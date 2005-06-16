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Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото
Время идет очень быстро.
С момента появления на телеэкранах сериала «Район Мелроуз» прошло 26 лет. Давай смотреть, как за это время изменились актеры, которые исполнили главные роли в сериале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Хизер Локлир (Аманда Вудворд), 1992
2017 (Хизер – справа)
Томас Калабро (Майкл Манчини), 1992
2017
Кортни Торн-Смит (Элисон Паркер), 1994
2018
Эндрю Шу (Билли Кэмпбэлл), 1993
2017
Марсия Кросс (Кимберли Шоу Манчини), 1995
2017
Грант Шоу (Джейк Хэнсон), 1992
2018
Джози Биссет (Джейн Эндрюс Манчини), 1992
2017
Даг Сэвант (Мэтт Филдинг), 1992
2013 (после актер не появлялся на публике)
Лора Лейтон (Сидни Эндрюс), 1995
2014
Алиса Милано (Дженнифер Манчини), 1995
2017
Лиза Ринна (Тейлор МакБрайд), 1992
2018
Роб Эстес (Кайл МакБрайд), 1997
2016
Читайте также: Как сейчас выглядят самые красивые звезды 90-х. Фото
Келли Разерфорд (Меган Льюис Манчини), 1992
2018
С момента появления на телеэкранах сериала «Район Мелроуз» прошло 26 лет. Давай смотреть, как за это время изменились актеры, которые исполнили главные роли в сериале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Хизер Локлир (Аманда Вудворд), 1992
2017 (Хизер – справа)
Томас Калабро (Майкл Манчини), 1992
2017
Кортни Торн-Смит (Элисон Паркер), 1994
2018
Эндрю Шу (Билли Кэмпбэлл), 1993
2017
Марсия Кросс (Кимберли Шоу Манчини), 1995
2017
Грант Шоу (Джейк Хэнсон), 1992
2018
Джози Биссет (Джейн Эндрюс Манчини), 1992
2017
Даг Сэвант (Мэтт Филдинг), 1992
2013 (после актер не появлялся на публике)
Лора Лейтон (Сидни Эндрюс), 1995
2014
Алиса Милано (Дженнифер Манчини), 1995
2017
Лиза Ринна (Тейлор МакБрайд), 1992
2018
Роб Эстес (Кайл МакБрайд), 1997
2016
Читайте также: Как сейчас выглядят самые красивые звезды 90-х. Фото
Келли Разерфорд (Меган Льюис Манчини), 1992
2018
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