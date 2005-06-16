Мифы о китайцах, в которые многие до сих пор верят. Фото

Пора перестать в них верить.



Посмотрим правде в глаза: Китай считается неким изгнанником из-за назойливых китайских туристов и поверхностных впечатлений тех, кто живет на западе. Поэтому мы решили собрать все стереотипы и попытаться их разбить, передает







1. Китайцы едят собак и кошек.



Мы ни с кем не будем спорить о том, чем поедание коров, свиней и кур лучше. Да, в Китае иногда едят собак, но количество людей, делающих это, крайне невелико.







2. Вы не можете отличить одного китайца от другого.



Конечно это миф. Малайзийские и сингапурские китайцы разные, как и северные и южные китайцы. Все дело в том, что нужно привыкнуть к вашему окружению, и вы скоро заметите их разнообразие.







3. Рост китайцев — низкий.



Их рост действительно был связан с их рационом питания, но за последние два десятка лет их благополучие улучшилось, и они стали выше.







4. Все китайские товары плохие.



Конечно, много дешевых китайских продуктов — это настоящий ширпотреб, но если взглянуть на этикетки практически любых известных брендов, вы увидите на них надпись Made in China. Качество не определяется страной производителем, а изготовителем.







5. В Китае все дешево.



Есть огромная разница в расходах между крупными городами и провинциями: вы можете арендовать большую квартиру за 200 долларов в центральном Китае, но вам не удастся найти даже маленькую комнату за 500 долларов в Шанхае. А вот еда в Китае действительно очень дешевая.







6. Китайцы едят только рис.



На самом деле китайская кухня – одна из самых богатых и разнообразных. Только способов приготовления овощей – великое множество. Чего уж говорить об ассортименте специй.







7. Суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками.



Большинство иностранцев возмущены этим, и, в отличие от других пунктов в данном списке, это правда: Китай жесток с наркоторговцами и наказание варьируется от длительного тюремного заключения до смертного приговора. Однако это не прихоть, а необходимость. На рубеже 20-го века около трети населения Китая были опиумными наркоманами, поэтому неудивительно, что китайское правительство делает все, чтобы это снова не происходило.







8. Все китайцы — мастера кунг-фу.



Правильно, а все русские любят водку. Кунг-фу действительно является неотъемлемой частью китайской культуры. Число адептов здесь намного больше, чем на Западе, но большинство из них остаются на довольно низком уровне — скажем, в соответствии с любительским баскетболом.



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9. Одна семья — один ребенок.



Правило одного ребенка актуально для больших городов. В провинциях родители просто платят штраф, когда регистрируют второго (или третьего) ребенка или даже оставляют их незарегистрированными, что их действительно не беспокоит. Кстати, с 1 января 2016 года китайцам разрешено иметь двух детей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Посмотрим правде в глаза: Китай считается неким изгнанником из-за назойливых китайских туристов и поверхностных впечатлений тех, кто живет на западе. Поэтому мы решили собрать все стереотипы и попытаться их разбить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер 1. Китайцы едят собак и кошек.Мы ни с кем не будем спорить о том, чем поедание коров, свиней и кур лучше. Да, в Китае иногда едят собак, но количество людей, делающих это, крайне невелико.2. Вы не можете отличить одного китайца от другого.Конечно это миф. Малайзийские и сингапурские китайцы разные, как и северные и южные китайцы. Все дело в том, что нужно привыкнуть к вашему окружению, и вы скоро заметите их разнообразие.3. Рост китайцев — низкий.Их рост действительно был связан с их рационом питания, но за последние два десятка лет их благополучие улучшилось, и они стали выше.4. Все китайские товары плохие.Конечно, много дешевых китайских продуктов — это настоящий ширпотреб, но если взглянуть на этикетки практически любых известных брендов, вы увидите на них надпись Made in China. Качество не определяется страной производителем, а изготовителем.5. В Китае все дешево.Есть огромная разница в расходах между крупными городами и провинциями: вы можете арендовать большую квартиру за 200 долларов в центральном Китае, но вам не удастся найти даже маленькую комнату за 500 долларов в Шанхае. А вот еда в Китае действительно очень дешевая.6. Китайцы едят только рис.На самом деле китайская кухня – одна из самых богатых и разнообразных. Только способов приготовления овощей – великое множество. Чего уж говорить об ассортименте специй.7. Суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками.Большинство иностранцев возмущены этим, и, в отличие от других пунктов в данном списке, это правда: Китай жесток с наркоторговцами и наказание варьируется от длительного тюремного заключения до смертного приговора. Однако это не прихоть, а необходимость. На рубеже 20-го века около трети населения Китая были опиумными наркоманами, поэтому неудивительно, что китайское правительство делает все, чтобы это снова не происходило.8. Все китайцы — мастера кунг-фу.Правильно, а все русские любят водку. Кунг-фу действительно является неотъемлемой частью китайской культуры. Число адептов здесь намного больше, чем на Западе, но большинство из них остаются на довольно низком уровне — скажем, в соответствии с любительским баскетболом.9. Одна семья — один ребенок.Правило одного ребенка актуально для больших городов. В провинциях родители просто платят штраф, когда регистрируют второго (или третьего) ребенка или даже оставляют их незарегистрированными, что их действительно не беспокоит. Кстати, с 1 января 2016 года китайцам разрешено иметь двух детей.



