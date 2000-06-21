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Раздел: Фоторепортажи  
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Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото

Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. ФотоГород вымирает просто на глазах.

Детройт, столица американского автомобилестроения, сейчас в бедственном положении. Все дома, которые представлены в сегодняшней подборке, уже давно необитаемы и выставлены на продажу, но покупателей на них нет и не предвидится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
Заброшенные дома Детройта в необычном фотопроекте. Фото
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 Теги: Детройт, фотопроект

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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