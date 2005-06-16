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Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото

Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото Склоны известной вершины становятся все более захламленными.

Эверест, высочайшая гора на планете, стал теперь еще и самой высотной помойкой, и проблема все усугубляется. Количество альпинистов, желающих покорить вершину, только увеличивается, как и остающийся после них мусор, — в 2018 году на Эвересте успело побывать уже 600 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture

Светоотражающие палатки, альпинистское снаряжение, пустые канистры и даже человеческие экскременты лежат на пути к вершине высотой 8848 метров. Весь этот мусор бросили люди, которых, очевидно, не заботит окружающая среда.

«Отвратительно, прям бельмо на глазу, — рассказал непальский альпинист Пемба Дордже, установивший мировой рекорд по скорости восхождения на Эверест. — Гора завалена тоннами мусора».

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Помимо этого, тающие ледники открывают еще больше мусора, который лежал там со времен Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея, первых людей, покоривших Эверест 65 лет назад.

Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
Деятельность альпинистов превращает Эверест в "мусорную гору". Фото
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 Теги: Эверест, гора, мусор

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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