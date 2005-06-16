Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные места, в которых находили клады. Фото
Вот это приятная неожиданность.
Вы хотели бы найти сокровища? Можно не сомневаться, что на этот вопрос даст положительный ответ подавляющее большинство людей. Однако многие из нас уверены, что поиск сокровищ – дело необычайно хлопотное и затратное, доступное лишь профессионалам, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
А профессиональные охотники за сокровищами в нашем представлении – это этакие фанатики, ныряющие в глубины морей и океанов в поисках затонувших вместе с кораблями сундуков с золотом; или изнуренные жарой и холодом путешественники, годами живущие в джунглях или пустынях.
Однако бывают в этой жизни ситуации, когда совершенно обычные люди, такие же, как мы с вами, живущие совершенно обыденной жизнью, вдруг находят спрятанные сокровища (или просто ценности). Причем, спрятанные в совершенно неожиданных местах.
Предлагаем вашему вниманию десять удивительных историй об обычных людях, живших своей обычной жизнью, но нашедших, благодаря случаю, весьма ценные вещи. Стоимость некоторых оказалась столь высокой, что их смело можно назвать сокровищами.
Золото на дне мусорной корзины
Жизнь – штука непредсказуемая. И далеко не всегда продвижение по карьерной лестнице – это тот путь, который может вас сделать богатым человеком (не говоря уже о возможности заколачивать миллионы).
Однако одному работнику санитарно-гигиенической службы в Южной Корее (попросту говоря – уборщику) удалось стать значительно богаче. В апреле 2018-го года один из уборщиков международного аэропорта Инчхон менял пакеты в мусорных корзинах воздушного порта.
На дне одной из корзин удачливый кореец обнаружил большие слитки золота (семь штук), завернутые в газету. Как оказалось впоследствии, стоимость слитков составила 350 миллионов южнокорейских вон (или 327 тысяч американских долларов).
Санитарный работник (пожелавший, кстати, остаться анонимным) сдал этот щедрый подарок судьбы в полицию, резонно рассудив, что слитки золота оказались в мусорной корзине не из-за того, что они для кого-то являются мусором. Очевидно, что с этим золотом связано какое-то преступное деяние.
Надо сказать, что в Южной Корее существует закон, который в двух словах можно охарактеризовать названием одной из книг Стивена Кинга – "Кто нашел, берет себе". Согласно этому закону, каждый, кто заявил в полицию о найденных им предметах, представляющих ценность, имеет право на такие находки, если в течение полугода кто-то другой не заявит на них свои права.
Но даже если владелец золотых слитков неожиданно "вспомнит" о них, явится в полицию и заявит о своих правах на драгоценный металл (доказав при этом законность его происхождения), корейский уборщик, согласно местному законодательству, все равно имеет право на 5-20 процентов от стоимости находки.
Однако есть небольшой шанс, что корейскому уборщику не повезет. Мужчина может вовсе ничего не получить в том случае, если у полиции окажутся надежных доказательства криминального происхождения данных золотых слитков.
Миллионы долларов в банке из-под печения
Семье Серезо, проживающей в небольшом городке Батавия, графства Кейн, штат Иллинойс, США, пришлось пережить серьезную трагедию в 2012-ом году. 12 августа они потеряли свою 14-ти летнюю дочь, Саванну Серезо, из-за серьезных проблем со здоровьем девочки.
В 2015-ом году семья столкнулась с другой проблемой – у них начались серьезные финансовые трудности, в результате которых они лишились права пользования своим домом (очевидно, он был заложен из-за долгов или кредитов).
Глава семейства по имени Рикардо Серезо давно потерял какую-либо веру в удачу. Однако каждую неделю он покупал лотерейные билеты на заправке. Нельзя сказать, что мужчина не отлипал от телевизора, как это делают многие покупающие лотерейные билеты люди, неистово верящие в счастливый случай.
Рикардо покупал билеты скорее по привычке – он делал это на протяжении долгого периода времени. И, похоже на то, даже не проверял эти билеты на выигрыш. Впрочем, возможно, где-то внутри у него теплилась слабая надежда на то, что хоть что-нибудь еще может улучшиться в жизни его семьи.
Все купленные лотерейные билеты Рикардо складывал в банку из-под печений. Это печенье им когда-то подарила их дочь Саванна. Они хранили этот трогательный подарок, напоминавшей им об умершей дочери, складывая туда не только билеты, но и различные ценные и важные предметы.
Спустя некоторое время в банке просто не стало места из-за накапливаемых лотерейных билетов. Супруга Рикардо пригрозила мужу, что выкинет всего его бесполезные бумажки, если мужчина сам не освободит банку от ненужного хлама.
Серезо взял все билеты и оправился к ближайшей заправке, где была возможность проверить билеты на предмет выигрыша. Удача, наконец, улыбнулась им – один из билетов оказался счастливым. В результате семья Серезо стала победителями лотереи штата Иллинойс, которая принесла им 4 миллиона 850 тысяч американских долларов.
О том, как полезно разбираться в абстракционизме
Любители посещать музеи не дадут соврать: иногда, в том или ином храме культурного, художественного или исторического наследия попадаются такие простые, на первый взгляд, экспонаты, что, кажется, будто бы их может сделать каждый.
Английского художника-абстракциониста и скульптора Бена Николсона многие считают автором именно таких вот работ. В список его наиболее известных произведений входят картины, на которых большинство видят лишь геометрические фигуры различных цветов. Иногда Николсон писал пейзажи и лепил скульптуры.
Ценители считают Николсона, скончавшегося в 1982-ом году в возрасте 87-ми лет, одним из первых абстракционистов, который наполнял хаотичные, казалось бы, формы предметным содержанием. В 2015-ом году некоей Джо Хэвен, женщине из города Суиндон, графство Уилтшир, Англия, удалось заработать деньжат именно потому, что она была знакома понаслышке с творчеством Николсона.
Женщина решила прошвырнуться по одному из благотворительных магазинов сети 99p Stores, где продаются товары, стоимость которых не превышает один английский фунт. Она прогуливалась по магазину, как вдруг обратила внимание на лежавшую на полу ткань с рисунком.
Этот рисунок мало чем отличался от того, что мог бы нарисовать, скажем, умеющий хоть как-то рисовать пятилетний малыш. Он был также похож на рисунок, сделанный в самом простом графическом редакторе, типа MS Paint. На картинке были изображены корявые фигурки лошадей, олень, дома и какие-то простенькие кораблики на заднем фоне.
Женщина впоследствии призналась, что она решила купить это полотно, так как картинка ей показалась "причудливой". Лишь в машине женщина обратила внимание на то, что на обратной стороне присутствует информация о происхождении данного полотнища.
Как оказалось, эта "тряпица" была выпущена в 30-ых годах прошлого века одной из текстильных фабрик Великобритании при участии Бена Николсона, приглашенного для ее оформления. До этого было известно всего лишь о трех подобных работах художника, выставленных в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Добравшись до интернета, Джо смекнула, что эта вещь может стоить денег, однако она понятия не имела, сколько именно сможет выручить за эту ткань. В итоге произведение было выставлено на продажу в частном британском аукционном доме «Бонхамс» в Лондоне.
Джо выручила от продажи кусочка ткани с незатейливым рисунком 5 691 доллар, пожертвовав после 10 процентов тому самому благотворительному магазину. Надо сказать, что она бы не догадалась об истинной ценности работы, если бы когда-то не услышала что-то о Николсоне от своей матери, учительницы рисования.
О пользе любви к литературе и о баксах между страницами
В 2012-ом году мужчина по имени Карлос, проживающий в городе Марлборо, Массачусетс, США, посетил местный пункт по обмену книг. В подобных пунктах люди могут, сдав некоторое количество своей литературы, взять на обмен определенное количество книг, принесенных другими людьми для обмена.
Карлос, выбрав несколько заинтересовавших его книг, отнес их к себе в машину. Там он взял одну книгу, чтобы бегло пролистать ее, дабы ознакомиться с содержанием. Каково же было его удивление, когда вдруг из страниц книги начали выпадать самые настоящие доллары.
"Заначка" оказалась неслабой – Карлос выудил из книги примерно 20 000 американских долларов. Однако выходец из Бразилии оказался не только большим книголюбом, но и человеком высоких моральных качеств, ибо мужчина срезу же вознамерился найти владельца этой книги.
Ни на обложке, ни на страницах не было никаких пометок, которые бы указывали на то, кому принадлежал это образчик литературы вместе с содержимым в виде кучи денег. Карлос сообщил о своей находке в местную газету, дав понять, что, если владелец книги свяжется с ним по электронной почте, то он готов вернуть найденные деньги.
Тому, кто предъявит права на доллары, надо будет сообщить Карлосу название книги, а также примерную сумму денег, которая была спрятана между страниц. Кроме того, там были какие-то другие ценности, о характере которых Карлос не заявил открыто, предлагая потенциальному владельцу описать их.
Мужчина также заявил, что он будет готов подержать деньги несколько месяцев. Если же владелец долларов не проявится в течение этого периода времени, Карлос выделит некоторую часть суммы на благотворительность, а остальное заберет себе.
Продолжение данной истории неизвестно. Но вы можете написать Карлосу (он оставил почту – Ipatimga2005@comcast.net), хотя прошло уже немало лет после этого случая. Возможно, владелец нашелся, пожелав остаться неизвестным. Или Карлос оказался честным везунчиком, за что его и вознаградил столь щедро счастливый случай.
Рыбалка удалась: сто миллионов долларов в качестве улова
Эта история о рыбаке и… нет, не рыбке, а о невероятных размерах жемчужине, которую мужчина хранил дома на протяжении десяти лет. В один прекрасный день рыбак из городка Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины, бросил якорь своей лодки, чтобы спокойно порыбачить.
Когда же он попытался поднять якорь, то обнаружил, что тот за что-то зацепился на дне морском. Рыбаку пришлось нырять для того, чтобы освободить якорь. На дне он столкнулся с самым огромным моллюском, из когда-либо виденных (похоже, речь шла о гигантской тридакне).
Мужчине сразу же подумал о возможности найти внутри жемчужину (рыба – рыбой, а заработать на таком сокровище, продав его ювелирам, вполне реально). Рыбаку с помощью рычага удалось разомкнуть створки раковины моллюска, где он увидел нечто!
Это не была обычная "классическая" жемчужина округлой формы, к которым мы привыкли. Филиппинец обнаружил массивный жемчужный камень неправильной формы, вес которого оказался равен 34-ем килограммам.
Рыбак никогда не видел ранее ничего подобного. Он решил, что из его находки вряд ли можно сделать украшения, но взял жемчужину с собой. Так, на всякий случай, как бесполезную безделушку. И закинул ее дома под кровать, где она и хранилась в течение десяти лет.
Надо сказать, что тетушка мужчины работала в местном муниципальном управлении, занимаясь привлечением туристов. Как-то раз она сообщила своему племяннику, что ищет любые способы привлечения отдыхающих на остров, что подстегнуло бы экономику городка.
Мужчина неожиданно вспомнил о своей давней находке и предположил, что туристам было бы небезынтересно взглянуть на этот странный, но бесполезный объект. Жемчужину выставили в здании городского муниципалитета под стеклом, на обозрение всех желающих.
Тетушка рыбака также обратилась к специалистам, чтобы те подтвердили подлинность природного происхождения жемчужины. Когда те изучили находку, оказалось, что это самая огромная жемчужина на Земле, из когда-либо найденных!
Ее размер – 30 сантиметров в ширину и 67 сантиметров в длину. И она намного превышает предыдущую рекордсменку – найденную в 1934-ом году шестикилограммовую жемчужину Аллаха, также найденную на Филиппинах. А теперь самое главное – стоимость нового рекордсмена превышает сто миллионов долларов США!
Терпение и труд кредит перетрут
В графстве Сомерсет, Англия, Великобритания, жила-была семья Элиотов, которая арендовала там участок земли под ферму на протяжении многих лет. Они десятилетиями обрабатывали свой участок, когда наконец получили в 1988 году ипотечный кредит, который позволил им выкупить эту землю.
Двоюродные братья Кевин и Мартин Элиоты вдвоем руководили фермерским хозяйством. Оказавшись в конечном итоге полноправными землевладельцами, им пришла в голову мысль пройтись по своей земле, просканировав ее с помощью металлодетектора.
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Руководило братьями не только чистое любопытство. Они знали, что эта земля использовалась в качестве фермерского участка на протяжении сотен лет. И поэтому братья предположили, что их участок вполне может скрывать нечто большее, чем просто хороший потенциал для фермерского хозяйства.
Братья раздобыли металлодетектор, включили и начали прочесывать землю. Буквально через несколько минут, у самого начала участка, они нашли первую монету. Поиски продолжились, принеся в итоге семье Элиотов невероятный "улов" в количестве 9123 денариев – древнеримских серебряных монет.
Но изначально братья и не думали их считать: монет было так много, и находились они с таким завидным постоянством, что их только успевали ведрами перетаскивать в дом. Как оказалось впоследствии, монеты были разной датировки – от 31 года до нашей эры до 224 лет нашей эры.
Удачливые, но трудолюбивые братья продали монеты Музею графства Сомерсет, выручив за них 358 224 американских доллара. Не сообщается, на что потратили Элиоты свои деньги. Возможно, сразу выплатили ипотечный кредит за землю, которую их семья обрабатывала в течение 36-ти лет.
О пользе приобретения бывшей в употреблении мебели
Многим из нас доводилось покупать мебель, бывшую в употреблении. В этом нет ничего плохого, особенно учитывая тот факт, что иной раз можно приобрести вполне приличные и даже редкие вещи, стоимость которых в разы меньше аналогичных новых вещей.
Неожиданную пользу, превышающую любые ожидания, от покупки бывшей в употреблении мебели получила студентка (имя счастливицы не разглашается) из Берлина, Германия. Девушка арендовала квартиру без мебели, а посему отправилась на один из местных блошиных рынков, чтобы приобрести диван.
Там она присмотрела себе раздвижной диван-кровать, который и приобрела за 215 американских долларов. Покупка была доставлена до места жительства студентки, где она решила раздвинуть диван. Приподняв одну его часть, девушка обнаружила внутри небольшую картину размером 26 на 39 сантиметров.
Это был написанный маслом холст, который выглядел, как очень древнее полотно. Студентка не обнаружила никаких надписей ни на лицевой, ни на обратной стороне холста, которые бы могли помочь определиться с авторством и возрастом картины.
Однако девушка решила, что эта работа может представлять определенную ценность, а потому выставила ее на продажу на одном из местных аукционов. Как оказалось впоследствии, эта картина принадлежала кисти неизвестного автора, который являлся современником знаменитого венецианского художника Карло Сарачени.
Работа эта, написанная где-то в период с 1605-го по 1620-ый годы, получила название "Приготовление к бегству в Египет". Она была продана на аукционе за 27630 американских долларов. Получается, что везучая студентка отбила покупку дивана более чем в десятикратном размере.
О том, как полезно не экономить на ремонте
В городе Эврё, Нормандия, что во Франции, стоял старинный разрушающийся замок, который на протяжении многих-многих лет передавался в рамках одной семьи по наследству, из поколения в поколение.
Денежные затраты, которые необходимы на ремонт этого замка (или особняка), а также затраты на его содержание, значительно превышали стоимость самого здания и земельного участка. Видимо, именно поэтому никто из вступавших в право собственности в рамках наследования серьезно не занимался этим самым ремонтом.
Ситуация эта довольно типичная, так как много старинных зданий, принадлежащих аристократическим семьям, остаются без ремонта и реставрации на протяжении многих поколений. С одной стороны, это неплохо, так как сохраняется их аутентичность. С другой стороны, ничто не вечно под Луной, а посему здания постепенно разрушаются.
Они также приходят в ветхое состояние из-за того, что представители молодого поколения предпочитают старинным и не очень уютным особнякам предков и родовым гнездам современные дома, а также удобные квартиры со всем необходимым.
Зато мысль о ремонте посетила нового наследника (имя его не разглашается). Большой фамильный дом, который он получил в наследство в 2016-ом году, был буквально набит антикварными вещами и прочим скарбом, которое накапливались предыдущими поколениями.
Семья нового владельца начала свою активность с передвижения мебели в своем особняке, благодаря чему наткнулась на несколько старых ящиков (хорошо спрятанных), покрытых толстым слоем пыли. И они оказались с лихвой вознаграждены за свои достаточно скромные усилия!
Счастливчики обнаружили в ящиках слитки золота и золотые монеты. Общая стоимость этого неожиданного клада, который даже выкапывать не пришлось, составила примерно 3 миллиона 700 тысяч американских долларов. Там было даже два слитка весом 12 килограмм каждый!
К золоту, общий вес которого превышал 100 килограмм, прилагались документы, согласно которым оно приобреталось на абсолютно законных основаниях в 50-ых и 60-ых годах прошлого века. Новые владельцы дома решили выставить драгоценности на аукцион, что и было сделано.
Правда, предварительно им пришлось выплатить налог на получение в наследство ценностей. Но даже несмотря на это, у наследников осталось достаточно денег не только на безбедное существование, но и на достойный ремонт разрушающегося родового гнезда.
Деньги в подарок с того света
Вы наверняка знаете о существовании заводов по переработке вторичных металлов, на которых металлический лом переплавляют для того, чтобы получить сырье для последующего использования в различных сферах промышленности.
Поступают на такие заводы и различные емкости из металла. Некоторые надо очистить от хлама, а также привести в состояние, подходящее для плавильных печей (к примеру, разрезать на части и так далее). В городе Берлингтон, штат Кентукки, США, также имеется подобный завод, которым руководит компания под названием "Блюграсс ресайклинг".
Несколько лет назад рабочий предприятия, некий Майк Роджерс, как раз подготавливал подобные металлические бочки к переплавке, когда вдруг на дне одной из них увидел что-то зеленое. Как оказалось, это были американские государственные облигации номиналом от 50-ти до 500-та долларов каждая.
Облигаций было в общей сумме на 22 тысячи долларов. Каким образом они оказались в металлическом контейнере – непонятно. Очевидно, на лом его сдали случайно. Майк принес ценные бумаги домой, где его супруга, проведя определенные поиски в интернете, обнаружила их владельца.
Все, что удалось найти семейству Роджерсов, так это информацию о некоей Марте Доббинс, которая приобрела эти облигации для некоего Роберта Робертса. Как оказалось, в стране проживают многие сотни людей с таким именем. Но Роджерс и не думал сдаваться!
Он начал методично обзванивать каждого Роберта Робертса, чей номер ему удавалось найти. И каждый раз он интересовался, не знаком ли человек на том конце провода с Мартой Доббинс. В конечном итоге ему удалось найти того самого Робертса, для которого Марта являлась матерью.
Робертсу оказалось 82 года. Его мать давно скончалась, но, предполагается, что она в тайне от сына приобрела эти ценные бумаги для того, чтобы отблагодарить его за сыновью любовь и тот уход, который Робертс организовал для матери в старости. Облигации она спрятала в бочку, которая лежала где-то в сарае.
Это объясняет тот факт, что никто не искал эти бумаги – никто не знал об их существовании. И вот, буквально за несколько дней до Рождества, Роберт Робертс получает неожиданный солидный подарок от своей давно скончавшейся матери. И все это – благодаря обычному порядочному рабочему Майку из Кентукки...
Вишневый сад и древнеримское серебро
Фермер из небольшой коммуны Икен, Швейцария, прогуливался по своему вишневому саду, когда неожиданно обратил внимание на какой-то отсвечивающий солнце предмет, торчащий прямо из земли. Мужчина взялся за лопату и начал выкапывать... древнеримские серебряные монеты.
В принципе, ничего удивительного тут нет, так как 1700 лет назад, как раз на территории той части современной Швейцарии, находилось римское поселение. И даже в те времена эта же земля использовалась в качестве фермерского хозяйства.
По счастливой случайности для швейцарского фермера на этой территории никогда не строили дома, поэтому монеты все это время спокойно лежали себе под землей.
Дальнейшие раскопки фермер продолжил с приглашенным археологом, так как рассчитывал достать в целости и сохранности все имеющиеся артефакты.
Однако они не нашли больше ничего, кроме монет. Но и их было немало – 4166 штук. Историки прикинули, что это количество денег равнялось заработной плате за один или даже два года службы римского воина. Впрочем, для швейцарского садовода эта находка не стала кладом, и ему не вручил за нее уйму денег.
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Все дело в законодательстве Швейцарии, согласно которому подобные исторические находки, сделанные на территории данной страны, принадлежат всему швейцарскому народу (даже те, что были найдены на частных участках). Таким образом, монеты стали музейным экспонатом, а фермер получил небольшую премию от государства.
Вы хотели бы найти сокровища? Можно не сомневаться, что на этот вопрос даст положительный ответ подавляющее большинство людей. Однако многие из нас уверены, что поиск сокровищ – дело необычайно хлопотное и затратное, доступное лишь профессионалам, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
А профессиональные охотники за сокровищами в нашем представлении – это этакие фанатики, ныряющие в глубины морей и океанов в поисках затонувших вместе с кораблями сундуков с золотом; или изнуренные жарой и холодом путешественники, годами живущие в джунглях или пустынях.
Однако бывают в этой жизни ситуации, когда совершенно обычные люди, такие же, как мы с вами, живущие совершенно обыденной жизнью, вдруг находят спрятанные сокровища (или просто ценности). Причем, спрятанные в совершенно неожиданных местах.
Предлагаем вашему вниманию десять удивительных историй об обычных людях, живших своей обычной жизнью, но нашедших, благодаря случаю, весьма ценные вещи. Стоимость некоторых оказалась столь высокой, что их смело можно назвать сокровищами.
Золото на дне мусорной корзины
Жизнь – штука непредсказуемая. И далеко не всегда продвижение по карьерной лестнице – это тот путь, который может вас сделать богатым человеком (не говоря уже о возможности заколачивать миллионы).
Однако одному работнику санитарно-гигиенической службы в Южной Корее (попросту говоря – уборщику) удалось стать значительно богаче. В апреле 2018-го года один из уборщиков международного аэропорта Инчхон менял пакеты в мусорных корзинах воздушного порта.
На дне одной из корзин удачливый кореец обнаружил большие слитки золота (семь штук), завернутые в газету. Как оказалось впоследствии, стоимость слитков составила 350 миллионов южнокорейских вон (или 327 тысяч американских долларов).
Санитарный работник (пожелавший, кстати, остаться анонимным) сдал этот щедрый подарок судьбы в полицию, резонно рассудив, что слитки золота оказались в мусорной корзине не из-за того, что они для кого-то являются мусором. Очевидно, что с этим золотом связано какое-то преступное деяние.
Надо сказать, что в Южной Корее существует закон, который в двух словах можно охарактеризовать названием одной из книг Стивена Кинга – "Кто нашел, берет себе". Согласно этому закону, каждый, кто заявил в полицию о найденных им предметах, представляющих ценность, имеет право на такие находки, если в течение полугода кто-то другой не заявит на них свои права.
Но даже если владелец золотых слитков неожиданно "вспомнит" о них, явится в полицию и заявит о своих правах на драгоценный металл (доказав при этом законность его происхождения), корейский уборщик, согласно местному законодательству, все равно имеет право на 5-20 процентов от стоимости находки.
Однако есть небольшой шанс, что корейскому уборщику не повезет. Мужчина может вовсе ничего не получить в том случае, если у полиции окажутся надежных доказательства криминального происхождения данных золотых слитков.
Миллионы долларов в банке из-под печения
Семье Серезо, проживающей в небольшом городке Батавия, графства Кейн, штат Иллинойс, США, пришлось пережить серьезную трагедию в 2012-ом году. 12 августа они потеряли свою 14-ти летнюю дочь, Саванну Серезо, из-за серьезных проблем со здоровьем девочки.
В 2015-ом году семья столкнулась с другой проблемой – у них начались серьезные финансовые трудности, в результате которых они лишились права пользования своим домом (очевидно, он был заложен из-за долгов или кредитов).
Глава семейства по имени Рикардо Серезо давно потерял какую-либо веру в удачу. Однако каждую неделю он покупал лотерейные билеты на заправке. Нельзя сказать, что мужчина не отлипал от телевизора, как это делают многие покупающие лотерейные билеты люди, неистово верящие в счастливый случай.
Рикардо покупал билеты скорее по привычке – он делал это на протяжении долгого периода времени. И, похоже на то, даже не проверял эти билеты на выигрыш. Впрочем, возможно, где-то внутри у него теплилась слабая надежда на то, что хоть что-нибудь еще может улучшиться в жизни его семьи.
Все купленные лотерейные билеты Рикардо складывал в банку из-под печений. Это печенье им когда-то подарила их дочь Саванна. Они хранили этот трогательный подарок, напоминавшей им об умершей дочери, складывая туда не только билеты, но и различные ценные и важные предметы.
Спустя некоторое время в банке просто не стало места из-за накапливаемых лотерейных билетов. Супруга Рикардо пригрозила мужу, что выкинет всего его бесполезные бумажки, если мужчина сам не освободит банку от ненужного хлама.
Серезо взял все билеты и оправился к ближайшей заправке, где была возможность проверить билеты на предмет выигрыша. Удача, наконец, улыбнулась им – один из билетов оказался счастливым. В результате семья Серезо стала победителями лотереи штата Иллинойс, которая принесла им 4 миллиона 850 тысяч американских долларов.
О том, как полезно разбираться в абстракционизме
Любители посещать музеи не дадут соврать: иногда, в том или ином храме культурного, художественного или исторического наследия попадаются такие простые, на первый взгляд, экспонаты, что, кажется, будто бы их может сделать каждый.
Английского художника-абстракциониста и скульптора Бена Николсона многие считают автором именно таких вот работ. В список его наиболее известных произведений входят картины, на которых большинство видят лишь геометрические фигуры различных цветов. Иногда Николсон писал пейзажи и лепил скульптуры.
Ценители считают Николсона, скончавшегося в 1982-ом году в возрасте 87-ми лет, одним из первых абстракционистов, который наполнял хаотичные, казалось бы, формы предметным содержанием. В 2015-ом году некоей Джо Хэвен, женщине из города Суиндон, графство Уилтшир, Англия, удалось заработать деньжат именно потому, что она была знакома понаслышке с творчеством Николсона.
Женщина решила прошвырнуться по одному из благотворительных магазинов сети 99p Stores, где продаются товары, стоимость которых не превышает один английский фунт. Она прогуливалась по магазину, как вдруг обратила внимание на лежавшую на полу ткань с рисунком.
Этот рисунок мало чем отличался от того, что мог бы нарисовать, скажем, умеющий хоть как-то рисовать пятилетний малыш. Он был также похож на рисунок, сделанный в самом простом графическом редакторе, типа MS Paint. На картинке были изображены корявые фигурки лошадей, олень, дома и какие-то простенькие кораблики на заднем фоне.
Женщина впоследствии призналась, что она решила купить это полотно, так как картинка ей показалась "причудливой". Лишь в машине женщина обратила внимание на то, что на обратной стороне присутствует информация о происхождении данного полотнища.
Как оказалось, эта "тряпица" была выпущена в 30-ых годах прошлого века одной из текстильных фабрик Великобритании при участии Бена Николсона, приглашенного для ее оформления. До этого было известно всего лишь о трех подобных работах художника, выставленных в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Добравшись до интернета, Джо смекнула, что эта вещь может стоить денег, однако она понятия не имела, сколько именно сможет выручить за эту ткань. В итоге произведение было выставлено на продажу в частном британском аукционном доме «Бонхамс» в Лондоне.
Джо выручила от продажи кусочка ткани с незатейливым рисунком 5 691 доллар, пожертвовав после 10 процентов тому самому благотворительному магазину. Надо сказать, что она бы не догадалась об истинной ценности работы, если бы когда-то не услышала что-то о Николсоне от своей матери, учительницы рисования.
О пользе любви к литературе и о баксах между страницами
В 2012-ом году мужчина по имени Карлос, проживающий в городе Марлборо, Массачусетс, США, посетил местный пункт по обмену книг. В подобных пунктах люди могут, сдав некоторое количество своей литературы, взять на обмен определенное количество книг, принесенных другими людьми для обмена.
Карлос, выбрав несколько заинтересовавших его книг, отнес их к себе в машину. Там он взял одну книгу, чтобы бегло пролистать ее, дабы ознакомиться с содержанием. Каково же было его удивление, когда вдруг из страниц книги начали выпадать самые настоящие доллары.
"Заначка" оказалась неслабой – Карлос выудил из книги примерно 20 000 американских долларов. Однако выходец из Бразилии оказался не только большим книголюбом, но и человеком высоких моральных качеств, ибо мужчина срезу же вознамерился найти владельца этой книги.
Ни на обложке, ни на страницах не было никаких пометок, которые бы указывали на то, кому принадлежал это образчик литературы вместе с содержимым в виде кучи денег. Карлос сообщил о своей находке в местную газету, дав понять, что, если владелец книги свяжется с ним по электронной почте, то он готов вернуть найденные деньги.
Тому, кто предъявит права на доллары, надо будет сообщить Карлосу название книги, а также примерную сумму денег, которая была спрятана между страниц. Кроме того, там были какие-то другие ценности, о характере которых Карлос не заявил открыто, предлагая потенциальному владельцу описать их.
Мужчина также заявил, что он будет готов подержать деньги несколько месяцев. Если же владелец долларов не проявится в течение этого периода времени, Карлос выделит некоторую часть суммы на благотворительность, а остальное заберет себе.
Продолжение данной истории неизвестно. Но вы можете написать Карлосу (он оставил почту – Ipatimga2005@comcast.net), хотя прошло уже немало лет после этого случая. Возможно, владелец нашелся, пожелав остаться неизвестным. Или Карлос оказался честным везунчиком, за что его и вознаградил столь щедро счастливый случай.
Рыбалка удалась: сто миллионов долларов в качестве улова
Эта история о рыбаке и… нет, не рыбке, а о невероятных размерах жемчужине, которую мужчина хранил дома на протяжении десяти лет. В один прекрасный день рыбак из городка Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины, бросил якорь своей лодки, чтобы спокойно порыбачить.
Когда же он попытался поднять якорь, то обнаружил, что тот за что-то зацепился на дне морском. Рыбаку пришлось нырять для того, чтобы освободить якорь. На дне он столкнулся с самым огромным моллюском, из когда-либо виденных (похоже, речь шла о гигантской тридакне).
Мужчине сразу же подумал о возможности найти внутри жемчужину (рыба – рыбой, а заработать на таком сокровище, продав его ювелирам, вполне реально). Рыбаку с помощью рычага удалось разомкнуть створки раковины моллюска, где он увидел нечто!
Это не была обычная "классическая" жемчужина округлой формы, к которым мы привыкли. Филиппинец обнаружил массивный жемчужный камень неправильной формы, вес которого оказался равен 34-ем килограммам.
Рыбак никогда не видел ранее ничего подобного. Он решил, что из его находки вряд ли можно сделать украшения, но взял жемчужину с собой. Так, на всякий случай, как бесполезную безделушку. И закинул ее дома под кровать, где она и хранилась в течение десяти лет.
Надо сказать, что тетушка мужчины работала в местном муниципальном управлении, занимаясь привлечением туристов. Как-то раз она сообщила своему племяннику, что ищет любые способы привлечения отдыхающих на остров, что подстегнуло бы экономику городка.
Мужчина неожиданно вспомнил о своей давней находке и предположил, что туристам было бы небезынтересно взглянуть на этот странный, но бесполезный объект. Жемчужину выставили в здании городского муниципалитета под стеклом, на обозрение всех желающих.
Тетушка рыбака также обратилась к специалистам, чтобы те подтвердили подлинность природного происхождения жемчужины. Когда те изучили находку, оказалось, что это самая огромная жемчужина на Земле, из когда-либо найденных!
Ее размер – 30 сантиметров в ширину и 67 сантиметров в длину. И она намного превышает предыдущую рекордсменку – найденную в 1934-ом году шестикилограммовую жемчужину Аллаха, также найденную на Филиппинах. А теперь самое главное – стоимость нового рекордсмена превышает сто миллионов долларов США!
Терпение и труд кредит перетрут
В графстве Сомерсет, Англия, Великобритания, жила-была семья Элиотов, которая арендовала там участок земли под ферму на протяжении многих лет. Они десятилетиями обрабатывали свой участок, когда наконец получили в 1988 году ипотечный кредит, который позволил им выкупить эту землю.
Двоюродные братья Кевин и Мартин Элиоты вдвоем руководили фермерским хозяйством. Оказавшись в конечном итоге полноправными землевладельцами, им пришла в голову мысль пройтись по своей земле, просканировав ее с помощью металлодетектора.
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Руководило братьями не только чистое любопытство. Они знали, что эта земля использовалась в качестве фермерского участка на протяжении сотен лет. И поэтому братья предположили, что их участок вполне может скрывать нечто большее, чем просто хороший потенциал для фермерского хозяйства.
Братья раздобыли металлодетектор, включили и начали прочесывать землю. Буквально через несколько минут, у самого начала участка, они нашли первую монету. Поиски продолжились, принеся в итоге семье Элиотов невероятный "улов" в количестве 9123 денариев – древнеримских серебряных монет.
Но изначально братья и не думали их считать: монет было так много, и находились они с таким завидным постоянством, что их только успевали ведрами перетаскивать в дом. Как оказалось впоследствии, монеты были разной датировки – от 31 года до нашей эры до 224 лет нашей эры.
Удачливые, но трудолюбивые братья продали монеты Музею графства Сомерсет, выручив за них 358 224 американских доллара. Не сообщается, на что потратили Элиоты свои деньги. Возможно, сразу выплатили ипотечный кредит за землю, которую их семья обрабатывала в течение 36-ти лет.
О пользе приобретения бывшей в употреблении мебели
Многим из нас доводилось покупать мебель, бывшую в употреблении. В этом нет ничего плохого, особенно учитывая тот факт, что иной раз можно приобрести вполне приличные и даже редкие вещи, стоимость которых в разы меньше аналогичных новых вещей.
Неожиданную пользу, превышающую любые ожидания, от покупки бывшей в употреблении мебели получила студентка (имя счастливицы не разглашается) из Берлина, Германия. Девушка арендовала квартиру без мебели, а посему отправилась на один из местных блошиных рынков, чтобы приобрести диван.
Там она присмотрела себе раздвижной диван-кровать, который и приобрела за 215 американских долларов. Покупка была доставлена до места жительства студентки, где она решила раздвинуть диван. Приподняв одну его часть, девушка обнаружила внутри небольшую картину размером 26 на 39 сантиметров.
Это был написанный маслом холст, который выглядел, как очень древнее полотно. Студентка не обнаружила никаких надписей ни на лицевой, ни на обратной стороне холста, которые бы могли помочь определиться с авторством и возрастом картины.
Однако девушка решила, что эта работа может представлять определенную ценность, а потому выставила ее на продажу на одном из местных аукционов. Как оказалось впоследствии, эта картина принадлежала кисти неизвестного автора, который являлся современником знаменитого венецианского художника Карло Сарачени.
Работа эта, написанная где-то в период с 1605-го по 1620-ый годы, получила название "Приготовление к бегству в Египет". Она была продана на аукционе за 27630 американских долларов. Получается, что везучая студентка отбила покупку дивана более чем в десятикратном размере.
О том, как полезно не экономить на ремонте
В городе Эврё, Нормандия, что во Франции, стоял старинный разрушающийся замок, который на протяжении многих-многих лет передавался в рамках одной семьи по наследству, из поколения в поколение.
Денежные затраты, которые необходимы на ремонт этого замка (или особняка), а также затраты на его содержание, значительно превышали стоимость самого здания и земельного участка. Видимо, именно поэтому никто из вступавших в право собственности в рамках наследования серьезно не занимался этим самым ремонтом.
Ситуация эта довольно типичная, так как много старинных зданий, принадлежащих аристократическим семьям, остаются без ремонта и реставрации на протяжении многих поколений. С одной стороны, это неплохо, так как сохраняется их аутентичность. С другой стороны, ничто не вечно под Луной, а посему здания постепенно разрушаются.
Они также приходят в ветхое состояние из-за того, что представители молодого поколения предпочитают старинным и не очень уютным особнякам предков и родовым гнездам современные дома, а также удобные квартиры со всем необходимым.
Зато мысль о ремонте посетила нового наследника (имя его не разглашается). Большой фамильный дом, который он получил в наследство в 2016-ом году, был буквально набит антикварными вещами и прочим скарбом, которое накапливались предыдущими поколениями.
Семья нового владельца начала свою активность с передвижения мебели в своем особняке, благодаря чему наткнулась на несколько старых ящиков (хорошо спрятанных), покрытых толстым слоем пыли. И они оказались с лихвой вознаграждены за свои достаточно скромные усилия!
Счастливчики обнаружили в ящиках слитки золота и золотые монеты. Общая стоимость этого неожиданного клада, который даже выкапывать не пришлось, составила примерно 3 миллиона 700 тысяч американских долларов. Там было даже два слитка весом 12 килограмм каждый!
К золоту, общий вес которого превышал 100 килограмм, прилагались документы, согласно которым оно приобреталось на абсолютно законных основаниях в 50-ых и 60-ых годах прошлого века. Новые владельцы дома решили выставить драгоценности на аукцион, что и было сделано.
Правда, предварительно им пришлось выплатить налог на получение в наследство ценностей. Но даже несмотря на это, у наследников осталось достаточно денег не только на безбедное существование, но и на достойный ремонт разрушающегося родового гнезда.
Деньги в подарок с того света
Вы наверняка знаете о существовании заводов по переработке вторичных металлов, на которых металлический лом переплавляют для того, чтобы получить сырье для последующего использования в различных сферах промышленности.
Поступают на такие заводы и различные емкости из металла. Некоторые надо очистить от хлама, а также привести в состояние, подходящее для плавильных печей (к примеру, разрезать на части и так далее). В городе Берлингтон, штат Кентукки, США, также имеется подобный завод, которым руководит компания под названием "Блюграсс ресайклинг".
Несколько лет назад рабочий предприятия, некий Майк Роджерс, как раз подготавливал подобные металлические бочки к переплавке, когда вдруг на дне одной из них увидел что-то зеленое. Как оказалось, это были американские государственные облигации номиналом от 50-ти до 500-та долларов каждая.
Облигаций было в общей сумме на 22 тысячи долларов. Каким образом они оказались в металлическом контейнере – непонятно. Очевидно, на лом его сдали случайно. Майк принес ценные бумаги домой, где его супруга, проведя определенные поиски в интернете, обнаружила их владельца.
Все, что удалось найти семейству Роджерсов, так это информацию о некоей Марте Доббинс, которая приобрела эти облигации для некоего Роберта Робертса. Как оказалось, в стране проживают многие сотни людей с таким именем. Но Роджерс и не думал сдаваться!
Он начал методично обзванивать каждого Роберта Робертса, чей номер ему удавалось найти. И каждый раз он интересовался, не знаком ли человек на том конце провода с Мартой Доббинс. В конечном итоге ему удалось найти того самого Робертса, для которого Марта являлась матерью.
Робертсу оказалось 82 года. Его мать давно скончалась, но, предполагается, что она в тайне от сына приобрела эти ценные бумаги для того, чтобы отблагодарить его за сыновью любовь и тот уход, который Робертс организовал для матери в старости. Облигации она спрятала в бочку, которая лежала где-то в сарае.
Это объясняет тот факт, что никто не искал эти бумаги – никто не знал об их существовании. И вот, буквально за несколько дней до Рождества, Роберт Робертс получает неожиданный солидный подарок от своей давно скончавшейся матери. И все это – благодаря обычному порядочному рабочему Майку из Кентукки...
Вишневый сад и древнеримское серебро
Фермер из небольшой коммуны Икен, Швейцария, прогуливался по своему вишневому саду, когда неожиданно обратил внимание на какой-то отсвечивающий солнце предмет, торчащий прямо из земли. Мужчина взялся за лопату и начал выкапывать... древнеримские серебряные монеты.
В принципе, ничего удивительного тут нет, так как 1700 лет назад, как раз на территории той части современной Швейцарии, находилось римское поселение. И даже в те времена эта же земля использовалась в качестве фермерского хозяйства.
По счастливой случайности для швейцарского фермера на этой территории никогда не строили дома, поэтому монеты все это время спокойно лежали себе под землей.
Дальнейшие раскопки фермер продолжил с приглашенным археологом, так как рассчитывал достать в целости и сохранности все имеющиеся артефакты.
Однако они не нашли больше ничего, кроме монет. Но и их было немало – 4166 штук. Историки прикинули, что это количество денег равнялось заработной плате за один или даже два года службы римского воина. Впрочем, для швейцарского садовода эта находка не стала кладом, и ему не вручил за нее уйму денег.
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Все дело в законодательстве Швейцарии, согласно которому подобные исторические находки, сделанные на территории данной страны, принадлежат всему швейцарскому народу (даже те, что были найдены на частных участках). Таким образом, монеты стали музейным экспонатом, а фермер получил небольшую премию от государства.
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