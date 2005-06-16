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Как живется самой молодой в мире королеве. Фото

Как живется самой молодой в мире королеве. ФотоЕй всего 28 лет.

Весь мир с увлечением следит за британской королевской семьей, но на ней свет клином не сошелся, хоть она и дает много поводов для новостей. В других странах есть и свои королевы, достойные внимания. Джецун Пема Вангчук — 28-летняя королева Бутана, самая молодая в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Титул королевы Джецун Пема Вангчук получила в 2011 году, когда вышла замуж за короля Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, которого в Бутане называют Королем драконов. Интересно, что во время учебы в Оксфорде король встречался с двоюродной сестрой своей жены.

Как живется самой молодой в мире королеве. Фото


Хотя Джецун не была простолюдинкой, к королевской семье она имела весьма косвенное отношение: дочь пилота, хоть и пилота не простого, а внука бывшего мэра Трашиганга (город в Бутане), ее прадедушка был правителем восточной провинции страны, а дедушка — сводным братом одной из жен бывшего короля.

Как живется самой молодой в мире королеве. Фото


Когда Джецун Пема Вангчук выходила замуж, ей был всего 21 год. Король заявил, что ему пришлось долго ждать, чтобы взять ее в жены, ведь, когда они познакомились, Джецун было семь лет.

«Я долго ждал, чтобы жениться. Но это все неважно, когда ты берешь в жены правильного человека. И я уверен, что женат именно на правильном человеке», — говорит Джигме Кхесар Намгьял Вангчук.

Как живется самой молодой в мире королеве. Фото


Прошлые правители Бутана выступали за многоженство, но Джигме положил конец этой традиции. Правитель публично заявил, что Джецун Пема останется его единственной женой.

По давно сложившейся традиции король и королева не должны давать волю чувствам на людях. Но пара пренебрегает этими традициями: практически на всех фотографиях их можно увидеть либо обнимающимися, либо нежно целующимися.

«Она прекрасный, очень умный человек. Нас объединяет любовь друг к другу и к искусству», — говорит о своей жене король.

В феврале 2016 года у пары родился первенец Джигме Намгьял Вангчук. В день его рождения в стране было высажено 108 тысяч деревьев. Как рассказал один из сажавших их волонтеров, к каждому саженцу они относились как к маленькому принцу.

Как живется самой молодой в мире королеве. Фото


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Что касается самой королевы, то она училась в Индии на искусствоведа и по праву считается специалистом в области искусства. В лондонском колледже Regent’s College она получила образование по специальности «международные отношения». Помимо родного языка дзонг-кэ, королева свободно владеет английским и хинди. Также она участвует в защите окружающей среды и помогает людям с ограниченными возможностями. Джецун с удовольствием занимается общественной деятельностью, посещает школы, детские сады и общается с детьми.

Как живется самой молодой в мире королеве. Фото
Как живется самой молодой в мире королеве. Фото
Как живется самой молодой в мире королеве. Фото
Как живется самой молодой в мире королеве. Фото
Как живется самой молодой в мире королеве. Фото
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 Теги: королева, Бутан

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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