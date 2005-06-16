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Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото

Самые красивые закаты в разных уголках планеты. ФотоРади них стоит отправиться в путешествие.

В погоне за платными развлечениями мы часто не замечаем самого приятного. Того, что есть всегда, каждый день. Недаром поэты и философы так внимательны к природным явлениям. В них можно и увидеть красоту, и осознать какие-то новые мысли. Размышлять о вечном и суетном, ежедневном и глобальном – все это лучше на лоне природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Поэтому выберите денек, и после работы или в выходной уделите хотя бы двадцать минут себе и Ей – природе.

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Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото
Самые красивые закаты в разных уголках планеты. Фото

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 Теги: закат, туризм

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Сегодня, 12:06 » Автор: Анна Мартынова
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