фото заброшенных зданий неизменно привлекательны, ведь они — воплощение мимолетности человеческой жизни и сменяемости наших планов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Сегодня здесь живут тысячи людей, вкладываются деньги, строятся заводы и очищаются от леса поля. А завтра сквозь стены построенного здания, возможно, прорастет ствол дерева. И никого больше не будут связывать с этим местом чувства и воспоминания.

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Этот японский «Отель любви» с оригинальными интерьерами позволял парочкам выбраться из суеты Токио и уединиться на час. А теперь время в нем застыло навсегда.

Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
Прогулка по заброшенному отелю любви в Токио. Фото
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 Теги: отель, Токио

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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