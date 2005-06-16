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Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». ФотоВремя идет очень быстро.

С момента появления на телеэкранах сериала «Район Мелроуз» прошло 26 лет. Давай смотреть, как за это время изменились актеры, которые исполнили главные роли в сериале, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Хизер Локлир (Аманда Вудворд), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2017 (Хизер – справа)

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Томас Калабро (Майкл Манчини), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2017

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Кортни Торн-Смит (Элисон Паркер), 1994

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2018

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Эндрю Шу (Билли Кэмпбэлл), 1993

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2017

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Марсия Кросс (Кимберли Шоу Манчини), 1995

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2017

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Грант Шоу (Джейк Хэнсон), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2018

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Джози Биссет (Джейн Эндрюс Манчини), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2017

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Даг Сэвант (Мэтт Филдинг), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2013 (после актер не появлялся на публике)

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Лора Лейтон (Сидни Эндрюс), 1995

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2014

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Алиса Милано (Дженнифер Манчини), 1995

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2017

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Лиза Ринна (Тейлор МакБрайд), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2018

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


Роб Эстес (Кайл МакБрайд), 1997

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2016

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


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Келли Разерфорд (Меган Льюис Манчини), 1992

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото


2018

Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото
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 Теги: сериал, звезды

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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