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Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Склоны известной вершины становятся все более захламленными.
Эверест, высочайшая гора на планете, стал теперь еще и самой высотной помойкой, и проблема все усугубляется. Количество альпинистов, желающих покорить вершину, только увеличивается, как и остающийся после них мусор, — в 2018 году на Эвересте успело побывать уже 600 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture
Светоотражающие палатки, альпинистское снаряжение, пустые канистры и даже человеческие экскременты лежат на пути к вершине высотой 8848 метров. Весь этот мусор бросили люди, которых, очевидно, не заботит окружающая среда.
«Отвратительно, прям бельмо на глазу, — рассказал непальский альпинист Пемба Дордже, установивший мировой рекорд по скорости восхождения на Эверест. — Гора завалена тоннами мусора».
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Помимо этого, тающие ледники открывают еще больше мусора, который лежал там со времен Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея, первых людей, покоривших Эверест 65 лет назад.
Эверест, высочайшая гора на планете, стал теперь еще и самой высотной помойкой, и проблема все усугубляется. Количество альпинистов, желающих покорить вершину, только увеличивается, как и остающийся после них мусор, — в 2018 году на Эвересте успело побывать уже 600 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture
Светоотражающие палатки, альпинистское снаряжение, пустые канистры и даже человеческие экскременты лежат на пути к вершине высотой 8848 метров. Весь этот мусор бросили люди, которых, очевидно, не заботит окружающая среда.
«Отвратительно, прям бельмо на глазу, — рассказал непальский альпинист Пемба Дордже, установивший мировой рекорд по скорости восхождения на Эверест. — Гора завалена тоннами мусора».
Читайте также: Необычные снимки собачьего носа в объективе немецкого фотографа. Фото
Помимо этого, тающие ледники открывают еще больше мусора, который лежал там со времен Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея, первых людей, покоривших Эверест 65 лет назад.
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