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74-летний бодибилдер показал, как должны выглядеть дедушки. Фото
Его целеустремленность впечатляет.
Знакомьтесь, это 74-летний Хайнц Вернер Бонгард (Heinz Werner Bongard), который несмотря на свой возраст все еще находится в прекрасной форме. Хайнц увлекся бодибилдингом еще в 60-е годы во время службы в армии. Он добился определенных успехов, которые позволили ему выступать на национальных чемпионатах страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В 80-е и 90-е годы Хайнц вновь стал выступать. В 2005 году он занял первое место в категории 60+ на чемпионате в Дуйсбурге. Хайнц долгие годы работал водителем, он воспитал двух дочерей, а после выхода на пенсию не стал забрасывать тренировки.
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Его нынешний соревновательный вес составляет 72 кг при росте в 174 см. О нем и его зале сняли два документальных фильма, которые и принесли известность пожилому бодибилдеру.
Знакомьтесь, это 74-летний Хайнц Вернер Бонгард (Heinz Werner Bongard), который несмотря на свой возраст все еще находится в прекрасной форме. Хайнц увлекся бодибилдингом еще в 60-е годы во время службы в армии. Он добился определенных успехов, которые позволили ему выступать на национальных чемпионатах страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В 80-е и 90-е годы Хайнц вновь стал выступать. В 2005 году он занял первое место в категории 60+ на чемпионате в Дуйсбурге. Хайнц долгие годы работал водителем, он воспитал двух дочерей, а после выхода на пенсию не стал забрасывать тренировки.
Читайте также: Бодибилдер показал, что делает с человеком прием стероидов. Фото
Его нынешний соревновательный вес составляет 72 кг при росте в 174 см. О нем и его зале сняли два документальных фильма, которые и принесли известность пожилому бодибилдеру.
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