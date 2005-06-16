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Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото

Париж с высоты Эйфелевой башни. ФотоВесь Париж как на ладони.

Эйфелева башня, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Однако мало кто знает, что построенная в 1889 году башня задумывалась как временное сооружение — служила входной аркой Парижской всемирной выставки 1889 года. Предполагалось, что через 20 лет башню разберут, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

И вот 129 лет спустя она все еще стоит и до сих пор поражает воображение. Эйфелеву башню можно узнать на любой фотографии или открытке, но нам стало интересно, как же выглядит Париж с высоты одной из самых знаменитых башен в мире.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


1. Трехсотметровая башня вызывала в обществе неоднозначную реакцию. Считалось, что дерзкая металлическая конструкция будет подавлять архитектурный облик города, нарушать неповторимый стиль столицы, сложившийся много веков назад. Времена проходят, меняются и мнения. Сегодня, пожалуй, нет на свете думающего человека, которому неведом знаменитый силуэт башни.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


2. Как же выглядит Париж с Эйфелевой башни? Стоит отметить, что на башне три смотровые площадки. Первая на высоте 57,63 метра. Вторая, соответственно, на уровне 115,73 метра. Досюда при желании можно дойти пешком. На верхнюю же площадку, на уровне 276,13 метра, посетителям можно добраться только на лифте. Итак, Париж с высоты 115,73 метра.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


3. Вдалеке, на севере — «Холм мучеников», или Монмартр, — высочайшая точка Парижа (примерно 130 метров).

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


4. Жилой массив 7-го квартала Парижа.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


5. Так сказать, для оценки масштаба.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


6. На юго-восточной стороне расположился 15-й квартал.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


7. Характерный для Парижа архитектурный стиль.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


8. Западная сторона. Мост Бир-Хаким (1903-1905 годов постройки) через Сену, с проходящим поездом метро.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


9. Северо-запад. Дворец Шайо — современный музейный центр (в здании расположены Музей флота, Музей человека и Музей архитектуры).

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


10. Парижский деловой центр Дефанс.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


11. Фонтаны у подножья дворца Шайо.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


12. Так выглядит подножье башни с первой ступени (57,63 метра).

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


13. Тем временем Гельмут нам ненавязчиво намекает…

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


14. Пора наверх! Самое интересное открывается с верхней площадки, с высоты 276,13 метра. Стоит отметить, что в ветреную погоду задувает наверху не на шутку. В туман — ничего не видно. Ну а в солнечную погоду стоит запастись терпением, так как очереди желающих подняться наверх громадные. Рекомендую в первом случае хорошо одеваться, во втором — на верхнюю площадку просто не подниматься, а в третьем — прийти к открытию башни к 9:00-9:30 утра, и сразу на самый верх!

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


15. Панорама северной — северо-восточной части Парижа.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


16. Триумфальная арка на площади Шарля де Голля, возведенная по распоряжению Наполеона в ознаменование побед его Великой армии (1806-1836 гг.). Какая ирония! Аналогичная Триумфальная арка в Москве возведена примерно в то же время в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, победы над Великой армией Наполеона.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


17. В лабиринтах 8-го квартала греческая православная церковь.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


18. Северо-восток. Le Grand Palais, Большой дворец — крупный культурно-выставочный центр, построенный в 1897 году к Всемирной выставке 1900 года.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


19. Великолепнейший мост Александра III. Был заложен в ознаменование франко-русского союза императором Николаем II в 1896 году и назван в честь отца русского царя — императора Александра III.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


20. Лувр. Королевский дворец, резиденция французских королей в период с начала XIV по конец XVII века. В качестве музея впервые Лувр открыл двери для посетителей в 1793 году, во времена Французской революции.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


21. Сегодня Лувр — один из крупнейших и старейших музеев в мире. К наиболее известным экспонатам можно отнести знаменитую Венеру Милосскую, Джоконду, Нику Самофракийскую, свод законов Хаммурапи и многие другие признанные во всем мире шедевры. Если хорошенько присмотреться, то внутри дворцовой композиции можно увидеть «злополучную» пирамиду, являющуюся современным входом в музей Лувра. О, сколько толков и мнений высказано за и против! Сколько негодования относительно испорченного исторического вида дворцового комплекса…

Здание, похожее на гигантскую парковку, — Национальный центр культуры и искусства им. Жоржа Помпиду. Здесь расположены Музей современного искусства, богатейшая библиотека, выставочные и концертные залы и т.д. Можно только представить, сколько толков и дебатов вызвало его сооружение в 1977 году, к тому же в самом центре старинного квартала Бобур…

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


22. Собор Парижской Богоматери, Notre Dame de Paris. Латинский квартал.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


23. Панорама северо-восточной части Парижа.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


24. Площадь Альма и туннель под Сеной, в котором разбилась принцесса Диана.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


25. За прошедшие почти 125 лет с момента сооружения башни вид на крыши 7-го квартала Парижа мало чем изменился.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


26. Игра теней.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


27. Восточная сторона. Панорама 7-го округа Парижа. Это относительно молодой район города, был образован в XIX веке в результате расширения городских границ. Здесь расположены многочисленные ведомства, министерства, штаб-квартира ЮНЕСКО.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


28. Но, пожалуй, самая интересная достопримечательность округа (конечно же, помимо самой Эйфелевой башни) — это Дом инвалидов. По сути, как и по названию, это один из первых в Европе домов призрения заслуженных армейских ветеранов. Построенный к 1674 году, замок достиг своего расцвета к концу XVII века, когда в его стенах постоянно проживало более 4000 ветеранов в весьма строгом подчинении своду церковных правил и военному регламенту. Дисциплина тут была та еще, в окопах и на передовой было свободней. Здесь похоронен Наполеон.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


29. Геометрия Парижа.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


30. Вид на Марсово поле, названное так в честь бога войны Марса. С середины XVIII века использовалось как военный плац, площадь для проведения парадов и смотров войск.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


31. В ближней перспективе — здание Военной школы, далее проспект Сакс и высотка Монпарнас. Это уже 15-й округ Парижа. Вы обратили внимание на тот факт, как охотно и доброжелательно встречают все новое и необычное в архитектуре города парижане? За 100 лет к Эйфелевой башне успели привыкнуть и вроде бы даже полюбить ее. В 1974 году переключились на 210-метровую башню только построенного делового центра Монпарнас. Время, конечно, не стоит на месте, привыкли и к башне, теперь все внимание сосредоточено на луврской пирамиде…

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


32. Юго-восточная сторона. 15-й спальный округ Парижа.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


33. Здесь проживает 225 тысяч человек. Этот округ считается самым густозаселенным в Париже.

Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


34. Южная сторона.

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Париж с высоты Эйфелевой башни. Фото


35. Живущие у Эйфелевой башни.
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 Теги: Париж, Эйфелева башня

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Сегодня, 10:46 » Автор: Анна Мартынова
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