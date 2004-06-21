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Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото

Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото Сегодня (21 июня) Виктору Цою исполнилось бы 56 лет.

Клуб-музей «Камчатка» — это знаменитая петербургская котельная, получившая известность благодаря работе в ней легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Со временем она стала местом паломничества его поклонников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Зайдя во двор дома, начинаешь осознавать всю значимость этого места для любителей отечественного рока. Например, здесь есть памятник, установленный поклонниками Виктора Цоя.

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Все стены украшены автографами многочисленных паломников и знаменитым «Цой жив!».

Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
Необычная котельная, в которой работал Виктор Цой. Фото
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 Теги: Цой, котельная, музей

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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