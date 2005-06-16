Раздел: Фоторепортажи
Мифы о китайцах, в которые многие до сих пор верят. Фото
Пора перестать в них верить.
Посмотрим правде в глаза: Китай считается неким изгнанником из-за назойливых китайских туристов и поверхностных впечатлений тех, кто живет на западе. Поэтому мы решили собрать все стереотипы и попытаться их разбить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Китайцы едят собак и кошек.
Мы ни с кем не будем спорить о том, чем поедание коров, свиней и кур лучше. Да, в Китае иногда едят собак, но количество людей, делающих это, крайне невелико.
2. Вы не можете отличить одного китайца от другого.
Конечно это миф. Малайзийские и сингапурские китайцы разные, как и северные и южные китайцы. Все дело в том, что нужно привыкнуть к вашему окружению, и вы скоро заметите их разнообразие.
3. Рост китайцев — низкий.
Их рост действительно был связан с их рационом питания, но за последние два десятка лет их благополучие улучшилось, и они стали выше.
4. Все китайские товары плохие.
Конечно, много дешевых китайских продуктов — это настоящий ширпотреб, но если взглянуть на этикетки практически любых известных брендов, вы увидите на них надпись Made in China. Качество не определяется страной производителем, а изготовителем.
5. В Китае все дешево.
Есть огромная разница в расходах между крупными городами и провинциями: вы можете арендовать большую квартиру за 200 долларов в центральном Китае, но вам не удастся найти даже маленькую комнату за 500 долларов в Шанхае. А вот еда в Китае действительно очень дешевая.
6. Китайцы едят только рис.
На самом деле китайская кухня – одна из самых богатых и разнообразных. Только способов приготовления овощей – великое множество. Чего уж говорить об ассортименте специй.
7. Суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками.
Большинство иностранцев возмущены этим, и, в отличие от других пунктов в данном списке, это правда: Китай жесток с наркоторговцами и наказание варьируется от длительного тюремного заключения до смертного приговора. Однако это не прихоть, а необходимость. На рубеже 20-го века около трети населения Китая были опиумными наркоманами, поэтому неудивительно, что китайское правительство делает все, чтобы это снова не происходило.
8. Все китайцы — мастера кунг-фу.
Правильно, а все русские любят водку. Кунг-фу действительно является неотъемлемой частью китайской культуры. Число адептов здесь намного больше, чем на Западе, но большинство из них остаются на довольно низком уровне — скажем, в соответствии с любительским баскетболом.
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9. Одна семья — один ребенок.
Правило одного ребенка актуально для больших городов. В провинциях родители просто платят штраф, когда регистрируют второго (или третьего) ребенка или даже оставляют их незарегистрированными, что их действительно не беспокоит. Кстати, с 1 января 2016 года китайцам разрешено иметь двух детей.
Посмотрим правде в глаза: Китай считается неким изгнанником из-за назойливых китайских туристов и поверхностных впечатлений тех, кто живет на западе. Поэтому мы решили собрать все стереотипы и попытаться их разбить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Китайцы едят собак и кошек.
Мы ни с кем не будем спорить о том, чем поедание коров, свиней и кур лучше. Да, в Китае иногда едят собак, но количество людей, делающих это, крайне невелико.
2. Вы не можете отличить одного китайца от другого.
Конечно это миф. Малайзийские и сингапурские китайцы разные, как и северные и южные китайцы. Все дело в том, что нужно привыкнуть к вашему окружению, и вы скоро заметите их разнообразие.
3. Рост китайцев — низкий.
Их рост действительно был связан с их рационом питания, но за последние два десятка лет их благополучие улучшилось, и они стали выше.
4. Все китайские товары плохие.
Конечно, много дешевых китайских продуктов — это настоящий ширпотреб, но если взглянуть на этикетки практически любых известных брендов, вы увидите на них надпись Made in China. Качество не определяется страной производителем, а изготовителем.
5. В Китае все дешево.
Есть огромная разница в расходах между крупными городами и провинциями: вы можете арендовать большую квартиру за 200 долларов в центральном Китае, но вам не удастся найти даже маленькую комнату за 500 долларов в Шанхае. А вот еда в Китае действительно очень дешевая.
6. Китайцы едят только рис.
На самом деле китайская кухня – одна из самых богатых и разнообразных. Только способов приготовления овощей – великое множество. Чего уж говорить об ассортименте специй.
7. Суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками.
Большинство иностранцев возмущены этим, и, в отличие от других пунктов в данном списке, это правда: Китай жесток с наркоторговцами и наказание варьируется от длительного тюремного заключения до смертного приговора. Однако это не прихоть, а необходимость. На рубеже 20-го века около трети населения Китая были опиумными наркоманами, поэтому неудивительно, что китайское правительство делает все, чтобы это снова не происходило.
8. Все китайцы — мастера кунг-фу.
Правильно, а все русские любят водку. Кунг-фу действительно является неотъемлемой частью китайской культуры. Число адептов здесь намного больше, чем на Западе, но большинство из них остаются на довольно низком уровне — скажем, в соответствии с любительским баскетболом.
Читайте также: Исторические мифы, в которые многие до сих пор верят. Фото
9. Одна семья — один ребенок.
Правило одного ребенка актуально для больших городов. В провинциях родители просто платят штраф, когда регистрируют второго (или третьего) ребенка или даже оставляют их незарегистрированными, что их действительно не беспокоит. Кстати, с 1 января 2016 года китайцам разрешено иметь двух детей.
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