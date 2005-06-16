Раздел: Фоторепортажи
Звезды, перевоплотившиеся на экранах в толстушек. Фото
Получилось весьма правдоподобно.
Есть немало актрис, которые набирали вес ради роли. Но звездам из нашего списка не пришлось поглощать углеводы — в пышек их превратила команда гримеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..
Гвинет Пэлтроу
45 лет
На съемках комедии «Любовь зла» актриса надевала 11-килограммовый костюм, а на лицо Гвинет накладывали латексный грим.
Анжелика Каширина
32 года
В 2014 году актриса сыграла главную роль в сериале «Анжелика» — про добрую и отзывчивую студентку журфака, жизнь которой портят 99 килограммов на весах. Вес самой актрисы в два раза меньше. Сейчас, кстати, шоу идет в повторе на CTC Love.
Кортни Кокс
54 года
По сюжету сериала «Друзья» в детстве героиня Моника была толстой, поэтому актриса в нескольких сериях «примеряла» лишний вес.
Эми Адамс
43 года
В начале карьеры актриса сыграла полную студентку в одной из серий первого сезона сериала «Тайны Смолвиля».
Голди Хоун
72 года
В комедии 1992 года «Смерть ей к лицу» героиня Голди Хоун «заедала» измену жениха, а после и вовсе попала в психиатрическую клинику.
Читайте также: Звезды сериалов, не сумевшие покорить большие экраны. Фото
Тайра Бэнкс
44 года
В 2005 году в рамках своего шоу модель надевала костюм, чтобы понять, как себя чувствуют люди с лишним весом.
Есть немало актрис, которые набирали вес ради роли. Но звездам из нашего списка не пришлось поглощать углеводы — в пышек их превратила команда гримеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..
Гвинет Пэлтроу
45 лет
На съемках комедии «Любовь зла» актриса надевала 11-килограммовый костюм, а на лицо Гвинет накладывали латексный грим.
Анжелика Каширина
32 года
В 2014 году актриса сыграла главную роль в сериале «Анжелика» — про добрую и отзывчивую студентку журфака, жизнь которой портят 99 килограммов на весах. Вес самой актрисы в два раза меньше. Сейчас, кстати, шоу идет в повторе на CTC Love.
Кортни Кокс
54 года
По сюжету сериала «Друзья» в детстве героиня Моника была толстой, поэтому актриса в нескольких сериях «примеряла» лишний вес.
Эми Адамс
43 года
В начале карьеры актриса сыграла полную студентку в одной из серий первого сезона сериала «Тайны Смолвиля».
Голди Хоун
72 года
В комедии 1992 года «Смерть ей к лицу» героиня Голди Хоун «заедала» измену жениха, а после и вовсе попала в психиатрическую клинику.
Читайте также: Звезды сериалов, не сумевшие покорить большие экраны. Фото
Тайра Бэнкс
44 года
В 2005 году в рамках своего шоу модель надевала костюм, чтобы понять, как себя чувствуют люди с лишним весом.
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