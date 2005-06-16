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Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Работы талантливого местного художника.
Африка – континент, который до сих пор остается неизведанным и закрытым для многих туристов. Оставаясь в плену стереотипов, мы так мало знаем о культуре и быте местного населения, о повседневных заботах и привычных реалиях. Чтобы рассказать миру о Занзибаре, фотограф Ашкари Мусса Макано основал галерею Ash Gallery. Среди снимков, размещаемых в экспозициях, можно увидеть портреты, стрит-фото и фотографии архитектуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Занзибар – родной для Макано город, чаще всего он фотографирует в старой части, где много каменных построек. Сегодня 27 лет, но он уже успел добиться успехов в фотографии, в частности, он получил серебро на конкурсе от ЮНЕСКО.
В интервью Макано рассказывает, как научился фотографировать. Все началось с того, что, еще будучи школьником, он увидел дома пленочный фотоаппарат. Его отец работал в магазине электроники и купил для семьи камеру. К ней относились как к настоящей драгоценности, дотрагиваться до нее было запрещено кому-либо. Для отца важно было обладать камерой, он даже не думал учиться фотографировать. Макано делал первые кадры под руководством двоюродного брата.
Несколько лет спустя сестра Макано отправилась в Великобританию, и оттуда она приехала с цифровой камерой. Тогда парень стал делать по-настоящему много снимков, стараясь запечатлеть все вокруг.
К 2009 году у Макано появилась возможность пользоваться Интернетом. Тарифы в Интернет-кафе снизились, и он проводил часы напролет в поисках удачных фотографий в Google. Большинство пользователей тогда смотрели в сети футбольные матчи, а он изучал сотни кадров, чтобы понять, в чем секрет удачного снимка. Вначале он фотографировал всюду – во время семейных посиделок, в школе, на местных праздниках. Когда Макано удалось реализовать несколько своих снимков, он понял, что фотографирование может стать профессией.
Проект Ash Gallery начался с того, что Макано с несколькими единомышленниками создали Интернет-сайт, где пользователи со всего мира могли бы посмотреть и заказать их работы. Со временем они добились успеха, и сегодня это настоящий бренд.
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Макано рассказывает, что фотографировать в Занзибаре непросто. Он поясняет, что люди здесь не хотят чувствовать себя, словно звери в зоопарке. Зачастую портрет можно сделать только во время беседы с человеком, когда он готов открыться и рассказать свою историю. Макано помогает то, что он знает суахили, официальный язык Танзании. Местные жители готовы говорить с ним на одном языке, доверять ему сокровенное. Макано старается показать культурное разнообразие Занзибара: несмотря на то, что этот остров совсем небольшой, на его развитие оказали влияние страны не только континентальной Африки, но даже Индия и Европа.
Африка – континент, который до сих пор остается неизведанным и закрытым для многих туристов. Оставаясь в плену стереотипов, мы так мало знаем о культуре и быте местного населения, о повседневных заботах и привычных реалиях. Чтобы рассказать миру о Занзибаре, фотограф Ашкари Мусса Макано основал галерею Ash Gallery. Среди снимков, размещаемых в экспозициях, можно увидеть портреты, стрит-фото и фотографии архитектуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Занзибар – родной для Макано город, чаще всего он фотографирует в старой части, где много каменных построек. Сегодня 27 лет, но он уже успел добиться успехов в фотографии, в частности, он получил серебро на конкурсе от ЮНЕСКО.
В интервью Макано рассказывает, как научился фотографировать. Все началось с того, что, еще будучи школьником, он увидел дома пленочный фотоаппарат. Его отец работал в магазине электроники и купил для семьи камеру. К ней относились как к настоящей драгоценности, дотрагиваться до нее было запрещено кому-либо. Для отца важно было обладать камерой, он даже не думал учиться фотографировать. Макано делал первые кадры под руководством двоюродного брата.
Несколько лет спустя сестра Макано отправилась в Великобританию, и оттуда она приехала с цифровой камерой. Тогда парень стал делать по-настоящему много снимков, стараясь запечатлеть все вокруг.
К 2009 году у Макано появилась возможность пользоваться Интернетом. Тарифы в Интернет-кафе снизились, и он проводил часы напролет в поисках удачных фотографий в Google. Большинство пользователей тогда смотрели в сети футбольные матчи, а он изучал сотни кадров, чтобы понять, в чем секрет удачного снимка. Вначале он фотографировал всюду – во время семейных посиделок, в школе, на местных праздниках. Когда Макано удалось реализовать несколько своих снимков, он понял, что фотографирование может стать профессией.
Проект Ash Gallery начался с того, что Макано с несколькими единомышленниками создали Интернет-сайт, где пользователи со всего мира могли бы посмотреть и заказать их работы. Со временем они добились успеха, и сегодня это настоящий бренд.
Читайте также: Фотограф оригинально показал красоту диких белых лошадей. Фото
Макано рассказывает, что фотографировать в Занзибаре непросто. Он поясняет, что люди здесь не хотят чувствовать себя, словно звери в зоопарке. Зачастую портрет можно сделать только во время беседы с человеком, когда он готов открыться и рассказать свою историю. Макано помогает то, что он знает суахили, официальный язык Танзании. Местные жители готовы говорить с ним на одном языке, доверять ему сокровенное. Макано старается показать культурное разнообразие Занзибара: несмотря на то, что этот остров совсем небольшой, на его развитие оказали влияние страны не только континентальной Африки, но даже Индия и Европа.
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