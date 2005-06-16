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Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото

Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. ФотоРаботы талантливого местного художника.

Африка – континент, который до сих пор остается неизведанным и закрытым для многих туристов. Оставаясь в плену стереотипов, мы так мало знаем о культуре и быте местного населения, о повседневных заботах и привычных реалиях. Чтобы рассказать миру о Занзибаре, фотограф Ашкари Мусса Макано основал галерею Ash Gallery. Среди снимков, размещаемых в экспозициях, можно увидеть портреты, стрит-фото и фотографии архитектуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Занзибар – родной для Макано город, чаще всего он фотографирует в старой части, где много каменных построек. Сегодня 27 лет, но он уже успел добиться успехов в фотографии, в частности, он получил серебро на конкурсе от ЮНЕСКО.

В интервью Макано рассказывает, как научился фотографировать. Все началось с того, что, еще будучи школьником, он увидел дома пленочный фотоаппарат. Его отец работал в магазине электроники и купил для семьи камеру. К ней относились как к настоящей драгоценности, дотрагиваться до нее было запрещено кому-либо. Для отца важно было обладать камерой, он даже не думал учиться фотографировать. Макано делал первые кадры под руководством двоюродного брата.

Несколько лет спустя сестра Макано отправилась в Великобританию, и оттуда она приехала с цифровой камерой. Тогда парень стал делать по-настоящему много снимков, стараясь запечатлеть все вокруг.

К 2009 году у Макано появилась возможность пользоваться Интернетом. Тарифы в Интернет-кафе снизились, и он проводил часы напролет в поисках удачных фотографий в Google. Большинство пользователей тогда смотрели в сети футбольные матчи, а он изучал сотни кадров, чтобы понять, в чем секрет удачного снимка. Вначале он фотографировал всюду – во время семейных посиделок, в школе, на местных праздниках. Когда Макано удалось реализовать несколько своих снимков, он понял, что фотографирование может стать профессией.

Проект Ash Gallery начался с того, что Макано с несколькими единомышленниками создали Интернет-сайт, где пользователи со всего мира могли бы посмотреть и заказать их работы. Со временем они добились успеха, и сегодня это настоящий бренд.

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Макано рассказывает, что фотографировать в Занзибаре непросто. Он поясняет, что люди здесь не хотят чувствовать себя, словно звери в зоопарке. Зачастую портрет можно сделать только во время беседы с человеком, когда он готов открыться и рассказать свою историю. Макано помогает то, что он знает суахили, официальный язык Танзании. Местные жители готовы говорить с ним на одном языке, доверять ему сокровенное. Макано старается показать культурное разнообразие Занзибара: несмотря на то, что этот остров совсем небольшой, на его развитие оказали влияние страны не только континентальной Африки, но даже Индия и Европа.

Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
Фотограф оригинально показал красоту Занзибара. Фото
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 Теги: фотограф, Занзибар

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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