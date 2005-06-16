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Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото
Весь Париж как на ладони.
Эйфелева башня, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Однако мало кто знает, что построенная в 1889 году башня задумывалась как временное сооружение — служила входной аркой Парижской всемирной выставки 1889 года. Предполагалось, что через 20 лет башню разберут, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
И вот 129 лет спустя она все еще стоит и до сих пор поражает воображение. Эйфелеву башню можно узнать на любой фотографии или открытке, но нам стало интересно, как же выглядит Париж с высоты одной из самых знаменитых башен в мире.
1. Трехсотметровая башня вызывала в обществе неоднозначную реакцию. Считалось, что дерзкая металлическая конструкция будет подавлять архитектурный облик города, нарушать неповторимый стиль столицы, сложившийся много веков назад. Времена проходят, меняются и мнения. Сегодня, пожалуй, нет на свете думающего человека, которому неведом знаменитый силуэт башни.
2. Как же выглядит Париж с Эйфелевой башни? Стоит отметить, что на башне три смотровые площадки. Первая на высоте 57,63 метра. Вторая, соответственно, на уровне 115,73 метра. Досюда при желании можно дойти пешком. На верхнюю же площадку, на уровне 276,13 метра, посетителям можно добраться только на лифте. Итак, Париж с высоты 115,73 метра.
3. Вдалеке, на севере — «Холм мучеников», или Монмартр, — высочайшая точка Парижа (примерно 130 метров).
4. Жилой массив 7-го квартала Парижа.
5. Так сказать, для оценки масштаба.
6. На юго-восточной стороне расположился 15-й квартал.
7. Характерный для Парижа архитектурный стиль.
8. Западная сторона. Мост Бир-Хаким (1903-1905 годов постройки) через Сену, с проходящим поездом метро.
9. Северо-запад. Дворец Шайо — современный музейный центр (в здании расположены Музей флота, Музей человека и Музей архитектуры).
10. Парижский деловой центр Дефанс.
11. Фонтаны у подножья дворца Шайо.
12. Так выглядит подножье башни с первой ступени (57,63 метра).
13. Тем временем Гельмут нам ненавязчиво намекает…
14. Пора наверх! Самое интересное открывается с верхней площадки, с высоты 276,13 метра. Стоит отметить, что в ветреную погоду задувает наверху не на шутку. В туман — ничего не видно. Ну а в солнечную погоду стоит запастись терпением, так как очереди желающих подняться наверх громадные. Рекомендую в первом случае хорошо одеваться, во втором — на верхнюю площадку просто не подниматься, а в третьем — прийти к открытию башни к 9:00-9:30 утра, и сразу на самый верх!
15. Панорама северной — северо-восточной части Парижа.
16. Триумфальная арка на площади Шарля де Голля, возведенная по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его Великой армии (1806-1836 гг.). Какая ирония! Аналогичная Триумфальная арка в Москве возведена примерно в то же время в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, победы над Великой армией Наполеона.
17. В лабиринтах 8-го квартала греческая православная церковь.
18. Северо-восток. Le Grand Palais, Большой дворец — крупный культурно-выставочный центр, построенный в 1897 году к Всемирной выставке 1900 года.
19. Великолепнейший мост Александра III. Был заложен в ознаменование франко-русского союза императором Николаем II в 1896 году и назван в честь отца русского царя — императора Александра III.
20. Лувр. Королевский дворец, резиденция французских королей в период с начала XIV по конец XVII века. В качестве музея впервые Лувр открыл двери для посетителей в 1793 году, во времена Французской революции.
21. Сегодня Лувр — один из крупнейших и старейших музеев в мире. К наиболее известным экспонатам можно отнести знаменитую Венеру Милосскую, Джоконду, Нику Самофракийскую, свод законов Хаммурапи и многие другие признанные во всем мире шедевры. Если хорошенько присмотреться, то внутри дворцовой композиции можно увидеть «злополучную» пирамиду, являющуюся современным входом в музей Лувра. О, сколько толков и мнений высказано за и против! Сколько негодования относительно испорченного исторического вида дворцового комплекса…
Здание, похожее на гигантскую парковку, — Национальный центр культуры и искусства им. Жоржа Помпиду. Здесь расположены Музей современного искусства, богатейшая библиотека, выставочные и концертные залы и т.д. Можно только представить, сколько толков и дебатов вызвало его сооружение в 1977 году, к тому же в самом центре старинного квартала Бобур…
22. Собор Парижской Богоматери, Notre Dame de Paris. Латинский квартал.
23. Панорама северо-восточной части Парижа.
24. Площадь Альма и туннель под Сеной, в котором разбилась принцесса Диана.
25. За прошедшие почти 125 лет с момента сооружения башни вид на крыши 7-го квартала Парижа мало чем изменился.
26. Игра теней.
27. Восточная сторона. Панорама 7-го округа Парижа. Это относительно молодой район города, был образован в XIX веке в результате расширения городских границ. Здесь расположены многочисленные ведомства, министерства, штаб-квартира ЮНЕСКО.
28. Но, пожалуй, самая интересная достопримечательность округа (конечно же, помимо самой Эйфелевой башни) — это Дом инвалидов. По сути, как и по названию, это один из первых в Европе домов призрения заслуженных армейских ветеранов. Построенный к 1674 году, замок достиг своего расцвета к концу XVII века, когда в его стенах постоянно проживало более 4000 ветеранов в весьма строгом подчинении своду церковных правил и военному регламенту. Дисциплина тут была та еще, в окопах и на передовой было свободней. Здесь похоронен Наполеон.
29. Геометрия Парижа.
30. Вид на Марсово поле, названное так в честь бога войны Марса. С середины XVIII века использовалось как военный плац, площадь для проведения парадов и смотров войск.
31. В ближней перспективе — здание Военной школы, далее проспект Сакс и высотка Монпарнас. Это уже 15-й округ Парижа. Вы обратили внимание на тот факт, как охотно и доброжелательно встречают все новое и необычное в архитектуре города парижане? За 100 лет к Эйфелевой башне успели привыкнуть и вроде бы даже полюбить ее. В 1974 году переключились на 210-метровую башню только построенного делового центра Монпарнас. Время, конечно, не стоит на месте, привыкли и к башне, теперь все внимание сосредоточено на луврской пирамиде…
32. Юго-восточная сторона. 15-й спальный округ Парижа.
33. Здесь проживает 225 тысяч человек. Этот округ считается самым густозаселенным в Париже.
34. Южная сторона.
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35. Живущие у Эйфелевой башни.
Эйфелева башня, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Однако мало кто знает, что построенная в 1889 году башня задумывалась как временное сооружение — служила входной аркой Парижской всемирной выставки 1889 года. Предполагалось, что через 20 лет башню разберут, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
И вот 129 лет спустя она все еще стоит и до сих пор поражает воображение. Эйфелеву башню можно узнать на любой фотографии или открытке, но нам стало интересно, как же выглядит Париж с высоты одной из самых знаменитых башен в мире.
1. Трехсотметровая башня вызывала в обществе неоднозначную реакцию. Считалось, что дерзкая металлическая конструкция будет подавлять архитектурный облик города, нарушать неповторимый стиль столицы, сложившийся много веков назад. Времена проходят, меняются и мнения. Сегодня, пожалуй, нет на свете думающего человека, которому неведом знаменитый силуэт башни.
2. Как же выглядит Париж с Эйфелевой башни? Стоит отметить, что на башне три смотровые площадки. Первая на высоте 57,63 метра. Вторая, соответственно, на уровне 115,73 метра. Досюда при желании можно дойти пешком. На верхнюю же площадку, на уровне 276,13 метра, посетителям можно добраться только на лифте. Итак, Париж с высоты 115,73 метра.
3. Вдалеке, на севере — «Холм мучеников», или Монмартр, — высочайшая точка Парижа (примерно 130 метров).
4. Жилой массив 7-го квартала Парижа.
5. Так сказать, для оценки масштаба.
6. На юго-восточной стороне расположился 15-й квартал.
7. Характерный для Парижа архитектурный стиль.
8. Западная сторона. Мост Бир-Хаким (1903-1905 годов постройки) через Сену, с проходящим поездом метро.
9. Северо-запад. Дворец Шайо — современный музейный центр (в здании расположены Музей флота, Музей человека и Музей архитектуры).
10. Парижский деловой центр Дефанс.
11. Фонтаны у подножья дворца Шайо.
12. Так выглядит подножье башни с первой ступени (57,63 метра).
13. Тем временем Гельмут нам ненавязчиво намекает…
14. Пора наверх! Самое интересное открывается с верхней площадки, с высоты 276,13 метра. Стоит отметить, что в ветреную погоду задувает наверху не на шутку. В туман — ничего не видно. Ну а в солнечную погоду стоит запастись терпением, так как очереди желающих подняться наверх громадные. Рекомендую в первом случае хорошо одеваться, во втором — на верхнюю площадку просто не подниматься, а в третьем — прийти к открытию башни к 9:00-9:30 утра, и сразу на самый верх!
15. Панорама северной — северо-восточной части Парижа.
16. Триумфальная арка на площади Шарля де Голля, возведенная по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его Великой армии (1806-1836 гг.). Какая ирония! Аналогичная Триумфальная арка в Москве возведена примерно в то же время в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, победы над Великой армией Наполеона.
17. В лабиринтах 8-го квартала греческая православная церковь.
18. Северо-восток. Le Grand Palais, Большой дворец — крупный культурно-выставочный центр, построенный в 1897 году к Всемирной выставке 1900 года.
19. Великолепнейший мост Александра III. Был заложен в ознаменование франко-русского союза императором Николаем II в 1896 году и назван в честь отца русского царя — императора Александра III.
20. Лувр. Королевский дворец, резиденция французских королей в период с начала XIV по конец XVII века. В качестве музея впервые Лувр открыл двери для посетителей в 1793 году, во времена Французской революции.
21. Сегодня Лувр — один из крупнейших и старейших музеев в мире. К наиболее известным экспонатам можно отнести знаменитую Венеру Милосскую, Джоконду, Нику Самофракийскую, свод законов Хаммурапи и многие другие признанные во всем мире шедевры. Если хорошенько присмотреться, то внутри дворцовой композиции можно увидеть «злополучную» пирамиду, являющуюся современным входом в музей Лувра. О, сколько толков и мнений высказано за и против! Сколько негодования относительно испорченного исторического вида дворцового комплекса…
Здание, похожее на гигантскую парковку, — Национальный центр культуры и искусства им. Жоржа Помпиду. Здесь расположены Музей современного искусства, богатейшая библиотека, выставочные и концертные залы и т.д. Можно только представить, сколько толков и дебатов вызвало его сооружение в 1977 году, к тому же в самом центре старинного квартала Бобур…
22. Собор Парижской Богоматери, Notre Dame de Paris. Латинский квартал.
23. Панорама северо-восточной части Парижа.
24. Площадь Альма и туннель под Сеной, в котором разбилась принцесса Диана.
25. За прошедшие почти 125 лет с момента сооружения башни вид на крыши 7-го квартала Парижа мало чем изменился.
26. Игра теней.
27. Восточная сторона. Панорама 7-го округа Парижа. Это относительно молодой район города, был образован в XIX веке в результате расширения городских границ. Здесь расположены многочисленные ведомства, министерства, штаб-квартира ЮНЕСКО.
28. Но, пожалуй, самая интересная достопримечательность округа (конечно же, помимо самой Эйфелевой башни) — это Дом инвалидов. По сути, как и по названию, это один из первых в Европе домов призрения заслуженных армейских ветеранов. Построенный к 1674 году, замок достиг своего расцвета к концу XVII века, когда в его стенах постоянно проживало более 4000 ветеранов в весьма строгом подчинении своду церковных правил и военному регламенту. Дисциплина тут была та еще, в окопах и на передовой было свободней. Здесь похоронен Наполеон.
29. Геометрия Парижа.
30. Вид на Марсово поле, названное так в честь бога войны Марса. С середины XVIII века использовалось как военный плац, площадь для проведения парадов и смотров войск.
31. В ближней перспективе — здание Военной школы, далее проспект Сакс и высотка Монпарнас. Это уже 15-й округ Парижа. Вы обратили внимание на тот факт, как охотно и доброжелательно встречают все новое и необычное в архитектуре города парижане? За 100 лет к Эйфелевой башне успели привыкнуть и вроде бы даже полюбить ее. В 1974 году переключились на 210-метровую башню только построенного делового центра Монпарнас. Время, конечно, не стоит на месте, привыкли и к башне, теперь все внимание сосредоточено на луврской пирамиде…
32. Юго-восточная сторона. 15-й спальный округ Парижа.
33. Здесь проживает 225 тысяч человек. Этот округ считается самым густозаселенным в Париже.
34. Южная сторона.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
35. Живущие у Эйфелевой башни.
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