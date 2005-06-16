Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как живется людям в одной из самых бедных стран. Фото
Они умудряются как-то выживать.
«В Европе, благодаря сельскохозяйственному пособию, корова получает в среднем $2,9 в день. Во многих регионах Африки люди живут менее чем на $1 в день. Получается, лучше жить в Европе как корова, которая в Африке — как человек» (Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике), передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
С 1993 по 2006 год гражданская война опустошала Бурунди. Погибшими числятся более 300 000 человек. Спустя десять лет после официального окончания войны страна все еще пытается встать на ноги. После войны бедность населения увеличилась с 48% до 67%, и это вторая строчка мирового антирейтинга. Страна не имеет выхода к морю и бедна ресурсами, производственный сектор неразвит, и все это делает Бурунди зависимой от иностранной помощи. Средний возраст жителей — 17 лет, при этом почти половина населения — около 46% — дети до 14.
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Этот фотопроект рассказывает о жизни сельского Бурунди. А ядром коллекции фото стали портреты «с объектом». Жители деревни Буга, самой бедной в южном регионе, изображены с самым драгоценным объектом, которым они владеют.
«В Европе, благодаря сельскохозяйственному пособию, корова получает в среднем $2,9 в день. Во многих регионах Африки люди живут менее чем на $1 в день. Получается, лучше жить в Европе как корова, которая в Африке — как человек» (Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике), передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
С 1993 по 2006 год гражданская война опустошала Бурунди. Погибшими числятся более 300 000 человек. Спустя десять лет после официального окончания войны страна все еще пытается встать на ноги. После войны бедность населения увеличилась с 48% до 67%, и это вторая строчка мирового антирейтинга. Страна не имеет выхода к морю и бедна ресурсами, производственный сектор неразвит, и все это делает Бурунди зависимой от иностранной помощи. Средний возраст жителей — 17 лет, при этом почти половина населения — около 46% — дети до 14.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Этот фотопроект рассказывает о жизни сельского Бурунди. А ядром коллекции фото стали портреты «с объектом». Жители деревни Буга, самой бедной в южном регионе, изображены с самым драгоценным объектом, которым они владеют.
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