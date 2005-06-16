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Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. ФотоПолучилось весьма правдоподобно.

Есть немало актрис, которые набирали вес ради роли. Но звездам из нашего списка не пришлось поглощать углеводы — в пышек их превратила команда гримеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..

Гвинет Пэлтроу
45 лет

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото


На съемках комедии «Любовь зла» актриса надевала 11-килограммовый костюм, а на лицо Гвинет накладывали латексный грим.

Анжелика Каширина
32 года

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото


В 2014 году актриса сыграла главную роль в сериале «Анжелика» — про добрую и отзывчивую студентку журфака, жизнь которой портят 99 килограммов на весах. Вес самой актрисы в два раза меньше. Сейчас, кстати, шоу идет в повторе на CTC Love.

Кортни Кокс
54 года

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото


По сюжету сериала «Друзья» в детстве героиня Моника была толстой, поэтому актриса в нескольких сериях «примеряла» лишний вес.

Эми Адамс
43 года

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото


В начале карьеры актриса сыграла полную студентку в одной из серий первого сезона сериала «Тайны Смолвиля».

Голди Хоун
72 года

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото


В комедии 1992 года «Смерть ей к лицу» героиня Голди Хоун «заедала» измену жениха, а после и вовсе попала в психиатрическую клинику.

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Тайра Бэнкс
44 года

Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото


В 2005 году в рамках своего шоу модель надевала костюм, чтобы понять, как себя чувствуют люди с лишним весом.
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 Теги: звезды, кино

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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