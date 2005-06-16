Раздел: Фоторепортажи
Ошибки интерьера, выдающие плохой вкус. Фото
Это давно неактуально.
Когда люди затевают ремонт в своей квартире, то процессу переделки зачастую предшествует поток идей того, как можно обустроить все по-новому. В ход идет интернет, советы друзей и знакомых, опыт родственников и собственные идеи. Вот только не всегда результаты оправдывают ожидания, либо «новая» квартира зачастую выглядит, напротив, чем-то устаревшим. А все потому, что в процессе разработки дизайна совершаются эти 16 грубых ошибок, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Гипсокартонные волны на потолке
Когда-то такая стилистика была очень даже модной, но те времена давно ушли в небытие. Более того, подобная конструкция не только выглядит нелепо, но еще и «сжирает» высоту потолков, которые в среднестатистической квартире и без того невысокие. Поэтому, если хочется чего-то новенького и необычного, эту идею лучше сразу выкинуть из головы.
2. Проплешины из искусственного камня
Воплощение такой идеи на стенах квартиры действительно смотрится необычно, но исполнить это красиво очень сложно. И если хочется чего-то подобного, то применять нужно натуральный камень, т.к. дешевые искусственные заменители смотрятся совсем некрасиво и устаревшими. И еще, чтобы не прогадать, для такой работы лучше нанимать профессионалов, у которых имеется дизайнерский навык.
3. Гипсокартонные проемы
Гипсокартонные проемы устарели так же, как и потолки из аналогичного материала, и выглядит все это нелепо и убого. Особенно ужасно такой ремонт выглядит в малогабаритных квартирках.
4. «Богатые» занавески
Если забить в поисковик запрос на элитные шторы, то картинки выдадут обилие роскоши с замысловатыми подхватами и ламбрекенами. И все бы ничего, вот только воплощать такие идеи допускается исключительно во дворцах, музеях и театрах, но от идеи перенести все это в квартиру с низкими потолками и площадью 40м2 лучше сразу отказаться.
5. Домашние водопады и фонтаны
Лет так 10 назад, их присутствие дома являло собой признак роскоши и богатства, но времена неумолимо идут, и теперь подобные декорации не более чем признак дурного вкуса и отголосок старины.
6. Арки
Эта форма дверных проемов по непонятной причине очень полюбилась людям старшего поколения, раньше это был своеобразный шаблон, которому соответствовала чуть ли не каждая квартира. Вот только теперь, планируя ремонт, как и от любимого бабулиного серванта, от арочных проемов лучше отказаться.
7. Блестки
Наверное, нет ничего кошмарнее, чем обои, усыпанные стразами и блестками. Всеми силами подавляйте кричащую ворону внутри вас, которая соблазняет на приобретение подобного ужаса.
8. Использование вагонки
Шквал ремонтов с украшением балкона вагонкой пришелся на начало 00-х, тогда чуть ли не все лоджии были украшены этим шедевром. Но в те времена это было модно и современно, а теперь, когда рынок отделочных материалов пестрит разнообразием, использование вагонки показывает вашу безвкусицу и шаблонность.
9. Декоративная штукатурка
Вопреки всем модным тенденциям, штукатурка до сих пор является интересным и современным отделочным материалом, вот только работать с ней должны профессионалы. В руках дилетантов штукатурка превращается в непонятное месиво, способное легко испортить интерьер. Поэтому, если хочется сделать ремонт без привлечения дополнительных рук и талантов, лучше подобрать для отделки что-то попроще.
10. Металлопластиковые окна
Этим элементом уже давно никого не удивишь, но при установке таких окон следует брать в учет особенность всего дома в целом. Так, например, белые пластиковые окна смешно и не к месту выглядят на старых домах, к тому же они подходят далеко не ко всем интерьерам.
11. Колонны
Колонны и прочая атрибутика направления барокко прекрасно вписывается в атмосферу музеев и театров, но об использовании такой роскоши в «хрущевках» лучше сразу забыть.
12. Натуральная отделка
Когда стены в помещении отделаны только лишь деревом или камнем, пусть и натуральным, это придает комнате мрачность и ни о какой привлекательности речи быть не может. Такие материалы допускается применять только лишь для расставления акцентов, не более того.
13. Небо в звездах
Звездное небо — это очень красиво и романтично, но только не в квартире. Особенно ужасно и непривлекательно это смотрится в сочетании с многоуровневым гипсокартонным потолком, о котором мы говорили в начале статьи. Единственное, где хоть как-то можно стерпеть такую вольность, так это в детской комнате.
14. Эклектика
Воплощение этого стиля в интерьере — дело сложное и подвластно только профессионалам. Когда же этим занимается дилетант, то в 99 случаев из 100 получается абсолютное безобразие «выколиглаз». Поэтому, если нет возможности привлечь профессионала, лучше выбрать стиль попроще.
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15. Глянец
Еще одна вещь, с которой нужно быть очень осторожными. Глянец и зеркальные поверхности придут на помощь в миниатюрных квартирах, где имеется острая необходимость хотя бы визуально увеличить пространство, но даже здесь его нужно использовать в меру, чтобы не убить уют и изысканность.
Когда люди затевают ремонт в своей квартире, то процессу переделки зачастую предшествует поток идей того, как можно обустроить все по-новому. В ход идет интернет, советы друзей и знакомых, опыт родственников и собственные идеи. Вот только не всегда результаты оправдывают ожидания, либо «новая» квартира зачастую выглядит, напротив, чем-то устаревшим. А все потому, что в процессе разработки дизайна совершаются эти 16 грубых ошибок, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Гипсокартонные волны на потолке
Когда-то такая стилистика была очень даже модной, но те времена давно ушли в небытие. Более того, подобная конструкция не только выглядит нелепо, но еще и «сжирает» высоту потолков, которые в среднестатистической квартире и без того невысокие. Поэтому, если хочется чего-то новенького и необычного, эту идею лучше сразу выкинуть из головы.
2. Проплешины из искусственного камня
Воплощение такой идеи на стенах квартиры действительно смотрится необычно, но исполнить это красиво очень сложно. И если хочется чего-то подобного, то применять нужно натуральный камень, т.к. дешевые искусственные заменители смотрятся совсем некрасиво и устаревшими. И еще, чтобы не прогадать, для такой работы лучше нанимать профессионалов, у которых имеется дизайнерский навык.
3. Гипсокартонные проемы
Гипсокартонные проемы устарели так же, как и потолки из аналогичного материала, и выглядит все это нелепо и убого. Особенно ужасно такой ремонт выглядит в малогабаритных квартирках.
4. «Богатые» занавески
Если забить в поисковик запрос на элитные шторы, то картинки выдадут обилие роскоши с замысловатыми подхватами и ламбрекенами. И все бы ничего, вот только воплощать такие идеи допускается исключительно во дворцах, музеях и театрах, но от идеи перенести все это в квартиру с низкими потолками и площадью 40м2 лучше сразу отказаться.
5. Домашние водопады и фонтаны
Лет так 10 назад, их присутствие дома являло собой признак роскоши и богатства, но времена неумолимо идут, и теперь подобные декорации не более чем признак дурного вкуса и отголосок старины.
6. Арки
Эта форма дверных проемов по непонятной причине очень полюбилась людям старшего поколения, раньше это был своеобразный шаблон, которому соответствовала чуть ли не каждая квартира. Вот только теперь, планируя ремонт, как и от любимого бабулиного серванта, от арочных проемов лучше отказаться.
7. Блестки
Наверное, нет ничего кошмарнее, чем обои, усыпанные стразами и блестками. Всеми силами подавляйте кричащую ворону внутри вас, которая соблазняет на приобретение подобного ужаса.
8. Использование вагонки
Шквал ремонтов с украшением балкона вагонкой пришелся на начало 00-х, тогда чуть ли не все лоджии были украшены этим шедевром. Но в те времена это было модно и современно, а теперь, когда рынок отделочных материалов пестрит разнообразием, использование вагонки показывает вашу безвкусицу и шаблонность.
9. Декоративная штукатурка
Вопреки всем модным тенденциям, штукатурка до сих пор является интересным и современным отделочным материалом, вот только работать с ней должны профессионалы. В руках дилетантов штукатурка превращается в непонятное месиво, способное легко испортить интерьер. Поэтому, если хочется сделать ремонт без привлечения дополнительных рук и талантов, лучше подобрать для отделки что-то попроще.
10. Металлопластиковые окна
Этим элементом уже давно никого не удивишь, но при установке таких окон следует брать в учет особенность всего дома в целом. Так, например, белые пластиковые окна смешно и не к месту выглядят на старых домах, к тому же они подходят далеко не ко всем интерьерам.
11. Колонны
Колонны и прочая атрибутика направления барокко прекрасно вписывается в атмосферу музеев и театров, но об использовании такой роскоши в «хрущевках» лучше сразу забыть.
12. Натуральная отделка
Когда стены в помещении отделаны только лишь деревом или камнем, пусть и натуральным, это придает комнате мрачность и ни о какой привлекательности речи быть не может. Такие материалы допускается применять только лишь для расставления акцентов, не более того.
13. Небо в звездах
Звездное небо — это очень красиво и романтично, но только не в квартире. Особенно ужасно и непривлекательно это смотрится в сочетании с многоуровневым гипсокартонным потолком, о котором мы говорили в начале статьи. Единственное, где хоть как-то можно стерпеть такую вольность, так это в детской комнате.
14. Эклектика
Воплощение этого стиля в интерьере — дело сложное и подвластно только профессионалам. Когда же этим занимается дилетант, то в 99 случаев из 100 получается абсолютное безобразие «выколиглаз». Поэтому, если нет возможности привлечь профессионала, лучше выбрать стиль попроще.
Читайте также: Инопланетные пейзажи Мертвой Долины в Намибии. Фото
15. Глянец
Еще одна вещь, с которой нужно быть очень осторожными. Глянец и зеркальные поверхности придут на помощь в миниатюрных квартирах, где имеется острая необходимость хотя бы визуально увеличить пространство, но даже здесь его нужно использовать в меру, чтобы не убить уют и изысканность.
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