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Раздел: Фоторепортажи  
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Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. ФотоЭто уже давно не модно.

Кардиганы, бывшие на пике популярности в 1960-х, платья с крупным принтом из 1980-х, джинсы клеш из 1970-х — все эти вещи мы можем наблюдать сегодня на мировых подиумах. Большая часть экспертов сходится во мнении, что каждый модный цикл длится в среднем 15 лет. Людям необходимо примерно 2 года, чтобы разглядеть тренд, на протяжении 5 лет он набирает обороты, затем столько же держится, ну а в последующие 3 года потихоньку уходит в небытие. Однако есть несколько общих антитрендов, утвержденных ее величеством модой, знание которых способно уберечь любую девушку от тотальных ошибок в создании своего внешнего облика, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы подготовили специальную подборку из 9 антитрендовых вещей, которых стоит избегать каждой представительнице прекрасного пола, и хочет вас с ней ознакомить.

1. Обилие колец

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Согласно ювелирному этикету, общее количество колец на руках женщины не должно превышать трех (включая обручальное). На одной руке допускаются максимум два украшения. Стоит помнить и о том, что украшения с бриллиантами, изумрудами, рубинами лучше носить лишь после 5 часов вечера.

2. Кофты и платья из дешевого трикотажа

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Некачественный трикотаж имеет ряд весьма неприятных свойств. Одежда, изготовленная из него, быстро растягивается и покрывается катышками. К тому же некачественный материал может вызвать аллергическую реакцию на коже. Идеальным соотношением является 20–30 % синтетики и 70–80 % натурального волокна.

3. Капроновые колготки цвета загорелой кожи

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Стоит отказаться и от колготок оттенка загорелой кожи в летний период. На контрасте с бледной кожей они смотрятся весьма неэстетично. Необходимо запомнить одно правило: телесные колготки должны быть примерно на тон темнее вашей кожи. Черные же колготки следует выбирать девушкам с пухленькими ножками: этот цвет делает силуэт заметно стройнее.

Допускается надевать колготки с босоножками, главное — правильно подобрать их цвет и фактуру. Однако стоит сказать «нет» сочетанию любых колготок с босоножками с открытым носом.

4. Кружевное нижнее белье под облегающей одеждой

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Некоторые девушки убеждены, что кружевное белье под облегающей одеждой и просвечивающий бюстгальтер — это довольно сексуально, однако это не так. Правильным решением станет выбор гладкого белья телесного цвета. Скажите «нет» и силиконовым бретелькам под платье с открытыми плечами, отдав предпочтение бюстгальтерам без бретелек.

5. Отсутствие аксессуаров

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Аксессуары способны дополнить ваш образ и придать ему неповторимый шарм. К ним относятся шляпы, шарфы, ремни, клатчи, часы, бижутерия. Аксессуары могут быть как одного цвета с одеждой, так и контрастных цветов. При их выборе стоит придерживаться золотого правила: необходимо использовать аксессуары, подходящие вашей комплекции. Так, если вы плотного телосложения, выбирайте крупные предметы, худышкам же подойдут миниатюрные аксессуары.

6. Пижамный стиль

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Сегодня пижамный стиль, популярный у модниц несколько лет назад, постепенно уходит в прошлое. Откажитесь и от толстовок с кошачьими ушками: их стоит оставить 15-летним школьницам.

7. Джинсы, заправленные в сапоги на шпильках

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Такой образ будет казаться пошлым и вульгарным. Допускается заправлять джинсы в массивные сапоги (например ковбойские) или же в ботфорты, если они не на шпильке. Хорошим сочетанием станут ботильоны с джинсами скинни. Джинсы можно подвернуть, тем самым продемонстрировав свою обувь.

8. Солнцезащитные очки со стразами

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Стоит отдать свое предпочтение солнцезащитным очкам с нестандартной или классической формой без украшений в виде страз. Эти «драгоценности» способны удешевить ваш образ. При выборе очков следует руководствоваться типом своего лица. Так, если вы обладатель квадратной формы, сделайте выбор в пользу очков-бабочек, к овальному лицу подойдут авиаторы, кошачьи оправы, а к круглому — практически все формы.

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9. Длинные острые ногти

Вещи, которым не место в гардеробе 2018 года. Фото


Большое внимание следует уделить и маникюру. Длинные острые ногти с пестрыми узорами давно ушли в прошлое, сегодня в тренде овальная форма ногтей и «пуанты». Последние напоминают по своим очертаниям соответствующую обувь балерины. Ну а накрасить ногти стоит белым, черным, красным или прозрачным лаком — цветами, которые, кажется, никогда не выйдут из моды.
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 Теги: вещи, мода

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Сегодня, 16:56 » Автор: Анна Мартынова
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