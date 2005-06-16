Раздел: Фоторепортажи
Скульптор создает куклы, которых не отличить от людей. Фото
Каждая кукла - произведение искусства.
Этих кукол очень тяжело отличить от настоящего человека! Михаил Зайков — российский скульптор, который с помощью своих потрясающе реалистичных шедевров взорвал кукольный мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Несмотря на то, что дебют Михаила в интернет состоялся относительно недавно, его работы уже приковали к себе внимание ценителей данного вида искусства.
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На лицах своих кукол скульптор с поразительной точностью воспроизводит различные эмоции, что вкупе с продуманным до мелочей нарядом и стильной прической (благодаря Ирине Куземиной) делают его работы фаворитами на любой выставке.
Этих кукол очень тяжело отличить от настоящего человека! Михаил Зайков — российский скульптор, который с помощью своих потрясающе реалистичных шедевров взорвал кукольный мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Несмотря на то, что дебют Михаила в интернет состоялся относительно недавно, его работы уже приковали к себе внимание ценителей данного вида искусства.
Читайте также: Вершина Эвереста после многочисленных восхождений. Фото
На лицах своих кукол скульптор с поразительной точностью воспроизводит различные эмоции, что вкупе с продуманным до мелочей нарядом и стильной прической (благодаря Ирине Куземиной) делают его работы фаворитами на любой выставке.
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