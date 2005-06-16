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Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото

Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. ФотоКаждая кукла - произведение искусства.

Этих кукол очень тяжело отличить от настоящего человека! Михаил Зайков — российский скульптор, который с помощью своих потрясающе реалистичных шедевров взорвал кукольный мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Несмотря на то, что дебют Михаила в интернет состоялся относительно недавно, его работы уже приковали к себе внимание ценителей данного вида искусства.

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На лицах своих кукол скульптор с поразительной точностью воспроизводит различные эмоции, что вкупе с продуманным до мелочей нарядом и стильной прической (благодаря Ирине Куземиной) делают его работы фаворитами на любой выставке.

Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
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 Теги: скульптор, куклы

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Сегодня, 12:23 » Автор: Анна Мартынова
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