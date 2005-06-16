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Инопланетные пейзажи Мертвой Долины в Намибии. Фото
Дюны невероятной красоты.
Природа не устает нас удивлять своими незабываемыми горами, изящными реками, захватывающими впадинами и пустынями, которые существовали задолго до нас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Намиб («место, где ничего нет») считается самой древней пустыней в мире. Она существует на протяжении 80 миллионов лет и образовалась ещё во времена динозавров. Намиб находится в юго-западной части Африки и тянется на 1900 км вдоль побережья Атлантического океана.
В центральной части пустыни Намиб расположено глиняное плато Соссусфлей, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной с остовами мертвых деревьев.
Хотя «мертвая долина» — это не совсем правильный перевод. Более точно — «мертвое болото» или «мертвое озеро».
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Долина Смерти находится на дне высохшего озера, покрытого слоем соли и потрескавшейся глины.
Природа не устает нас удивлять своими незабываемыми горами, изящными реками, захватывающими впадинами и пустынями, которые существовали задолго до нас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Намиб («место, где ничего нет») считается самой древней пустыней в мире. Она существует на протяжении 80 миллионов лет и образовалась ещё во времена динозавров. Намиб находится в юго-западной части Африки и тянется на 1900 км вдоль побережья Атлантического океана.
В центральной части пустыни Намиб расположено глиняное плато Соссусфлей, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной с остовами мертвых деревьев.
Хотя «мертвая долина» — это не совсем правильный перевод. Более точно — «мертвое болото» или «мертвое озеро».
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Долина Смерти находится на дне высохшего озера, покрытого слоем соли и потрескавшейся глины.
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