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74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото

74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. ФотоЕго целеустремленность впечатляет.

Знакомьтесь, это 74-летний Хайнц Вернер Бонгард (Heinz Werner Bongard), который несмотря на свой возраст все еще находится в прекрасной форме. Хайнц увлекся бодибилдингом еще в 60-е годы во время службы в армии. Он добился определенных успехов, которые позволили ему выступать на национальных чемпионатах страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В 80-е и 90-е годы Хайнц вновь стал выступать. В 2005 году он занял первое место в категории 60+ на чемпионате в Дуйсбурге. Хайнц долгие годы работал водителем, он воспитал двух дочерей, а после выхода на пенсию не стал забрасывать тренировки.

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Его нынешний соревновательный вес составляет 72 кг при росте в 174 см. О нем и его зале сняли два документальных фильма, которые и принесли известность пожилому бодибилдеру.

74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
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 Теги: бодибилдер, фигура

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Сегодня, 13:51 » Автор: Анна Мартынова
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