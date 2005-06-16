Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото

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Предлагаем посмотреть, как выглядят любимицы миллионов в наши дни.

Пока в Голливуде снимают фильмы о вечной молодости, эти актрисы в жизни доказывают, что красота и сексуальность не имеют прямого отношения к возрасту.